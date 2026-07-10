尽管英国脱欧，伦敦作为欧洲金融中心的地位并未褪色

脱离欧盟打击了英国经济，但并未动摇伦敦作为欧洲大陆金融中心的地位

英国脱欧无疑引发了业务转移，但这并未创造出一个新的欧洲重心。 图片来源：路透社

[伦敦] 十年前，当英国民众投票决定脱离欧盟时，大多数经济专家预测伦敦金融城作为欧洲大陆顶级金融中心的地位将走向终结。

为了保护其欧洲业务，所有总部位于伦敦的主要银行和金融机构都开始计划将其业务迁至欧盟其他主要国家。

许多欧洲国家都渴望拥抱这些机构。时任法国高级经济部长之一的 Benjamin Griveaux 曾预测：“五到十年内，巴黎将成为欧洲大陆领先的金融中心。”

然而，这一切并未发生。英国经济因“脱欧”（Brexit）——英国脱离欧盟进程的通俗叫法——而遭受损失，但伦敦仍然稳坐欧洲金融中心的头把交椅。

与此同时，曾是法国总统 Emmanuel Macron 最亲密盟友之一的 Griveaux，却因一桩性爱视频丑闻而被迫退出法国政坛。

无论英国脱欧对伦敦金融城造成了何种影响，它都未能动摇其地位。

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问题在于，为何英国脱欧无疑引发的业务转移，却从未能创造出一个新的欧洲重心。

即将卸任的法兰西银行行长 Francois Villeroy de Galhau 在5月21日的一次演讲中声称，由于银行将业务从伦敦迁出，法国创造了“约2500个”新的银行工作岗位。

他补充说，在英国脱欧后不得不迁往欧盟的“数百家”金融机构中，“约有60家选择了法国”。

总体而言，这位法国央行行长声称，因英国脱欧而转移到巴黎的资产价值约2200亿欧元（合2520亿美元）。

这些数字并不小。但实际上，总部设在伦敦的国际银行仅仅是为了保留欧洲市场准入而设立了面向欧盟的法律空壳，并以欧盟金融监管机构所能容忍的最低标准为其配备人员。

与此同时，它们的业务实质——交易员、交易团队、决策者——仍然留在伦敦。因此，伦敦并未出现大规模业务流失，只是将其部分业务活动进行了特许经营式的转移。

其他欧洲城市为争夺这些业务展开了激烈竞争。作为欧洲中央银行所在地的法兰克福曾声称自己最有优势。巴黎则竭尽全力，为银行家们提供快速工作许可、大量免税激励措施以及供其子女就读的英语学校。

与此同时，阿姆斯特丹声称拥有全球视野，而爱尔兰首都都柏林则标榜自己虽讲英语，但并非英国。

在一定程度上，所有这些欧洲城市都从伦敦分得了一杯羹。

都柏林获得了从英国迁出的最大份额的资产管理基金。法兰克福吸引了银行资产，巴黎则吸纳了最多的就业岗位。阿姆斯特丹曾一度超越伦敦，成为欧洲最大的股票交易中心。

但是，尽管每个欧盟竞争对手都开辟了自己的细分市场，但没有一个能够匹敌伦敦在人才、配套服务和法律专业知识方面的集中度，而这些正是维持一个全球金融中心所必需的。

英国脱欧将欧洲的金融功能分散到了欧盟各个城市，这样做反而保证了没有一个城市能够继承伦敦的王冠。

最大的争夺目标是名义价值超过90万亿欧元的欧元计价衍生品清算市场。该市场几乎完全由伦敦证券交易所集团旗下的 LCH (SwapClear) 公司掌控。

欧盟现在强制其公司在欧洲清算所持有并使用账户，但金融格局几乎没有发生变化。

其解释在于，伦敦拥有一系列结构性而非政治性的优势。英国普通法管辖着全球大多数跨境金融合同，而英语则是全球金融的操作系统。

伦敦地处本初子午线，使其能够在上午与亚洲市场交易，下午与美洲市场交易，这是一个至关重要的地理偶然。

但最重要的是，伦敦的生态系统是历经三个世纪发展起来的，汇集了欧洲最密集的金融和专业人才。

尽管法兰克福在欧盟拥有巨大的政治影响力，但它无法提供伦敦那样的市场深度、相关金融服务的密度或庞大的人力资本，银行家们也表现出不愿将家人迁往那里的态度。

巴黎有其不可否认的魅力，但法国的劳工限制和国家干预的本能仍然是一个威慑因素。

为吸引银行家前往巴黎而提供的财政激励措施——其收入所得税率仅为30%，而英国为45%——将在未来两年内到期，而这两年也预计将是法国现代史上政治最动荡的时期。

过往的业绩并不能保证未来的成功，伦敦确实面临着严峻的竞争。然而，这种竞争来自纽约、新加坡及亚洲其他金融中心，而非那些试图利用英国脱欧获利的欧盟城市。

一方面，伦敦证券交易所的公开交易股票数量经历了长期下滑。在过去十年中，上市公司总数锐减了约三分之一，交易所仅剩不到1600家公司。

汇款公司 Wise 已于5月完成向纽约的转移，而制药巨头阿斯利康也公开表示正在考虑类似的举措。

这是一个真正的结构性问题，而英国养老基金的管理者们不断从英国股市撤资，更是让情况雪上加霜。

然而，这是一场伦敦与纽约之间的跨大西洋竞赛，争夺的是全球成长型公司选择在何处进行股权融资，而巴黎、法兰克福或阿姆斯特丹不太可能从中受益。

当一家英国金融科技公司从伦敦证券交易所退市时，它会选择在曼哈顿上市，而不是在泛欧市场基础设施 Euronext 上市。

因此，至少在金融市场方面，欧盟得到的教训是深刻的。布鲁塞尔的欧盟监管机构可以颁布法令，强制银行将其交易置于欧盟管辖之下，远离英国。

但他们仍然无法通过一项法规，赋予法兰克福或巴黎任何类似于伦敦的金融生态系统。

这需要付出更多的努力，而此时全球经济重心正进一步远离欧洲。 海峡时报