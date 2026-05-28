越南最高领导人To Lam将对新加坡进行国事访问 并在香格里拉对话会发表主旨演讲

议程包括实地考察新加坡科技研究局 (新科研) 的设施及碧山车厂

【新加坡】越南共产党总书记To Lam将于周四（5月28日）前往新加坡进行国事访问。这是他在上个月当选为国家主席后，所展开的一系列海外访问行程之一。

应新加坡总统Tharman Shanmugaratnam的邀请，他将在新加坡进行为期四天的访问。在此之前，To Lam已访问了中国、印度、斯里兰卡和泰国。结束新加坡的行程后，他将继续前往菲律宾。

To Lam定于周五晚间在香格里拉对话会上发表主旨演讲，这将是第二位在此对话会上发表演讲的越南领导人。

Iseas-Yusof Ishak研究所高级研究员Le Hong Hiep在该研究中心的评论与分析平台Fulcrum上写道，To Lam也将是于此防务峰会上致辞的最高级别越南官员，以及首位在此发表演讲的共产党总书记。

该研究所越南研究项目协调员指出，在一个历来由国防部长、海军将领和自由民主制政府首脑主导的安全论坛上，这样的特殊身份意义重大，并可能成为今年越南外交政策的决定性时刻之一。

To Lam的行程包括实地考察新加坡科技研究局 (新科研) 的先进再制造与技术中心，以了解新加坡如何规模化部署先进制造业技术。他还将参观碧山车厂，了解新加坡的基础设施发展，这与越南持续扩张其城市地铁网络的计划相符。

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周五，To Lam将在越南-新加坡科技连接论坛上发表演讲。该论坛由越南外交部、科技部及新加坡外交部联合举办，旨在促进科学、技术、创新和数字化转型方面的合作。

新加坡外交部周四表示，To Lam还将拜会Tharman总统，并与总理兼财政部长Lawrence Wong会面。

新加坡总统及其夫人Jane Ittogi Shanmugaratnam将为To Lam及其夫人Ngo Phuong Ly举行国宴，以向他们致敬。

周六，国会议长Seah Kian Peng将拜会To Lam。这位越南领导人还将与Wong总理一同参加植树仪式，并分别与这位新加坡领导人和国务资政Lee Hsien Loong共餐。

双边关系

To Lam曾于2025年3月以执政的共产党总书记的身份对新加坡进行正式访问，他于2024年8月首次当选该职位，后于2026年1月再次当选。他的双重角色使他同时掌管党和国家——这是越南政治体系中两个权力最大的职位。

To Lam（右）于2025年3月应总理兼财政部长Lawrence Wong的邀请，对新加坡进行正式访问。 照片：商业时报资料图

在去年的访问期间，两国将双边关系提升为最高级别的全面战略伙伴关系，这是新加坡首次与亚细安成员国建立此等级的关系。两国关系曾于2013年9月提升为战略伙伴关系。

继To Lam的访问之后，Wong总理于2025年3月对越南进行了介绍性访问。这是他巡访东南亚各国首都的系列常规行程的一部分，也是历任总理在上任后不久都会遵循的传统。

2025年，越南是新加坡的第十大贸易伙伴，双边货物贸易额达到约400亿新元。2024年，新加坡是越南最大的外国直接投资者，投资额近102亿美元。

两国经济合作的旗舰项目是越南-新加坡工业园（VSIP）网络。

该项目是新加坡由Temasek支持的能源转型和城市发展解决方案提供商Sembcorp Industries，与越南国有工业和城市房地产开发商Becamex的合资企业。

至今，已有22个越南-新加坡工业园遍布越南15个省份，吸引了约1000家租户超过280亿美元的投资，并在越南创造了超过34万个就业岗位。

双方正致力于开发被称为VSIP 2.0的下一代模式，该模式将专注于集成智能技术以及可持续和绿色系统，以吸引更高价值的投资。

明年，新加坡将担任亚细安轮值主席国，而越南将担任亚太经济合作组织轮值主席。

据越南政府官方信息渠道透露，目前陪同To Lam出访的是一个高级别代表团，成员包括十几位部长和高级官员——其中包括中央组织部部长、政治局委员Nguyen Duy Ngoc，以及副总理兼国防部长Phan Van Giang。