新加坡与中国签署和平利用核技术合作协议
合伙业务领域包括核技术应用与核安全
- 该谅解备忘录由贸易及工业部（能源与贸易）常任秘书 Augustin Lee（最左）和中国国家原子能机构副主任 Liu Jing（最右）签署。贸易及工业部长（能源与工业）Dr Tan See Leng（左二）和中国国家原子能机构主任 Shan Zhongde 见证了签署仪式。 照片来源：贸易及工业部
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【新加坡】贸易及工业部 (贸工部) 已同中国国家原子能机构 (CAEA) 签署一份谅解备忘录，就和平利用核技术进行合作。
贸工部在一份文告中表示，这项于周一（8月17日）签署的协议“支持发展对部署核能进行评估的能力”。
该谅解备忘录由贸工部（能源与贸易）常任秘书 Augustin Lee 和中国国家原子能机构副主任 Liu Jing 签署。签署仪式由贸易及工业部长（能源与工业）Dr Tan See Leng 和中国国家原子能机构主任 Shan Zhongde 见证。
根据协议，新加坡与中国的合伙业务领域包括：
- 核反应堆技术的安全与技术评估
- 人力培训与科学考察
- 公共教育、沟通与交流
- 核安全、核保障与核安保
- 核技术应用
该谅解备忘录是新加坡近期与美国、法国和韩国等其他全球核能机构交流的一部分。
这些交流活动也将有助于新加坡为定于2027年进行的国际原子能机构综合核基础设施审查 (INIR) 第一阶段任务做准备。
Asean Intelligence
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INIR是由国际专家进行的评估，由国际原子能机构为正在考虑发展核能的国家提供，属于自愿性质，旨在确保这些国家能够负责任地发展核能。
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