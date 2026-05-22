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李显龙国务资政：新加坡可从中国增长的市场中获益，并须像中国一样“拥抱”人工智能

他补充说，新加坡的每一个人都必须学习采用人工智能。

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Tan Weizhen

Published Fri, May 22, 2026 · 06:30 PM
    • 李显龙国务资政表示，新加坡可将中国视为出口市场，这将为新加坡带来商机。
    • 李显龙国务资政表示，新加坡可将中国视为出口市场，这将为新加坡带来商机。 照片：海峡时报

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    【上海电】国务资政 Lee Hsien Loong 在周五（5月22日）表示，随着中国市场的持续增长，为新加坡及其企业带来了更多机遇。

    他在结束为期五天的访华行程时对记者说：“你可能很惊讶地发现，2025年中国是固定资产投资承诺的最大来源国，首次超过美国。这对我们来说是一个相当新的发展，但我们欢迎他们。”

    他补充说，新加坡可将中国视为其出口市场，这将带来商业机会。

    “与此同时，中国和中国企业也有机会在新加坡投资——他们既可以在新加坡设厂生产，也可以将新加坡作为其区域枢纽，或是将其作为独立于国内业务的国际实体。”

    周二，在与广西党委书记 Chen Gang 会面时，李国务资政表示，新加坡与中国之间，以及亚细安与中国之间，在贸易、投资和许多其他领域都存在“相当大”的互利共赢经济合作潜力

    李国务资政此次访华的首站是广西首府南宁，他在那里参观了北部湾国际港务集团（BGIPG）总部和中新南宁国际物流园。

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    在上海期间，他参观了上海人形机器人创新孵化中心，并于周四在摩根大通全球中国峰会上发表了讲话。

    避免“就业末日”

    随着人工智能在全球范围内掀起波澜，李国务资政表示，新加坡的每一个人——无论是政府、企业还是员工——都必须学习采用它，就像中国在全国范围内所做的一样。

    他说：“我认为我们的态度必须是：我们必须拥抱它，它正在到来；我们不知道它来得有多快，但我们确实知道它正在到来。”

    他补充道：“如果我们幸运的话，就不会突然出现人们所说的‘就业末日’，（即）我们都丢了工作，而经济却在蓬勃发展。”

    李国务资政表示，这种情况“可能不会发生”，但他指出，要想在避免这种情况的同时收获人工智能的好处，有两个领域必须“非常努力地”去着手。

    首先，这项技术必须在“大大小小”的公司中“大规模”应用。其次，个人必须思考如何将人工智能用于自己的工作。

    他补充说，在中国，从物流控制到追踪，人工智能正被应用于各个领域。

    5月13日，“经济战略检讨”的最终建议发布，其中包括建立经济韧性、投资新兴领域，以及推动新加坡成为人工智能解决方案中心。

    中美关系

    李国务资政此次访华，距离美国总统 Donald Trump 访京不到一周，他也对这两个全球最大经济体之间的关系发表了自己的看法。

    他表示，即使中美贸易关系稳定下来，这些问题也是“长期而复杂的，不可能轻易消失”。

    他说：“从20年的时间维度来看，我认为很明显……力量平衡一直在倾斜，中国一直在追赶美国。”

    李国务资政指出，美国将中国视为“至少是近乎同等的竞争者，有时他们会说是近乎同等的对手”，甚至一些美国人称北京是“一个潜在的未来威胁”。

    “这是美国一个非常根深蒂固的看法，”他说。

    他补充说，在中国，可能“存在一种非常深切的担忧，即美国人或许想确保中国永远赶不上美国，并以此来遏制中国的发展”。

    “美国人也听到了中国的说法，即发展权是他们的一条红线，如果发展受阻，那将是他们绝对无法接受的局面。”

    在 Trump 与中国国家主席 Xi Jinping 为期两天的峰会期间，他们讨论了伊朗冲突、贸易和台湾等问题。

    两国领导人一致认为，建立建设性、战略稳定的关系将为未来三年及更长时期的双边关系提供指引。

    然而，李国务资政指出，无论是在人工智能安全、气候变化还是流行病方面，两国都可以从彼此身上获益良多。

    他说：“我们希望这些问题能得到管控，竞争能被控制在一定程度上，这样首先不会导致公开冲突；其次，在绝对需要合作的领域，双方能够进行合作。”

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