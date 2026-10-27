加息还是按兵不动：美联储主席Warsh面临又一艰难的利率抉择

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华尔街预计，美国央行将在10月维持利率不变，并在12月加息

美国联邦储备局主席Kevin Warsh（右）与国际货币基金组织（IMF）总裁Kristalina Georgieva。即使美联储不加息，Warsh也必须阐明央行对抗通胀的计划。 图片来源：EPA

种种迹象表明，美国联邦储备局（The US Federal Reserve，简称美联储）可能很快会带来一个大意外，而且最早可能在本周就会发生。美联储主席Kevin Warsh已表示，他准备在不事先通知市场的情况下做出重大决定。

这一说法的真伪将于周三（10月28日）揭晓。然而，市场普遍预期美联储将采取谨慎路线，维持利率在目前3.75%至4%的水平不变。

如果说美联储主席有什么时候会违背市场预期，那现在可能就是时候了。能源通胀猖獗，其向其他产品和服务类别的传导也日益明显。全球债券市场陷入混乱的一个重要原因，是市场认为各国央行的行动不够果断。

美国银行全球研究部（Bank of America Global Research）的策略师表示，Warsh面临着“巨变或微调”的艰难选择。不幸的是，无论哪种选择，股市都可能不会乐于接受。

美国9月份的消费者和批发通胀数据均高于经济学家的预期，且远高于美联储2%的目标。而这还是在油价因以色列和美国传言将对伊朗发动新一轮空袭而创下五个月新高之前。

这是自2月底战争爆发前夕以来，冲突最为激烈的时候。据报道，如果美国和以色列继续其战争计划，伊朗正密谋暗杀美国领导人并袭击海湾地区的民用设施。目前，石油期货价格处于5月以来的最高水平，全球交易的布伦特原油期货合约价格已超过每桶115美元。

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美国银行的策略师表示，9月份火热的物价数据“为10月份加息提供了更多理由”，并补充说，这也让Warsh陷入了两难境地。他们指出：“如果美联储加息，投资者可能会担心过度紧缩。如果美联储维持利率不变，市场可能会质疑其信誉。”

即使美联储不加息，Warsh也必须阐明央行对抗通胀的计划。美国消费者已对不断上涨的物价感到厌烦。

美国总统Donald Trump所属的共和党看来将在下周的中期选举中遭遇选民的否定，而选民们表示，生活成本是他们做出选择的最大原因。

作为衡量货运成本的最重要指标，美国的柴油价格两个多月来一直在每加仑（4.5升）6美元左右徘徊。

华尔街的共识是，央行将在10月维持利率不变，但在12月继续加息。联邦基金期货市场的数据显示，央行在周三维持利率不变的可能性为90%至95%。

在最近股市抛售之前，加息的可能性要高得多。债券交易员怀疑，在信贷忧虑已经加剧的时刻，央行是否会给金融体系施加更大压力。

这种压力有两个相关来源。一是来自对冲基金巨头Citadel Securities的负责人Ken Griffin最近提出的广泛论断，即人工智能股票存在投机泡沫。

另一个来源是市场担心，像云计算公司CoreWeave和芯片制造商Broadcom这样的小型人工智能公司，将永远无法偿还他们为资助人工智能建设而借入的数十亿美元。

券商Freedom Capital Markets的首席市场策略师Jay Woods指出：“这些公司正在为人工智能革命提供基础设施，它们的领先地位也推动了更广泛的市场反弹。”

加息或一个缺乏说服力的按兵不动，都将对这些过度扩张的人工智能公司构成冲击，并因此冲击整个大盘，因为此举将推高美国国债收益率。

尽管如此，Warsh本周仍需做出一个艰难的决定。但对他来说，或许更难的是要让所有人都相信，他做出了正确的选择。