英国对脱欧的“反悔”情绪日益高涨

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大多数选民如今认为离开欧盟是个错误，但却没有一位主要政治家愿意扭转这一进程。这是为什么？

被称为“脱欧”的离开欧盟进程本身如今已是既定事实，但英国已经悄然地开始反对它。 照片：EPA

十年前的今天，英国人民投票决定离开欧盟。2016年6月23日的公投是一次对现状的反对票，心怀不满的选民们将英国政治阶层所忽视的种种怨气都寄托在了这一反叛性的选择上。

在这一重大事件发生十年后，情况发生了逆转。被称为“脱欧”的离开欧盟进程本身如今已是既定事实，但这个国家已经悄然地开始反对它，尽管目前还没有任何替代方案能吸引大多数选民的支持。

英国正是在这种奇怪的境况下迎来了脱欧十周年纪念日：一个无人掌权者愿意重审的决定，却被贴上了失败的标签。这个问题自那时起就困扰着每一届英国政府，并在十年内断送了不下六位连续上任的首相的政治生涯，其中也包括即将卸任的现任首相 Keir Starmer。

2016年的脱欧公投辩论主要围绕贸易、主权和移民问题。十年后，最重要的维度却是当时几乎未被提及的：安全。英国离开欧盟是为了独立自主。到了2026年，它发现自己被困在曾被其鄙弃的欧洲和已无法再依赖的美国之间，处境孤立。

一个奇特的执念

自上世纪50年代欧洲经济共同体成立以来，英国与该组织的关系一直爱恨交织。起初，英国不屑地认为这只是一个不会成功的超国家清谈馆。然而，英国人最终还是申请加入，但在1973年终于获准加入后不久，他们又开始谈论退出。

这并不是说英国人没有为欧盟做出重大贡献。他们帮助引导欧盟摆脱了过去对监管内部市场的执着。晚年以反对欧盟而闻名的“铁娘子”Lady Margaret Thatcher，正是欧盟单一市场的主要设计师之一，该市场实现了商品、服务、资本和人员的无国界流动。

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冷战结束后，英国还推动欧盟迅速东扩，将中欧和东欧的前共产主义国家纳入其中。讽刺的是，如今欧盟引以为豪的许多发展最初都源于英国的倡议。

然而在英国国内，欧洲问题始终是两大主要政党面临的一个棘手的政治难题。最初，在这个问题上产生分歧的是中左翼的工党。但自上世纪90年代以来，中右翼的保守党开始因欧洲问题而四分五裂。

公投灾难

在大多数欧洲国家，一些领导人愿意牺牲自己的政治生涯来捍卫欧盟及其愿景。但在英国，这样的政治家寥寥无几。在所有其他欧盟成员国，一些政治家会在欧盟建立自己的事业，然后返回祖国；而在英国，去布鲁塞尔任职的人很少会再回到伦敦发展。对大多数英国政府而言，欧盟是一件必须忍受的苦差事，而不是一个需要抓住的机遇。

正是在这样的背景下，时任首相 David Cameron 做出了举行2016年公投的灾难性决定。他相信结果已成定局——留在欧盟——并且这次公投将使批评者在未来多年内保持沉默。

这些都是轻率的假设。许多国家的宪法之所以不仅将公投限制在关乎国家认同或存亡的特定重大问题上，而且还坚持公投结果必须获得特定多数票才有效，这是有原因的。

但由于英国没有成文宪法，David Cameron 忽视了所有警示性条款。最终，当51.89%的投票者——远低于注册选民总数——选择让英国脱离欧盟时，他失败了。

关于这一结果已有大量文章论述。一些批评者认为，选择脱欧的人并不知道他们在投什么票。也许是这样，但我们又凭什么相信那些投票留欧的人就完全理解欧盟的复杂性呢？将对手贬低为愚蠢无知，这绝非一种有建设性的做法。

还有人声称，急于破坏欧洲稳定的俄罗斯是脱欧投票的幕后推手，但并未提供确凿证据。一些批评者则认为，投票结果过于接近，缺乏权威性或约束力。然而，脱欧派最终以超过一百万票的优势获胜，这几乎不可能是统计上的偶然。

现实情况是，选民们希望以此斥责那些世界主义的政治精英，他们似乎无法解决民众对高移民水平、经济停滞和服务体系崩溃的担忧。脱欧是一场政治地震，其余波遍及全球。它使世界从一个似乎日益紧密、全球化为主导意识形态的时代，转向一个日益碎片化的时代。脱欧开启的十年，让英国和欧洲的处境变得更糟。

