美联储加息是一次性举措还是更长加息周期的开始？重大问题依然存在

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主席 Kevin Warsh 暗示，他将支持进一步加息，直到利率达到限制性水平

美联储主席 Kevin Warsh 及其理事会已采取行动，履行其抗击通胀的承诺，将利率上调25个基点，至3.75%至4%的区间。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

美国联邦储备局（美联储）于周三（9月16日）进行了三年来的首次加息，其主席 Kevin Warsh 强烈暗示，这可能是一系列加息的开端。

此举可能恢复美国国债市场对主席能够掌控通胀问题的信心，从而减缓近期长期国债收益率的飙升。或者，这可能会引发新的担忧，即美联储将延长其加息周期，从而进一步推高收益率。

在上任后的前两次会议中耐心观察后，Warsh 及其理事会终于采取行动，履行其抗击通胀的承诺，将利率上调25个基点，至3.75%至4%的区间。

在会后的例行新闻发布会上，他态度谨慎，拒绝就是否如市场预期的那样，此次加息是一次性行动还是加息周期的开始发表看法。

当加息消息最初公布时，股票和债券市场几乎没有波动。但他在媒体发布会上略显晦涩的言论，却引发了两大市场的抛售潮。

在他登台发言后不久，道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）一度下挫近2%，不过随后因科技股反弹而收复部分失地。

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作为大多数长期抵押贷款、企业债券和消费贷款基准的10年期美国国债收益率，自2007年以来首次收于5%以上。

特朗普对 Warsh 的支持

美国总统 Donald Trump 表示支持 Warsh。Warsh 是他在今年早些时候任命接替前美联储主席 Jerome Powell 的人选。

他将加息决定归咎于理事会的其他成员，并匪夷所思地宣称目标利率应低于1%。

尽管 Warsh 通过加息违背了 Trump 的意愿，但他在提及导致通胀卷土重来的原因时，将之笼统地归因于“地缘政治”，而非具体点名伊朗战争，从而为总统保全了颜面。

他补充说，美联储之所以采取行动，是因为通胀“过高，且持续时间过长”。

他承认，央行无法降低石油或任何其他单一产品的价格，但他表示，央行可以阻止这些价格上涨蔓延到经济的其他领域。

然而，一些市场观察人士对此持怀疑态度。

杜兰大学弗里曼商学院（Tulane University’s Freeman School of Business）的实务教授 Allyson Heumann 问道：“25个基点对经济究竟能起到什么作用？”

“我们面临如此严重通胀问题的主要原因是关税、石油和人工智能支出。这些因素都不会因为利率上调25个基点而发生根本性改变。”

Warsh 有一套理论，认为他的前任们过度迎合市场，试图用政策来塑造市场预期，而不是专注于央行的核心职责。

在他看来，正是 Powell 和其他人与国债和股票市场玩起了猜谜游戏，才导致了这些市场的基本面变得不清晰。

但 Warsh 本人并未结束这场猜谜游戏；市场只是因为他提供的线索更少而波动得更加剧烈。

当然，他只是美联储理事会19名官员之一。在周三的会议上，他是唯一没有就美联储未来政策提供具体指引的官员。在其余18名官员中，有16人预测在2026年至少还会有一次加息。

Bank of America Global Research 的策略师在一份研究报告中表示，经济预测摘要（即“点阵图”）也显示，“尽管今年已经加息两次，但在整个预测期内，经济增长将更强劲，通胀将更高，而失业率将更低”。

策略师们表示，通过强调美国经济的强劲，并表示美联储的政策尚未达到限制性水平，Warsh 暗示他将支持加息，直到利率达到限制性水平为止。

股市多头认为，美联储的点阵图并未暗示会出现像 Powell 领导的理事会在短短几年内将利率上调5.25%那样艰难的周期。

金融咨询公司 Carson Group 的首席宏观策略师 Sonu Varghese 表示：“除非美联储发出信号，表示他们希望减缓人工智能资本支出的热潮，否则即使未来一年加息两到三次，也可能算是相当鸽派的立场。”