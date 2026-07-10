美伊之间一种新型“停火”：谈判与打击同属一个进程

伊朗正试图控制霍尔木兹海峡

2026年7月8日，美国总统 Donald Trump（中）在安卡拉举行的北约峰会期间向媒体发表讲话，美国国务卿 Marco Rubio（左一）和财政部长 Scott Bessent 在旁聆听。 图片来源：路透社

【伦敦】美国和伊朗现在已经形成了一种新型的“停火”——一种无人遵守也无人放弃的停火。在这场博弈中，炮火仍在继续，因为双方都认为，谈判和交火并非对立选项，而是同一进程中的工具。

过去48小时在海湾地区发生的一系列事件——美国连续两晚对伊朗进行空袭，以及伊朗对该地区阿拉伯君主国发动导弹袭击——看起来像是美伊两国6月份签署的谅解备忘录（MOU）已经破裂。然而，现实情况是，当前的暴力冲突并不意味着外交的失败，而仅仅是外交以另一种方式的延续。

最新一系列事件的顺序如今已是可预见的。伊朗无人机袭击了在霍尔木兹海峡过境的油轮，美国中央司令部则通过打击伊朗的防空设施、海岸雷达和快速攻击艇作为回应，而这些快艇正是对国际水道上船只进行骚扰的主力。

任何关注了6月底美伊之间几乎如出一辙的交火的人，都会认出这套路。

然而，这一次的言辞更加愤怒，甚至有些耸人听闻。美国总统 Donald Trump 于7月8日访问土耳其首都安卡拉出席北约峰会时表示，与伊朗的停火已经“结束”。他称伊朗的统治者是“人渣”、“病态”、“骗子”，并表示与他们进一步谈判纯属“浪费时间”。

Trump 还公开扬言要重新实施海上封锁并夺取哈尔克岛，伊朗绝大部分原油出口都通过该岛。美国还撤销了多年来首次允许伊朗在国际市场上公开销售石油的许可证，进一步加大了威胁力度。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

然而，就在 Trump 宣布与伊朗的谅解备忘录“已死”几分钟后，他又表示，如果伊朗官员愿意，他的谈判代表可以继续与他们接触。此后不久，Trump 开始坚称战争不会重燃，“任何发生的事情都将很快结束”，并且石油很快将“非常自由、非常轻松地”流通。

这不是一个准备再次发动军事进攻的领导人的语言。相反，这是一位美国总统在试图加强其谈判筹码，这很大程度上是因为他意识到最近与伊朗的谈判未能达到他的预期。

对霍尔木兹海峡的控制权

在当前的对抗中，伊朗的算盘同样显而易见。伊朗人正试图捍卫战争给该国带来的唯一资产：对该水道的潜在控制权。

最近这起暴力冲突的核心争议，源于伊朗和美国签署的14点谅解备忘录。根据这份文件，伊朗承诺将尽其“最大努力”来确保霍尔木兹海峡在60天内的安全通行，而该海峡未来的治理方式则留待谈判。

德黑兰方面选择将这种模糊性解读为可以完全控制该水道，规定船只航线，并最终对过境船只征收费用，这推翻了长达一个世纪的国际法惯例。

伊朗官方媒体已明确阐述了这一战略。正如德黑兰的分析人士现在喜欢说的那样，该海峡已成为伊斯兰共和国在美国和以色列摧毁其核能力后的替代品。

与此同时，美国则将谅解备忘录中的同一模糊之处解读为，未经进一步谈判，伊朗不得改变该海峡的法律地位；Trump 已明确表示，美国不会容忍针对无视伊朗命令的船只的进一步袭击。

有两个因素使得这次的对抗比6月份类似的美伊冲突更加危险。

首先是当前危机发生的时间点。这次交火恰逢伊朗最高领袖 Ayatollah Ali Khamenei 的葬礼。他及其多名家人在2月28日美国和以色列的袭击中丧生。

一些身在美国和以色列的伊朗专家声称，被杀领导人的儿子和政治继承人 Mojtaba Khamenei 已决定，现在是更激进地主张伊朗对霍尔木兹海峡权利的时刻，这才是当前与美国摊牌的真正原因。

这纯属猜测。但我们确实知道的是，伊朗内部存在权力斗争，一些伊朗高层领导人对这份谅解备忘录感到不满，因此，与6月伊朗上次与美国发生冲突时相比，伊朗出现误判并滑向全面战争的可能性要高得多。

阿拉伯君主国不再是坐以待毙的目标

使当前对抗更加危险的第二个因素是，海湾地区阿拉伯君主国日益增长的愤怒情绪。它们再次成为伊朗炮火的目标，并且越来越不愿继续坐以待毙。

这一次，阿拉伯国家的谴责变得更加尖锐。海湾合作委员会秘书长 Jasem Mohamed AlBudaiwi 指责伊朗持续破坏地区和平，称其“公然蔑视所有国际法、准则和协议”。

海湾君主国在战略上仍听从华盛顿的指挥，但它们也日益公开地反对伊朗任何试图夺取霍尔木兹海峡控制权的企图。

目前，各方都有意使用战争言辞，但同时又避免滑入真正的战争。

通过有选择性地打击伊朗目标，Trump 展示了实力。在因其对伊朗问题的处理方式以及谅解备忘录中隐含的让步而面临越来越多的批评之际，这对他而言是一个有用的优势。

而伊朗方面，则避免了看似投降的局面，同时继续推动国际社会接受其对该海峡的控制权主张。

只要美伊两国仍处于军事对抗状态，以色列总理 Benjamin Netanyahu 就重新获得了打击真主党的自由。Netanyahu 是这场战争的参与方，但不是谅解备忘录的签署方，而真主党是伊朗资助的、以黎巴嫩为基地的代理人武装。

症结在于，这场微妙而复杂的对峙建立在一个前提之上：即所有各方都继续以同样的方式解读彼此的信号，且没有人希望重返全面战争。

然而，在中东，这始终是一个非常冒险的假设。《海峡时报》