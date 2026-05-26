Wilmar、Musim Mas等棕榈油公司因涉嫌出口低报在印尼接受调查

此项调查展开前数日，雅加达刚公布了加强大宗商品出口管制的计划。

印尼财政部长 Purbaya Yudhi Sadewa 表示，所呈报的出口数据比实际数字低了约50%。 图片来源：BLOOMBERG

【雅加达讯】印度尼西亚正在调查数家毛棕榈油（Crude Palm Oil, CPO）出口商，因其涉嫌低价报关和转移定价行为。此举凸显了雅加达为加强对战略性大宗商品流动的管制所做的更广泛努力。

据当地媒体报道，财政部长 Purbaya Yudhi Sadewa 在周二（5月26日）表示，当局的监控系统已标记出10家涉嫌从事此类行为的出口商。

被调查的公司包括总部位于新加坡的 Wilmar International 和 Musim Mas。

低价报关是一种申报较低出口价值，以便将利润转移到税率更低司法管辖区的做法。Purbaya 指出，这些公司将毛棕榈油运送或出售给新加坡的贸易公司，后者随后将货物加价高达50%转售至美国，这引发了市场对于部分出口价值可能已被转移至境外的担忧。

他表示，尽管印尼国内的出口文件看似准确，但在过境记录和目的地定价方面却出现了不一致的情况，这表明有公司可能利用离岸贸易中心在境外锁定更高利润。

他表示：“我们这里的记录是正确的，但对方的记录不符。因此，他们呈报的出口数据低于应有水平，大约比实际数字低了50%。”他补充说，这个问题似乎与转移定价行为一致，而非行政失误。

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《商业时报》已联系 Wilmar 集团和 Musim Mas 寻求置评。

此次调查正值印度尼西亚采取行动，计划通过一个国有出口机构来集中监管包括煤炭、毛棕榈油和铁合金在内的关键大宗商品，旨在遏制低报、税收流失和离岸利润转移等问题。

总统 Prabowo Subianto 在上周三（5月20日）的一次演讲中表示，过去三十年间，印度尼西亚因大宗商品贸易中的低价报关行为损失了高达9080亿美元。

此次调查给包括 Wilmar International 和 Musim Mas 集团在内的主要棕榈油企业带来了新的压力。这两家公司在2025年已因一起与食用油出口许可证相关的腐败案而受到法律审查。

该案导致 Wilmar 被处以超过11万亿印尼盾（近8亿新元）的罚款。这是近年来印度尼西亚大宗商品领域最大规模的执法行动之一。