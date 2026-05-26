印度和中国大力发展核能，亚细安的下一步行动备受瞩目
中东战事进一步凸显了核能作为能源安全支柱的重要性
- 业内观察人士表示，核能“在亚洲已重新成为热门话题”。 照片：PIXABAY
本文由AI辅助翻译
【新加坡】2026年有望成为亚洲核能发展的标志性一年。印度和中国正加快新增核电产能，而中东战事引发的能源安全担忧，也进一步推动了东南亚对这一能源的探索。
本月早些时候，新加坡宣布将参与国际原子能机构（IAEA）的一项评估，审查其就核能做出明智决策的能力。与此同时，越南正在推进其首座核电站的计划，并于近期与俄罗斯签署了相关协议。 这些举措正值亚洲核能巨头中国和印度加倍投入之际。
能源情报公司 Wood Mackenzie 的 Robert Liew 表示，到2032年，中国的现有核电装机容量可能从66吉瓦（GW）增加到132吉瓦。根据世界核协会（WNA）的数据，中国目前有61座可运行的核反应堆，另有38座正在建设中。
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