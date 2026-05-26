The Business Times
business-time-50
Global Enterprise logo
BROUGHT TO YOU BYUOB logo
SUBSCRIBERS

印度和中国大力发展核能，亚细安的下一步行动备受瞩目

中东战事进一步凸显了核能作为能源安全支柱的重要性

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Tue, May 26, 2026 · 01:00 PM
    • 业内观察人士表示，核能“在亚洲已重新成为热门话题”。
    • 业内观察人士表示，核能“在亚洲已重新成为热门话题”。 照片：PIXABAY

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】2026年有望成为亚洲核能发展的标志性一年。印度和中国正加快新增核电产能，而中东战事引发的能源安全担忧，也进一步推动了东南亚对这一能源的探索。

    本月早些时候，新加坡宣布将参与国际原子能机构（IAEA）的一项评估，审查其就核能做出明智决策的能力。与此同时，越南正在推进其首座核电站的计划，并于近期与俄罗斯签署了相关协议。 这些举措正值亚洲核能巨头中国和印度加倍投入之际。

    能源情报公司 Wood Mackenzie 的 Robert Liew 表示，到2032年，中国的现有核电装机容量可能从66吉瓦（GW）增加到132吉瓦。根据世界核协会（WNA）的数据，中国目前有61座可运行的核反应堆，另有38座正在建设中。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    NuclearSouth-east AsiaChinaIndiaclean energyRenewable energyenergy transition

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The CSRC is leading the effort, along with the National Financial Regulatory Administration, which handles consumer protection and supervises banks.

    Why China is tightening controls on overseas stock trading

    US President Donald Trump with President Xi Jinping after a visit to Zhongnanhai Garden in Beijing, on May 15.

    Xi Jinping has just rewritten the rules of US-China rivalry

    Always one to walk the talk, DBS CEO Tan Su Shan has her personal AI agent that checks and serves up to her the latest news on banking.

    ‘Even a CEO’s job can be replaced by AI’: DBS CEO Tan Su Shan bets big on agentic AI

    Set up by Nichol Ng and her brother, FoodXervices traces its roots to 1934 with the business their grandfather started.

    ‘Whole deck of cards just toppled’: FoodXervices’ Nichol Ng on how a 92-year-old family business unravelled – and what’s next

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More