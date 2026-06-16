回到原点？美伊“协议”收效甚微，或令局势恶化

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最大的不确定因素在于美国在该地区的军事部署将何去何从

【伦敦】Trump政府向来以夸大其任何行动的重要性而闻名。

因此，从总统 Donald Trump 到下属的每一位美国决策者，都将与伊朗达成的谅解备忘录（MOU）誉为“和平协议”，这一点也不足为奇。

副总统 JD Vance 甚至更进一步，宣称该协议“将在未来50年从根本上改变中东”。

实际上，美伊两国达成的这份文件并未解决双方的任何分歧；它仅仅是进一步谈判的起点，而这些谈判很可能不会有结果。

这份谅解备忘录远非能将全球最动荡的地区之一在未来半个世纪里转变为和平绿洲，如果它能在未来60天内不引发流血冲突，伊朗和美国就应该感到庆幸了。

这项协议也不能被视为美国的巨大外交胜利；历史很可能会认为，这份文件预示着美国在中东信誉和影响力的衰落。

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Trump 于2月28日下令其军队攻击伊朗，因为他采信了以色列的说法，即战争将是短暂的，并将导致伊朗神职政权的垮台。然而，在公开场合，华盛顿为其攻击提出了三项要求作为理由：伊朗应被剥夺核能力，必须接受对其导弹武库的限制，并且必须放弃对中东地区各种伊朗代理民兵和武装组织的支持。

最新的这份谅解备忘录不仅未能解决这些问题，反而还加强了伊朗与其在黎巴嫩最强大的地区代理人——真主党（Hizbollah）的联盟，因为它接受了海湾地区的停火取决于以色列停止攻击真主党这一条件。

这是一个重大让步，是自 Ronald Reagan 以来的任何一位美国总统都不曾准备考虑的，而伊朗人对此心知肚明。

伊朗议会议长、该国最具影响力的领导人之一 Mohammad Bagher Ghalibaf，称赞这份谅解备忘录是“伊朗伊斯兰共和国强大外交”的胜利，也是对“亲爱的黎巴嫩的主权和领土完整”的“保证”。

当然，事实恰恰相反；伊朗对真主党的赞助是导致黎巴嫩遭受破坏的一个主要原因。尽管如此，美国接受伊朗现在可以明确地将其行为与保护真主党挂钩，这给中东带来了深刻的变化——不是因为它像 Vance 想让我们相信的那样预示着未来50年的和平，而是因为它将该地区拖回了过去半个世纪的冲突之中。

这对以色列来说是一次战略挫折，使这个犹太国家处于比今年早些时候更糟糕的境地，当时总理 Benjamin Netanyahu 说服了 Trump 打击伊朗。

从实际层面来看，美国和伊朗目前达成的所有共识只是开放霍尔木兹海峡，而该海峡在最近的战争之前本就对国际航行开放。

即便在这一点上，Trump 的说法也言过其实。“全世界的船只，发动你们的引擎。让石油流动起来！” Trump 在他偏爱的社交平台 Truth Social 上宣称。他没有提及的是，即使一切顺利，该海峡也要到6月19日协议预计签署时才能完全开放。

不确定性重重

在6月14日深夜该谅解备忘录达成并宣布后不久的一次媒体采访中，Trump 声称协议包括伊朗同意不获取核武器。

然而，在花了数月时间要求伊朗交出其高浓缩铀库存（Trump 喜欢称之为“核尘埃”）之后，这位美国总统现在却轻描淡写地称这只是事后考虑。他说：“我们稍后会去取那些核尘埃，等我们准备好进去做这件事的时候。”

几十年来，伊朗一直声称无意生产核武器，同时却在为生产核武器做着各种准备。因此，这项不发展核能力的承诺如今被纳入与美国签署的备忘录中其实无关紧要，因为它仅仅是重申了伊朗的旧有立场。

按照该备忘录目前的设想，很难看出核问题如何在未来60天内得到解决。而且令人难以置信的是，在过去12个月内经历了两次由美国领导的军事打击并成功拒绝交出其核材料之后，伊朗现在会准备在几周内交出其浓缩铀库存。该备忘录的财务问题存在着更大的不确定性。伊朗人声称，他们将获得被冻结在多家西方银行的巨额自有资金，并得到经济制裁的减免。

美国政府在这一点上态度模糊，很大程度上是因为 Trump 多年来一直批评 Barack Obama 政府在之前的一项核协议中用“飞机装载”现金送往伊朗。

但我们确实知道，在最近的谈判中，美国外交官为了达成协议，向伊朗展示了大量的资金诱因。这笔钱可能不会用板条箱空运，但转移到伊朗的金额几乎肯定会远超 Obama 授权的数额。

在急于向伊朗提供资金诱因但又不想被拿来与他的民主党前任比较的情况下，Trump 似乎更倾向于解除对伊朗石油出口的限制，而不是提供更多现金转移。但这对德黑兰（Teheran）来说，是一个比任何前任美国总统所认为的审慎范围都要大得多的让步。

最大的不确定因素在于美国在该地区的军事部署将何去何从。如果大部分美国海军及其他军事资产在未来60天内继续部署在海湾地区，那么至少在理论上，美国将在谈判期间保持对伊朗的军事压力。

但如果美军开始撤离海湾——目前看来这更有可能——伊朗将几乎没有动力做出任何让步，而60天的最后期限也将变得无关紧要。

此外，伊朗人知道，他们将外交进程拖得越久，Trump 就越接近11月的美国中期选举，再次采取军事行动的可能性就越低。

因此，一场构思不周的美国军事行动，最终以一份半生不熟的备忘录告终。

声称伊朗赢得了这场战争仍然是错误的。其高层领导人被杀，甚至因为担心未来会遭到暗杀袭击而无法妥善安葬。而且伊朗经济也已是一片废墟。

但可以肯定的是，美国又输掉了一场战争，这给中东所有将命运寄托于或被卷入 Trump 军事冒险的人带来了严重后果。《海峡时报》