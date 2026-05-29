To Lam访新期间签署多项协议，越南-新加坡工业园网络获发展新动力

其他进展包括成立新的农食品贸易专责小组及战略对话论坛

【新加坡】里程碑式的越南-新加坡工业园 (Vietnam-Singapore Industrial Park, 简称VSIP) 计划将在越南各地增设四个新园区，并计划在其范围内新建一个先进制造业研究中心。

这些进展是越共中央总书记兼国家主席 To Lam 于周五 (5月29日) 对新加坡进行为期四天的国事访问期间宣布的七项成果之一。

新增园区使工业园总数从早前的22个增至26个，这与新加坡计划在年底前将该数目增至30个的目标一致。

VSIP网络是新加坡由 Temasek 支持的能源转型与城市发展解决方案提供商 Sembcorp Industries 与越南国有工业园和城镇开发商 Becamex 之间的合资企业。它是两国经济合作的旗舰项目。

根据 Sembcorp 提供的信息，这四个新工业园分别位于义安省、宁平省、平阳省和海防市。

根据新加坡科技研究局 (新科研) (A*Star) 与越南 Becamex 签署的另一份谅解备忘录，一个先进制造业研究中心也计划在VSIP生态系统内建立。

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在回复《商业时报》的询问时，新科研透露，该项目的第一阶段开发计划于今年启动，但未对其确切位置发表评论。

根据该协议，双方承诺在VSIP内探讨合作开发示范工厂和试验平台等，以帮助企业试行先进制造业解决方案。

Becamex 将主导越南先进制造业研究中心的建立和运营，而新科研将提供研发建议，并支持先进制造业能力的实施。

一份新闻稿称，该中心将巩固新加坡在该区域主导的研究与创新地位。

新加坡总统 Tharman Shanmugaratnam 形容VSIP计划是两国经济关系的支柱，并指出今年是其成立30周年。

他在周五为致敬 Lam 及其夫人 Ngo Phuong Ly 而举办的国宴上发表祝酒词时做出了上述表示，并补充说，这些工业园创造了良好的就业机会，吸引了高价值投资。

至今，VSIP已吸引了约1000家租户超过280亿美元的投资，并在越南创造了超过34万个就业岗位。

双方正致力于开发被称为 VSIP 2.0 的下一代模式，该模式将专注于集成智能技术以及可持续和绿色系统，以吸引更高价值的投资。

在 Lam 的访问期间，该网络内的两个住宅开发项目也获得了投资登记证书。

战略对话

两国还同意在全面战略伙伴关系框架下共同举办新加坡-越南战略对话。在 Lam 早前于2025年3月的正式访问期间，两国双边关系已提升至最高级别。首届论坛将于8月由新加坡主办。

该对话将是首个汇集两国高级政治职务担任者的定期高级别论坛，旨在促进领导人和高级官员之间就国家发展和双边合作事宜进行此类交流。

共同举办该对话的谅解备忘录由新加坡公共服务统筹部长兼主管公共服务部长 Chan Chun Sing 与越南外交部长 Le Hoai Trung 签署。

粮食安全合作

另一项双边发展是由新加坡食品局和越南农业与环境部成立的新加坡-越南农食品贸易专责小组。

一份新闻稿称，两国一直在推动这项倡议，联合专责小组已于5月11日在河内举行了首次会议，并补充说，未来将在此平台下进行定期的双边接触。

该专责小组旨在加强粮食安全和食品安全合作，并通过有针对性的定期讨论，解决涉及双边食品贸易的现有和新出现的问题。

司法合作

两国还同意合作在越南国际金融中心内发展一个专门的国际商事法庭。

关于司法合作的谅解备忘录由新加坡最高法院的 Ang Cheng Hock 法官和越南最高人民法院的 Le Tien 副大法官签署。

新加坡法院周五发表的一份新闻稿称，该备忘录建立在两国司法机构2017年达成的一项协议基础上，旨在深化现有的合作框架。

新闻稿指出，该备忘录反映了新加坡支持越南发展世界级国际金融中心这一雄心的承诺。

高等教育合作

在教育领域，新加坡的南洋理工大学 (NTU) 与越南教育培训部签署了一项安排，旨在加强对在高等教育机构工作的越南讲师和行政人员的支持，帮助他们参与该大学现有的博士研究项目。

南洋理工大学是首所在越南“89号项目”倡议下建立此类合伙业务的大学，该倡议旨在通过博士培训培养一批合格的大学讲师，并为越南学生扩大研究生研究机会。

一份媒体新闻稿称，协议生效后，该大学的南洋商学院将率先接收这些学者。

供应链的韧力

新加坡主管能源与科技的部长 Tan See Leng 以及越南工业与贸易部长 Le Manh Hung 也在周五就供应链的韧力发表了联合声明。

两位部长对中东当前局势及其对全球和平与稳定的影响表示严重关切，并重申将密切合作，共同应对事态发展对本区域造成的影响。

2025年，越南是新加坡的第十大贸易伙伴，双边货物贸易额达到约400亿新元。2024年，新加坡是越南最大的外国直接投资者，投资额近102亿美元。

两位部长共同重申，根据《联合国海洋法公约》，航行和飞越自由以及不受阻碍的过境通行权至关重要。