他也表示，公司或个人“滥用”新加坡作为值得信赖的商业中心的地位是一个切实的担忧

总理 Lawrence Wong 表示，他不相信中美会发生冲突，这为新加坡在复杂的全球环境中周旋留下了空间。 照片：MDDI

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【北京讯】总理 Lawrence Wong 表示，只要美国和中国不互相冲突，新加坡就能通过与全球各国开展业务，“为我们自己谋得良好发展”。

他补充说，他相信这两个超级大国不会发生冲突，这为新加坡在复杂的全球环境中周旋留下了空间。

Lawrence Wong 总理是在星期六（11月21日）于北京接受新加坡记者采访时发表上述言论的。他当时即将结束为期四天的访华行程。他于星期三抵达深圳，出席第33届亚太经济合作组织（Apec）领导人非正式会议。

他之后在星期五会见了中国国家主席 Xi Jinping 和北京市委书记 Yin Li，并于星期六早些时候会见了中国总理 Li Qiang。

他被问及涉及 Nvidia 芯片的 Megaspeed 案件将如何影响新加坡与中国的 人工智能 合作，以及新加坡与中美两国维持强劲经济关系的能力。

Lawrence Wong 总理在回应中表示，世界两大经济体如何在涉及 人工智能 和半导体芯片的技术领域进行博弈，是“他们两国之间的事”。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached APAC boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

他指出，美国总统 Donald Trump 和中国国家主席 Xi Jinping 已多次会晤以推进这些讨论，他希望他们能够“延续”已经建立的“积极势头”。

Lawrence Wong 总理说：“就新加坡而言，我们只想和各方保持友好关系……并能与双方开展业务。”

他补充说，他本周与 Trump 和 Xi 进行了“非常好的会谈”，两位领导人都理解新加坡的立场。

Lawrence Wong 总理补充说，随着几十年来中国的优先事项发生变化，新加坡和中国已经找到了惠及两国的合作方式。

例如，两国已同意深化在日常生活和工作中对 人工智能 实际应用的合作，以帮助企业更高效地运营，并造福两国人民。

“新加坡化”是一个切实的担忧

Lawrence Wong 总理承认，公司或个人“滥用”新加坡作为值得信赖的商业中心的地位以规避美国出口管制的风险，“对我们来说是一个切实的担忧，尤其是在半导体芯片方面”。

尽管如此，他强调新加坡吸引了“许多来自中国的真实投资”，这些投资不仅在新加坡部署技术，也为本地经济增值。

他说：“他们正在雇佣新加坡人，所以这对新加坡来说是一个巨大的优势。”

在 Nvidia 芯片问题上，Lawrence Wong 总理表示，美国理解新加坡的立场，即新加坡能够掌握这些芯片在本地进口和部署时的使用情况。

总部位于新加坡的数据中心运营商 Megaspeed 正因涉嫌将先进的 Nvidia 芯片转移到中国，违反美国出口管制而接受调查。

他说：“所以这（本地使用）不是他们担忧的问题。他们担忧的是，芯片在新加坡注册销售后，被转运或再出口到其他国家。”

然而，此类贸易的交易量“远大于”新加坡本地使用的芯片数量。在某些情况下，货物甚至没有在新加坡落地，而是直接过境到其他国家。

虽然新加坡对这些芯片在目的地国家的使用情况“无法控制，也无法掌握”，但新加坡知道这些问题对美国政府很重要。

Lawrence Wong 总理说：“我们正在讨论如何能最好地提供帮助，包括通过共享信息，以便他们能够自行执法。”

他补充说：“但归根结底，这些讨论仍在进行中，对我们重要的是，我们能够获得新加坡合法需求所需的芯片。”

“鉴于我们与美国强大而持久的关系，我相信我们能够做到这一点。”

中新自由贸易协议升级

当被问及周五宣布启动的中新自由贸易协议 (FTA) 4.0升级版的更多细节时，Lawrence Wong 总理表示，此次升级并非旨在针对任何特定行业或产品。

他说：“但它确实有助于促进更多的跨境数据流动，并简化两国之间的商业往来。”

Lawrence Wong 总理表示，随着自由贸易协议升级版涵盖数码经济和政府釆购，他希望双方企业能更容易地实现互操作，为中国和新加坡的公司创造更多机会。

他说：“在技术方面，我们确实担心美中竞争和对抗将导致各国能够接触和使用的技术出现越来越多的分叉。”

虽然他希望这种情况不会发生，但他承认，对于非常高端的技术而言，这“很可能是不可避免的”。这可能会迫使各国在两者之间做出选择。

他说：“我们新加坡希望，除了这些敏感的高科技领域外，在技术的许多其他方面，各国可以自由使用美国、西方或中国的技术。”

“不应该对各国施加排他性安排或限制。”

他以新加坡与中国的 WeRide 和 Pony AI 以及美国的 Waymo 合作的自动驾驶汽车项目为例，说明新加坡如何能对不同国家的技术保持开放，并使用最适合其需求的技术。

亚细安主席国优先事项

他提及自己在周四亚太经合组织峰会上的讲话，当时他敦促各经济体不要分裂成相互竞争的集团。他表示，并非所有事情都必须从美中竞争的角度来看待。

事实上，他说“许多国家都希望向前迈进并寻找合作方式”，而且有很多机会可以这样做，尤其是在新加坡于2027年担任 亚细安 轮值主席国时。

他说，亚细安 正在讨论与欧盟和加拿大举行峰会和签订自由贸易协议的可能性，并补充说，明年是 亚细安-欧盟建立对话关系50周年。

Lawrence Wong 总理也指出了 亚细安 与海湾阿拉伯国家合作委员会和印度深化关系的机会。

Lawrence Wong 总理表示，作为 亚细安 轮值主席国，新加坡也致力于尽自己的一份力量，进一步推进 亚细安 与中国之间的关系。

他说，除了中国，新加坡还希望帮助 亚细安 “发展成为一个独立的经济中心”，并与世界各地的伙伴建立联系。

建桥梁，而非筑高墙

谈到中国、美国和俄罗斯之间的历史性三边峰会，Lawrence Wong 总理表示，“领导人聚在一起”建桥梁，而非筑高墙，“总是好的”。

尽管如此，他表示，一些政治观察家认为这可能创造一个新的两G或三G集团的看法，“可能不总是有帮助”。

他说：“归根结底，没有任何一个国家，也没有两三个国家能单独为世界各地的国家决定一切。”

“世界太复杂，发生的事情太多，任何一、二、三个国家都无法决定我们所有人的命运。”