但究竟糟了多少？

计算成本

要准确评估英国经济因脱欧而遭受了多大损失是不可能的。原因之一是，这类计算依赖于一系列主观的论断，例如假设英国若留在欧盟，其经济表现会与其他主要欧盟成员国一样好。

如果考虑到在过去十年中，世界遭受了新冠疫情的冲击，而欧洲又受到乌克兰战争以及全球食品和能源价格大幅上涨的严重影响，情况就变得更加复杂了。

此外，还有国家政策选择的问题，例如英国为了减少碳排放而做出的决定，导致其能源价格位居欧洲最高之列；这与欧盟成员国身份无关，但持续对英国经济构成沉重压力。

通过与过去十年中其他23个发达国家的表现进行粗略比较可以发现，如果英国在此期间留在欧盟，其经济规模本可以扩大10%。

根据专注于金融数据的新闻机构 Bloomberg 汇编的这项计算，十年来，脱欧给英国造成了约3000亿英镑（5120亿新元）的损失。

2016年的脱欧辩论主要围绕贸易、主权和移民问题。十年后，最重要的维度却是当时几乎未被提及的：安全。 照片：PIXABAY

但正如 Bloomberg 指出的，这些计算因英国两个主要贸易伙伴和关键出口目的地——美国和爱尔兰——的强劲表现而有所偏差。爱尔兰是英国的近邻，也是一个吸引众多跨国公司的国家。如果将这两个国家从数据中剔除，脱欧的预估成本将降至英国国内生产总值的2%至4%左右。

尽管如此，一些结论依然清晰可见。虽然英国经济并未像脱欧批评者所声称的那样遭受重创——关于伦敦将失去全球金融中心地位的警告被证明是错误的——但没有人认为脱欧对英国经济有利。

也没有人能有说服力地指出，脱离欧盟带来的其他预期好处已经实现。英国现代史上最高的移民数量记录是在脱欧之后创下的，但英国并未引进欧洲劳动力，而是接收了来自印度次大陆和非洲的移民。

英国也未能摆脱欧盟的束缚，转型为灵活的全球贸易国，相反，历届英国政府都必须努力寻找新市场。诚然，英国与新加坡在数字服务方面达成了具有先驱意义的协议，并且也加入了《全面与进步跨太平洋合伙业务协定》。但这类举措对贸易额的影响微乎其微，仅以零点几个百分点来衡量。

一个非常英式的难题

因此，重新考虑脱欧的压力与日俱增，这一点不足为奇。接连的民意调查显示，大多数英国人现在认为脱欧是一个错误。一些政治分析人士称，人口结构的变化也支持了这种转变。

在促成2016年公投结果的选民中，已有超过600万人去世，而另外600万当时因年龄太小无法投票的年轻人如今已登记在册。据英国著名民意调查专家 Peter Kellner 称，民调显示，这些新选民中支持重新加入欧盟的比例约为六比一。

因此，据称问题已不再是脱欧的裁决能否被推翻，而是是否有任何政治家敢于启动重返欧盟的进程。

然而奇怪的是，尽管存在这些论点，那些将英国推向脱欧深渊的人却依然受欢迎。被视为“脱欧之父”的民粹主义者 Nigel Farage 现在领导着他的“改革党”，该党在民调中持续领先，其主张是问题不在于脱欧本身，而在于与欧洲的分离不够彻底。

与此同时，主流政治家们不愿承诺再次举行公投来推翻脱欧决定。

他们知道，一旦开启这场争斗，将会在很长一段时间内占据整个国家的政治舞台，挤占所有其他紧迫问题，例如刺激经济增长、减少国家飙升的债务和不可持续的社会支出。

他们也知道，无论目前的民意调查结果如何，新一轮公投的结果仍然难以预测。

在欧盟内部时，英国曾通过谈判获得了豁免，不必履行接受单一共同货币或取消边境管制的义务，这些政策在英国选民中至今仍不受欢迎。

但如果英国现在重新加入欧盟，将不再自动享有这些豁免权。因此，英国政治家要么必须向选民解释这些措施的合理性，要么就得去布鲁塞尔乞求新的让步。仅仅是想到要面对这样的选择，就足以让所有英国政治家望而却步。

但在许多方面，关于重返欧盟的辩论如今已退居次要地位，面临的更大挑战是维护欧洲大陆的安全。脱欧推动者声称，摆脱了欧盟所谓的限制后，英国将能够与美国建立更紧密的联盟，尤其是与 President Donald Trump，Nigel Farage 在2016年曾吹捧他为自己的私交好友。

结果却恰恰相反：跨大西洋关系在我们眼前土崩瓦解，一位美国总统将英国视为昨日黄花。更具侮辱性的是，在英国领导人 Keir Starmer 有机会宣布自己的计划之前，Trump 就在社交媒体上发布了他辞职的消息。

英国与欧盟的贸易关系将继续是外交角力的话题，但英国如何参与欧洲安全保障的问题，如今才是关键任务。

这个问题至关重要，但似乎还不够紧迫。因为被视为将接替 Starmer 担任首相的 Andy Burnham，更愿意在大多数欧洲辩论中保持普遍的沉默。

可能成为脱欧后第七位首相的 Burnham，曾是欧盟的热情拥护者。如今他却说：“我并不建议英国考虑重新加入欧盟”。一切都如此可预见，一切都非常英式。《海峡时报》