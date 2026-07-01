大华银行在越南国际金融中心动工兴建价值4亿5000万美元的大厦

它是唯一一家在越南拥有全资子公司的新加坡银行

36层高的大华银行胡志明市广场（UOB Plaza HCMC）将作为该银行的越南总部。 图片：大华银行

【胡志明市】大华银行（UOB）于周三（7月1日）在胡志明市为一座办公大楼举行了动工仪式，成为首家在该市的越南国际金融中心（Vietnam International Financial Centre，简称VIFC-HCMC）设立专属总部的外资银行。

大华银行副主席兼总裁Wee Ee Cheong在动工仪式上表示，他希望这个总投资额约4亿5000万美元的项目能在两年内投入运营，这比原定的2030年竣工目标要早。

他指出：“越南是大华银行亚细安战略中的一个关键市场，也是贸易和投资的重要门户。我们的新总部反映了我们对越南未来的信心，也体现了我们对胡志明市发展成为国际金融中心这一宏愿的支持。”

这座名为大华银行胡志明市广场（UOB Plaza HCMC）的36层高大厦将按照国际甲级标准建造，其目标是获得新加坡建设局的绿色建筑标志（Green Mark）认证，并采用了适应越南热带气候条件的气候响应式设计。

这座大厦将使大华银行在越南、新加坡、马来西亚、印度尼西亚和泰国这五个核心东南亚市场的总部网络更加完善。

大华银行是首家于1995年在胡志明市设立分行的新加坡银行，至今仍是唯一一家在越南拥有全资子公司的新加坡银行。

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自2020年以来，大华银行的外国直接投资咨询部门已协助超过400家公司在越南投资，承诺资本总额约达90亿新元，并在此过程中创造了超过6万个就业岗位。

在此项最新投资之前，该银行于2025年将其越南子公司的注册资本从8万亿越南盾增至10万亿越南盾（约合3亿8000万美元），使其按注册资本计算成为越南第二大外商独资银行，仅次于韩国的Woori Bank。

继2023年收购Citigroup在越南的消费银行业务后，这座新总部大楼项目也进一步巩固了大华银行在越南的长期业务发展。

争取成为会员银行

大华银行胡志明市广场（UOB Plaza HCMC）建于历史悠久的Ba Son区Ton Duc Thang街2号，占地4571平方米。它坐落在越南国际金融中心（VIFC-HCMC）的核心地带，占据了西贡河沿岸的黄金地段，毗邻豪华品牌住宅项目Grand Marina Saigon。

越南国际金融中心（VIFC-HCMC）执行管理委员会主席Truong Minh Huy Vu向《商业时报》（The Business Times）透露，大华银行正在申请成为该中心的会员银行，并有资格享受区内的激励措施。

大华银行的越南总部将坐落在一个占地4571平方米的地块上，毗邻豪华品牌住宅项目Grand Marina Saigon（图）。 照片：JAMILLE TRAN, BT

根据越南国际金融中心（VIFC）框架，优先领域新投资项目所产生的收入有资格在30年内享受10%的优惠企业所得税税率，同时可获得长达四年的税务豁免，并在接下来的九年中享受50%的税收减免。

对于非优先领域，符合条件的项目可在15年内享受15%的税率，并获得长达两年的税务豁免以及在之后四年内享受50%的税收减免。

符合条件的优先或大型项目还可获得长达70年的土地使用或土地租赁期，而金融中心以外地区通常适用的标准期限为50年。

会员银行还可以在一个更明确、更灵活的框架下运营，为与该金融中心相关的外汇和跨境服务提供支持。

大华银行还满足了越南国际金融中心对外资银行会员最严格的准入门槛之一：拥有至少AA-的国际信用评级。

这家新加坡银行获得了Fitch评定的AA-长期发行人违约评级，以及S&P Global评定的AA-长期交易对手信用评级，两家机构均给予了“稳定”的展望。

越南国际金融中心（VIFC-HCMC）的高管近期表示，该要求已导致超过10家外资银行无法在该金融中心设立机构。他们目前正寻求放宽这一规定，提议将信用评级要求从AA-降至BB。

主要的本地银行也正在越南国际金融中心立足，Vietcombank、MB Bank和HDBank等公司正计划在该金融中心内设立全资银行部门。