美联储加息是一次性举措还是更长加息周期的开始？重大问题依然存在
主席 Kevin Warsh 暗示，他将支持进一步加息，直到利率达到限制性水平
- 美联储主席 Kevin Warsh 及其理事会已采取行动，履行其抗击通胀的承诺，将利率上调25个基点，至3.75%至4%的区间。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
美国联邦储备局（美联储）于周三（9月16日）进行了三年来的首次加息，其主席 Kevin Warsh 强烈暗示，这可能是一系列加息的开端。
此举可能恢复美国国债市场对主席能够掌控通胀问题的信心，从而减缓近期长期国债收益率的飙升。或者，这可能会引发新的担忧，即美联储将延长其加息周期，从而进一步推高收益率。
在上任后的前两次会议中耐心观察后，Warsh 及其理事会终于采取行动，履行其抗击通胀的承诺，将利率上调25个基点，至3.75%至4%的区间。
在会后的例行新闻发布会上，他态度谨慎，拒绝就是否如市场预期的那样，此次加息是一次性行动还是加息周期的开始发表看法。
当加息消息最初公布时，股票和债券市场几乎没有波动。但他在媒体发布会上略显晦涩的言论，却引发了两大市场的抛售潮。
在他登台发言后不久，道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）一度下挫近2%，不过随后因科技股反弹而收复部分失地。
作为大多数长期抵押贷款、企业债券和消费贷款基准的10年期美国国债收益率，自2007年以来首次收于5%以上。
特朗普对 Warsh 的支持
美国总统 Donald Trump 表示支持 Warsh。Warsh 是他在今年早些时候任命接替前美联储主席 Jerome Powell 的人选。
他将加息决定归咎于理事会的其他成员，并匪夷所思地宣称目标利率应低于1%。
SEE ALSO
尽管 Warsh 通过加息违背了 Trump 的意愿，但他在提及导致通胀卷土重来的原因时，将之笼统地归因于“地缘政治”，而非具体点名伊朗战争，从而为总统保全了颜面。
他补充说，美联储之所以采取行动，是因为通胀“过高，且持续时间过长”。
他承认，央行无法降低石油或任何其他单一产品的价格，但他表示，央行可以阻止这些价格上涨蔓延到经济的其他领域。
然而，一些市场观察人士对此持怀疑态度。
杜兰大学弗里曼商学院（Tulane University’s Freeman School of Business）的实务教授 Allyson Heumann 问道：“25个基点对经济究竟能起到什么作用？”
“我们面临如此严重通胀问题的主要原因是关税、石油和人工智能支出。这些因素都不会因为利率上调25个基点而发生根本性改变。”
Warsh 有一套理论，认为他的前任们过度迎合市场，试图用政策来塑造市场预期，而不是专注于央行的核心职责。
在他看来，正是 Powell 和其他人与国债和股票市场玩起了猜谜游戏，才导致了这些市场的基本面变得不清晰。
但 Warsh 本人并未结束这场猜谜游戏；市场只是因为他提供的线索更少而波动得更加剧烈。
当然，他只是美联储理事会19名官员之一。在周三的会议上，他是唯一没有就美联储未来政策提供具体指引的官员。在其余18名官员中，有16人预测在2026年至少还会有一次加息。
Bank of America Global Research 的策略师在一份研究报告中表示，经济预测摘要（即“点阵图”）也显示，“尽管今年已经加息两次，但在整个预测期内，经济增长将更强劲，通胀将更高，而失业率将更低”。
策略师们表示，通过强调美国经济的强劲，并表示美联储的政策尚未达到限制性水平，Warsh 暗示他将支持加息，直到利率达到限制性水平为止。
股市多头认为，美联储的点阵图并未暗示会出现像 Powell 领导的理事会在短短几年内将利率上调5.25%那样艰难的周期。
金融咨询公司 Carson Group 的首席宏观策略师 Sonu Varghese 表示：“除非美联储发出信号，表示他们希望减缓人工智能资本支出的热潮，否则即使未来一年加息两到三次，也可能算是相当鸽派的立场。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
CPIB hauls Multi-Chem CEO, COO in for questioning; stock hits ‘circuit breaker’
Fed hike throws Singapore banks a margin lifeline; UOB likely to benefit more
He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons
From Haidilao to Oriental Kopi: How some of Asia’s favourite F&B players are faring in 2026