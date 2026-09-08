从叠衣服到工厂作业：中国为何把人形机器人送去“上学”？

在中国“十五五”规划纲要中，具身智能已被确定为关键的未来产业。

北京石景山人形机器人数据训练中心为机器人在家庭服务、工业制造等场景下提供数据训练。 图片来源：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

北京石景山区的人形机器人数据训练中心，看起来像一所职业学校的实训基地，只不过这里的“学生”都是机器人。

在数据训练师的远程操控下，数十台人形机器人正重复着拿起瓶装水、将餐盘放入微波炉、扫描包裹等动作。另一边，头戴设备、手持控制器的数据训练师则在反复进行叠衣服、收拾餐具等操作。

遍布中国的机器人学校

该数据训练中心自2025年9月投入运营，占地超过1万平方米，是目前中国规模最大的一所机器人学校。它由石景山区的国有企业京石科技创新集团与乐聚（深圳）机器人技术有限公司合资运营，双方分别持股67%和33%。

石景山人形机器人数据训练中心总经理 Zhu Kai 在8月10日由北京市政府新闻办公室组织的一场集体采访中表示，作为北京市具身智能产业的重要基础设施，该中心主要为机器人提供家庭服务、日常生活和工业制造等场景的数据训练。

除石景山外，大规模的人形机器人训练基地正在中国多地涌现。

北京石景山人形机器人数据训练中心的数据训练师正在教机器人如何折叠抹布。

根据科技市场研究公司 Interact Analysis 的数据，截至2026年4月底，中国至少有90个人形机器人数据采集和训练中心已投入运营、正在规划或建设中。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

在已投入运营的64家中心里，浙江、广东和江苏三省拥有的数量最多，每省均有超过10家中心和至少100台机器人。

拥有完备制造业产业群基础的经济大省山东也正迎头赶上。据中国媒体报道，该省于8月公布了首批26家具身智能机器人训练基地作为优先建设项目。

Zhu Kai 表示，石景山训练中心将分五期建设，总投资额为7亿元人民币（约合1.04亿美元）。目前前三期已获得2亿元人民币的投资。

弥合“大脑”差距

中国各地以前所未有的规模和力度发展人形机器人数据训练中心，源于国家层面的战略推动。具身智能在2025年和2026年被写入中国政府工作报告，并被“十五五”规划纲要确定为关键的未来产业。

中国在人形机器人的硬件制造能力和产能方面已领先世界。最新的行业研究显示，2026年上半年全球人形机器人总出货量约为19100台，其中中国占比超过97%。

但中国庞大的产能如何才能获得相应规模的订单？这就需要机器人能够在工厂、物流园区和乐龄关怀设施等更多真实场景中像人一样工作。而高质量数据的可用性，将决定这些机器人能否胜任工作，并最终决定制造商能否获得订单。

北京石景山人形机器人数据训练中心的数据训练师正在教机器人如何在药房取药。

Zhu Kai 说，除了从真实世界场景中收集高质量数据外，石景山中心还在构建一个虚拟仿真训练系统。其目标是生成海量数据，加速国产人形机器人“具身大脑”的进化，让智能机器人服务于各行各业，并进入更多家庭。

他表示，该中心目前拥有100台人形机器人，其数据采集集群每年可产出2.9万小时的数据，覆盖近700个场景，单项数据采集任务的通过率高达99%。

物理世界数据的瓶颈

高质量数据对人形机器人市场的未来至关重要，但行业普遍认为这类数据存在巨大缺口。与生成式人工智能相比——科技公司可以从整个互联网上获取文本、图像和音视频数据——人形机器人所需的物理世界人工智能模型可用的数据要少得多。

在2026年世界人工智能大会期间，机器人公司智元机器人（AgiBot）合伙人、物理世界人工智能数据服务平台行者AI（Maniformer）的首席执行官 Yao Maoqing 估计，具身智能在实现实际部署前，至少需要数千万小时，甚至可能数亿小时的数据。然而，目前全球可用的、高质量的真实世界物理交互数据总量仅有几十万小时。

中国在人形机器人的硬件制造能力和产能方面已经领先世界。 图片来源：路透社

数据短缺是人形机器人行业的一大痛点，但这恰恰也是中国的优势所在。

Zhu Kai 表示，中国在数据采集方面具有优势，因为其数据训练设施规模相对较大，且地方政府支持力度强。他补充道：“就像过去的基建一样，这是一种新基建，其中大部分由国有资本承担。”

“中国还拥有丰富的应用场景，”他说。政府机构和企业都能为数据采集提供广泛的环境。“没有场景，就没有数据。”