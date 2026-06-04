拟议的12.5%关税或影响新加坡三分之一出口；贸工部驳回美国关于强迫劳动的指控

豁免产品包括能源产品、药品、部分电子产品、航空航天产品和半导体

2025年，新加坡向美国出口了价值270亿新元的非石油国内出口（NODX）。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】贸易及工业部 (贸工部) 发言人周四（6月4日）向《商业时报》表示，在美国贸易代表办公室（USTR）拟议的12.5%关税计划下，若计入一系列产品豁免，该关税将适用于新加坡约三分之一的对美出口。

豁免范围涵盖能源及能源产品、药品及药用成分、部分电子产品、部分航空航天产品、半导体，以及用于货币和金银的金属等。

该贸工部发言人也重申，新加坡“不容忍在供应链中使用强迫劳动”，并拥有“全面的框架来取缔境内的此类非法行为”。

该发言人在回应媒体询问时表示：“也没有证据表明新加坡在与强迫劳动相关的商品供应链中扮演任何角色。”这番言论与该部门在4月份发表的评论相呼应。

该发言人补充道：“强迫劳动是一个需要国际合作的跨国问题。(贸工部) 已在双边磋商中向美国贸易代表办公室传达了新加坡的立场。”

上述评论是在美国贸易代表办公室于周二发布一份长达98页的报告后发表的。该报告提议对包括新加坡在内的60个经济体的进口商品征收两位数的关税。

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这项于3月启动的调查发现，这些经济体未能禁止与强迫劳动相关的产品进口，或未能有效执行此类措施。

因此，报告提议征收10%至12.5%不等的关税。

最终的关税税率尚未确定，因为该提案仍需经过公众评论以及定于7月开始的美国贸易代表办公室贸易小组听证会。

拟议的关税旨在取代将于7月24日到期的现有美国对等关税。对于非豁免商品，新加坡对美国的出口目前需缴纳10%的基准关税。

二十多年来，新加坡一直对美国存在贸易逆差，这意味着美国出口到新加坡的商品多于从新加坡进口的商品。

2025年，美国是新加坡的第四大贸易伙伴，双边贸易总额达1392亿新元。

美国也是新加坡最大的非石油国内出口（NODX）市场。

根据统计局的数据，2025年新加坡向美国出口了价值270亿新元的非石油国内出口（NODX）。

两国也是彼此的主要投资国。2024年，新加坡是美国第三大亚洲投资国，投资存量为711亿美元。超过250家新加坡公司在美国超过45个州开展业务。

另外，美国贸易代表办公室正在进行另一项涉及新加坡和其他15个经济体的调查，该调查主要关注制造业产业群产能过剩及其对美国商业的影响，并可能导致额外的关税措施。