中期选举后，亚洲将面对一个更受制约但同样莫测的特朗普

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民主党预计将挑战政府的优先事项、阻挠立法，并对特朗普政府展开调查。

亚洲正在关注被削弱的美国总统特朗普将如何在贸易和战争问题上行使其权力。 照片：BLOOMBERG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【南卡罗来纳州哥伦比亚市】如果说有一个价值万亿美元的问题像阴霾一样笼罩在美国和亚洲上空，那很可能与总统特朗普在中期选举后的新形象有关。

既然他现在已正式成为“跛脚鸭”总统，他是会只专注于自己的高尔夫球场和白宫宴会厅的改造项目吗？

还是会为了留下政治遗产，采取更激进的行动以在历史上留名？

又或者，他会同样可能地被民主党发起的一连串调查和诉讼所淹没？

抑或一切如常？

答案很快就会揭晓。

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12月14日至15日，美国将主办二十国集团（G-20）领导人峰会，届时特朗普将召集全球最大经济体的领导人开会。

在此之前，他定于11月16日至18日访问马尼拉，出席年度亚细安 (ASEAN) 峰会。紧接着是在深圳举行的为期两天的亚太经济合作组织（APEC）论坛，届时他将与中国国家主席习近平举行年内第三次会晤，这也是两人今年在中国第二次会面。

届时出现的会是哪个特朗普？一个更愿意达成协议的总统，还是一个更热衷于证明自己仍大权在握的总统？

11月3日的中期选举结束了共和党统一执政的局面，当新一届国会于明年1月召开时，民主党将同时控制众议院和参议院。

新获得权力的反对党预计将在多个方面挑战政府的优先事项、阻挠立法，并对特朗普政府展开调查，范围从在伊朗采取军事打击的合法性与理由，到特朗普家族的海外商业交易。

新加坡李光耀公共政策学院院长兼东亚事务教授 Joseph Chinyong Liow 预计，这种不可预测性将持续很长一段时间。

Liow说：“如果特朗普总统的政治作风转向和解，我会非常惊讶。他更有可能会加倍努力，以维护他对国会两院的总统权威。”

对于亚洲的出口导向型经济体而言，核心担忧围绕着特朗普全面且不稳定的关税制度。这套制度在他上任后数月内便开始实施，同时美国还以一些正在进行的调查为由，威胁征收更多关税。

中期选举的失利不会导致特朗普标志性的经济政策被撤销，尽管一些民主党领袖曾誓言要废除对加拿大商品征收的关税——加拿大是美国最大的贸易伙伴之一。

但总统可以轻易否决任何限制或废除其关税权力的企图。要推翻否决，需要国会两院三分之二的支持，换言之，需要大量共和党人的支持。

外界也预料民主党议员会对特朗普处理持续八个月的伊朗战争的方式施压，部分原因是为了解决激怒选民的汽油和柴油价格上涨问题。

严重依赖中东能源进口的亚洲，正密切关注中期选举后油价的走向信号。

领先的能源市场和地缘政治风险研究公司 Rapidan Energy Group 的总裁 Bob McNally 表示，他预计短期内油价不会下跌。

他说：“选举本身应该不会对油价产生重大影响，油价将主要受到市场对美伊之间外交斡旋和军事升级的感知与实际互动所驱动。”

选举前，由于市场寄望于达成外交协议，油价曾一度下跌。但 McNally 表示，他并未修正未来几周军事升级可能性更高的预测。

一位石油行业消息人士称，从更长远来看，如果民主党废除特朗普“能源主导”议程下的政策，油价可能会走高。这些政策开放了广阔的联邦土地、加快了钻探审批，并取消了环境监督。

石油巨头在伊朗战争后获得的超过1300亿美元（约1660亿新元）的暴利，也将受到严格审查。

为应对选民因公用事业成本上涨、噪音污染以及对人工智能 (Artificial Intelligence) 迅速扩张的不信任而产生的强烈反弹，数据中心的增长也可能面临新的限制。

这将影响主要位于日本、韩国和台湾地区的亚洲科技公司的生产，这些公司为美国的人工智能基础设施建设提供了关键硬件。

对人工智能的更严格监管，可能会以国会委员会对人工智能巨头进行新调查的形式出现，这将为亚洲开发者增加合规障碍。但它也可能刺激亚洲发展自己的主权人工智能计划。

分析师还预计，那些曾与特朗普政府达成药品定价协议的制药公司（包括亚洲公司在内）将面临越来越大的压力。

美国经济学家、摩根士丹利亚洲区前主席 Stephen Roach 表示，在针对选民的票站调查中，中国或亚洲议题并未成为主要关注点。

但他预计，美国国会的民主党领导层将对中国采取强硬立场。

Roach 说：“我会将拜登政府的对华政策视为一个模板——这与特朗普所认可的‘建设性战略稳定’形成了紧张的对立关系。”这个短语于5月被用来描述管控中美竞争关系的新框架，如今可能会受到攻击。

拜登政府对向中国出口先进半导体和芯片制造设备实施了一些最严格的限制条件，同时也提高了对中国制造的电动汽车等战略性产业的关税。

不过，战略咨询公司 The Asia Group 驻上海的中国区董事总经理 Han Shen Lin 认为，中美关系的基本面将在很大程度上维持当前轨道。

Lin 说：“共和党的挫败削弱了特朗普的谈判筹码，限制了他的回旋余地，但华盛顿对中国的战略担忧是两党的坚定共识。”

“政策会有所调整，但不会有根本性改变。”

他说，关税问题可能变得更具协商性，但技术限制——尤其是在半导体和人工智能领域——深深植根于国家安全考量，不太可能大幅放宽。

尽管如此，未来两年的美亚互动将会呈现出不同的面貌。

Lin 表示，北京方面可能会看到一些政治机会，但不会将选举的动荡误认为是美国的衰落。

他说：“虽然习近平可以带着更强的信心前往深圳，但他可能会寻求更大的可预测性和影响力，而不是达成一项宏大的协议。”

他补充道：“在G-20峰会上，我预计中国将展现稳定形象，并将华盛顿描绘成越来越不可预测的一方。”

大西洋理事会主席 Frederick Kempe 表示，事态也可能出现危险的转变。他说，习近平可能会赌，“未来两年是抓住区域机遇的最佳时机”。

Kempe 在一份分析中表示：“习近平可能会增加在台湾周边的军事试探，以回应一位表现出妥协意愿的总统。”他指的是特朗普决定推迟向台湾运送武器一事。

亚洲也需要为后特朗普时代的情景做打算。

Liow 说：“中国和东南亚国家仍会将总统作为总统来对待，不会低估他。”

“但他们肯定也会密切关注两年后可能出现的情况。” 《海峡时报》