从叠衣服到工厂作业：中国为何把人形机器人送去“上学”？
在中国“十五五”规划纲要中，具身智能已被确定为关键的未来产业。
- 北京石景山人形机器人数据训练中心为机器人在家庭服务、工业制造等场景下提供数据训练。 图片来源：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
北京石景山区的人形机器人数据训练中心，看起来像一所职业学校的实训基地，只不过这里的“学生”都是机器人。
在数据训练师的远程操控下，数十台人形机器人正重复着拿起瓶装水、将餐盘放入微波炉、扫描包裹等动作。另一边，头戴设备、手持控制器的数据训练师则在反复进行叠衣服、收拾餐具等操作。
遍布中国的机器人学校
该数据训练中心自2025年9月投入运营，占地超过1万平方米，是目前中国规模最大的一所机器人学校。它由石景山区的国有企业京石科技创新集团与乐聚（深圳）机器人技术有限公司合资运营，双方分别持股67%和33%。
石景山人形机器人数据训练中心总经理 Zhu Kai 在8月10日由北京市政府新闻办公室组织的一场集体采访中表示，作为北京市具身智能产业的重要基础设施，该中心主要为机器人提供家庭服务、日常生活和工业制造等场景的数据训练。
除石景山外，大规模的人形机器人训练基地正在中国多地涌现。
根据科技市场研究公司 Interact Analysis 的数据，截至2026年4月底，中国至少有90个人形机器人数据采集和训练中心已投入运营、正在规划或建设中。
在已投入运营的64家中心里，浙江、广东和江苏三省拥有的数量最多，每省均有超过10家中心和至少100台机器人。
拥有完备制造业产业群基础的经济大省山东也正迎头赶上。据中国媒体报道，该省于8月公布了首批26家具身智能机器人训练基地作为优先建设项目。
Zhu Kai 表示，石景山训练中心将分五期建设，总投资额为7亿元人民币（约合1.04亿美元）。目前前三期已获得2亿元人民币的投资。
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弥合“大脑”差距
中国各地以前所未有的规模和力度发展人形机器人数据训练中心，源于国家层面的战略推动。具身智能在2025年和2026年被写入中国政府工作报告，并被“十五五”规划纲要确定为关键的未来产业。
中国在人形机器人的硬件制造能力和产能方面已领先世界。最新的行业研究显示，2026年上半年全球人形机器人总出货量约为19100台，其中中国占比超过97%。
但中国庞大的产能如何才能获得相应规模的订单？这就需要机器人能够在工厂、物流园区和乐龄关怀设施等更多真实场景中像人一样工作。而高质量数据的可用性，将决定这些机器人能否胜任工作，并最终决定制造商能否获得订单。
Zhu Kai 说，除了从真实世界场景中收集高质量数据外，石景山中心还在构建一个虚拟仿真训练系统。其目标是生成海量数据，加速国产人形机器人“具身大脑”的进化，让智能机器人服务于各行各业，并进入更多家庭。
他表示，该中心目前拥有100台人形机器人，其数据采集集群每年可产出2.9万小时的数据，覆盖近700个场景，单项数据采集任务的通过率高达99%。
物理世界数据的瓶颈
高质量数据对人形机器人市场的未来至关重要，但行业普遍认为这类数据存在巨大缺口。与生成式人工智能相比——科技公司可以从整个互联网上获取文本、图像和音视频数据——人形机器人所需的物理世界人工智能模型可用的数据要少得多。
在2026年世界人工智能大会期间，机器人公司智元机器人（AgiBot）合伙人、物理世界人工智能数据服务平台行者AI（Maniformer）的首席执行官 Yao Maoqing 估计，具身智能在实现实际部署前，至少需要数千万小时，甚至可能数亿小时的数据。然而，目前全球可用的、高质量的真实世界物理交互数据总量仅有几十万小时。
数据短缺是人形机器人行业的一大痛点，但这恰恰也是中国的优势所在。
Zhu Kai 表示，中国在数据采集方面具有优势，因为其数据训练设施规模相对较大，且地方政府支持力度强。他补充道：“就像过去的基建一样，这是一种新基建，其中大部分由国有资本承担。”
“中国还拥有丰富的应用场景，”他说。政府机构和企业都能为数据采集提供广泛的环境。“没有场景，就没有数据。”
- 本文在人工智能的协助下翻译，并由 Josephine Hong 编辑和完善，首发于ThinkChina， 即《联合早报》旗下的英文数码杂志。
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