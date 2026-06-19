亚细安与俄罗斯在喀山峰会上重申深化合作承诺

Wong总理表示，新加坡欢迎俄罗斯支持亚细安中心地位

亚细安领导人与俄罗斯总统 Vladimir Putin 出席纪念双方关系建立35周年的峰会。 照片：MDDI

【新加坡】亚细安（Asean）与俄罗斯在俄罗斯西南部城市喀山举行的峰会上，重申了在共同利益领域深化合作的承诺。

于6月17日和18日举行的亚细安-俄罗斯纪念峰会（ARCS），旨在纪念双方关系建立35周年以及亚细安-俄罗斯对话合伙业务建立30周年。

新加坡外交部（MFA）在周四（6月18日）的一份声明中表示，峰会通过了数份文件。

其中包括《喀山宣言》，该宣言回顾了过去35年亚细安与俄罗斯关系取得的进展，并为未来合作指明了方向。宣言呼吁加强在海事、贸易与投资、能源、互联互通、安全、教育和文化等多个领域的合作。

此外还有一份《文化合作联合声明》，呼吁深化民间联系和加强文化交流；以及旨在指导未来五年务实合作的《亚细安-俄罗斯全面行动计划（2026–2030）》。

此次峰会由俄罗斯总统 Vladimir Putin 主持。

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总理 Lawrence Wong 于6月18日在峰会上发言时表示，亚细安与俄罗斯应在利益契合的领域共同努力，并加强合作，以推动促进对话、建立信任、为区域内外和平稳定与发展做贡献的各项倡议。

他补充说，新加坡欢迎俄罗斯对亚细安中心地位的支持，并指出俄罗斯长期以来一直参与由亚细安主导的机制，包括亚细安区域论坛（ARF）和东亚峰会（EAS）。

他说：“新加坡期待俄罗斯参与今年晚些时候在菲律宾举行的东亚峰会和亚细安区域论坛，也期待在新加坡明年接任轮值主席国并举办这些会议时，俄罗斯能继续支持亚细安。”

Wong总理补充说，亚细安和俄罗斯可以在灾害管理和打击毒品祸害等领域展开合作。

他说，双方应继续通过教育和文化交流加强民间联系，并指出俄罗斯官员定期参加包括新加坡在内的亚细安成员国举办的公务员培训课程。

Wong总理说，在一个更加不可预测和动荡的地缘政治环境中，亚细安深化一体化和扩大合伙业务的双重优先事项尤为重要。

他补充说，在此全球背景下，各国比以往任何时候都更需要维护国际法和以规则为基础的全球秩序。

Wong总理说：“因此，新加坡和亚细安一贯呼吁冲突各方保持克制、重返对话，并根据国际法寻求和平解决争端。”

他补充说，这也是亚细安一直大力倡导，根据《联合国海洋法公约》，保障关键国际水道持续且不受阻碍的过境通行权的原因。

Wong总理表示，新加坡欢迎美国和伊朗之间的和平协议，并希望这能为永久结束冲突以及霍尔木兹海峡的重新开放铺平道路。

他说：“同样，新加坡在乌克兰问题上所持的立场，并非因为与任何一方结盟，而是因为我们一贯坚持所有国家主权和领土完整的原则。”

他补充说，新加坡继续支持和鼓励旨在实现停火的外交努力，并希望这些努力将“最终导向一个公正、持久的和平，并且——再次强调——符合国际法和《联合国宪章》”。

他说：“在此，新加坡欢迎中东的最新发展，特别是美国和伊朗之间的和平协议。我们希望这能为永久结束冲突和霍尔木兹海峡的重新开放铺平道路。”

新加坡共和国谴责了俄罗斯的攻击，并表示其对乌克兰的入侵违反了国际法。2022年，外交部表示新加坡将对俄罗斯实施制裁和限制，这些措施至今仍然有效。

Wong总理表示，虽然国家之间在某些问题上不可避免地会存在分歧，但新加坡和俄罗斯也有很多可以合作的地方，特别是在共同利益领域。

作为峰会议程的一部分，Wong总理应俄罗斯方面的请求会见了 Putin 总统。

外交部表示，两国领导人就双边关系以及区域和国际发展交换了意见。外交部补充说，Wong总理也期待在新加坡于2027年担任亚细安轮值主席国期间与俄罗斯合作。

总理 Lawrence Wong 在亚细安-俄罗斯纪念峰会期间会见了总统 Vladimir Putin。 照片：MDDI

Wong总理在社交媒体发文表示：“我们的讨论凸显了对话和接触的价值，即使在国家间并非所有问题上都看法一致时也是如此。新加坡珍视与俄罗斯及其人民的长期关系，我们将继续在共同利益的领域寻找合作机会。”

他还在峰会期间会见了鞑靼斯坦共和国首长 Rustam Minnikhanov。

外交部表示，新加坡和鞑靼斯坦关系源远流长，可追溯至时任内阁资政 Lee Kuan Yew 于2007年对鞑靼斯坦的访问。Wong总理与首长 Minnikhanov 讨论了包括文化、教育和民间联系在内的多个领域的合作。THE STRAITS TIMES