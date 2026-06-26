SpaceX、Unitree、Anthropic、OpenAI：大肆炒作的科技股上市热潮，背后是否有稳健的基本面支撑？

《商业时报》解读分析师对当前及即将上市的科技IPO巨头的看法。

SpaceX 750亿美元的首次公开募股获得了超过四倍的认购。 图片来源：彭博社

[新加坡] 一股日益高涨、被大肆炒作的科技公司上市热潮，正促使投资者评估，当前在投机性炒作推动下的估值，是否获得了经济基本面的支持。

近期备受瞩目的上市，如美国巨头SpaceX，以及生成式人工智能先驱OpenAI和Anthropic的预期申请，都凸显了这一趋势。包括中国Unitree Robotics在内的人形机器人公司上市热潮，进一步印证了这一现象。

然而，Swissquote的Ipek Ozkardeskaya表示，投机过度“已变得不容忽视”。

这位高级分析师警告称，科技公司的估值已与有形的财务指标脱钩，并补充说，目前的价格已不再反映销售额、营收、盈利或利润等实际或前瞻性衡量标准。

相反，其他观察人士认为，市场仍有能力吸收新一轮的上市潮。尽管个别公司的估值可能显得偏高，但Lombard Odier在6月16日的一份报告中指出，强劲的企业盈利和具有韧性的宏观经济背景将继续为股市提供支持。

《商业时报》在此探讨分析师们对当前及即将进行的首次公开募股中的焦点公司的看法。

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SpaceX

Manulife Investment Management在6月18日的一份报告中表示，于6月12日上市的SpaceX已成为一个主要的“战术性风险偏好催化剂”，鼓励投资者转向美国成长股和人工智能相关股票等风险较高的资产。

这家由Elon Musk领导的太空经济与人工智能公司，其750亿美元的IPO获得了超过四倍的认购。

它的前景令投资者兴奋不已。其Starlink部门开创了卫星互联网服务市场，而其猎鹰9号（Falcon 9）火箭也主导了商业太空发射行业。

该公司最近还同意向Anthropic和Alphabet旗下的谷歌提供计算能力，并收购了人工智能驱动的编码平台Cursor。

截至6月22日，其市值的迅速增长使其成为美国第六大上市公司，仅次于微软（Microsoft）和亚马逊（Amazon）。

然而，该股在三天内市值蒸发超过6000亿新元。周二（6月23日），在公司宣布将首次出售投资级债券后，SpaceX股价连续第三天滑落，下跌16%，收于154.60美元。

尽管出现抛售，该公司的市值仍超过2万亿美元。

其飞速的崛起引发了对其财务可持续性的密切审视。

Ozkardeskaya指出，SpaceX的交易价格约为其上一年度收入的160倍，她认为这个估值过高。然而，与其大型科技股同行不同，SpaceX仍处于严重亏损状态，同期财务亏损达50亿美元。

该公司的IPO招股说明书也强调了重大的执行风险，并警告其太空基础设施计划可能无法在合理的时间内产生回报。

Ozkardeskaya说：“宣布收购Cursor在数学上并不能改变任何事。SpaceX不可能值2.66万亿美元。就这样。”

由于其在指数中的权重较小，且只有约4%的SpaceX股票可供公众交易，因此这次IPO的直接影响可能有限。

然而，Lombard Odier指出，随着锁定期限制到期，更多股票进入流通，该股在主要指数中的权重预计将上升，从而增加其对整体市场表现的影响。

Unitree Robotics

据报道，Unitree计划在上海上市，寻求约42亿元人民币（8.02亿新元）的估值。 图片来源：路透社

中国机器人公司Unitree备受期待的上市代表了人工智能热潮的另一个方面——具身智能。

该公司于6月1日通过了上海证券交易所上市委员会的审核。据报道，其计划在上海上市，寻求约42亿元人民币（8.02亿新元）的估值。

鉴于该公司在2025年创造了17亿元人民币的收入，这一估值意味着其市销率约为25倍。

Unitree的IPO将成为近年来中国最大的境内科技公司上市之一，它将考验实体人工智能应用是否能获得与其软件同行相同的溢价。

目前，其在现实世界工厂中的部署仍然有限。

Unitree的招股说明书显示，其人形机器人的行业应用收入主要来自企业接待和导览、智能制造和智能巡检，其中企业导览用途约占50%至70%。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析师在6月23日的一份报告中写道，人形机器人行业的焦点正“从演示转向商业化和创造实际商业价值”。

与西方的软件同行不同，Unitree的估值故事取决于制造规模和硬件采用率。

鉴于商业化势头增强、政策支持以及供应商的积极反馈，摩根士丹利最近将其2026年中国人形机器人出货量预测从之前的28,000台提高到50,000台。

分析师预计，像Unitree的G1这样目前售价为每台16,000美元的半尺寸人形机器人，将占今年总出货量的大约70%。

然而，价格战也一触即发。据彭博社报道，仅香港一地，就有至少46家机器人公司正在筹备IPO。

摩根士丹利的报告称：“商业验证、政策支持和供应链反馈都表明，人形机器人将在中国加速普及。”该报告预测，到2030年，国内市场规模将达到150亿美元。

Anthropic

Claude背后的人工智能巨头Anthropic，被广泛预计其IPO估值将达到1万亿美元或更高。 图片来源：路透社

将视线转回美国软件行业，Claude背后的人工智能巨头于6月申请在美国进行IPO。虽然该公司未披露发行规模或条款，但其在5月下旬的最近一轮融资中筹集了650亿美元，投后估值达到9650亿美元。

市场普遍预计其IPO估值将达到1万亿美元或更高。

这次重大的股市首秀可能会重塑基准指数、投资者资金流向以及推动美国股市的整体格局。

目前，开放式基金、封闭式基金和交易所交易基金（ETF）正在为投资这些私募市场领导者提供渠道。根据Morningstar的数据，已有131只基金持有Anthropic，投资敞口约为69亿美元。

Anthropic首席执行官Dario Amodei在5月表示，公司的增长速度已达到可能使其规模在今年内扩大80倍的水平。

该公司还与包括SpaceX在内的行业巨头签订了一系列协议，以获得更多计算能力。

然而，该公司提交上市申请之时，正值企业使用人工智能的成本不断上升。这些企业正日益严格地审视其人工智能投资的回报，尤其是在Anthropic今年早些时候转向基于代币（token）的定价模式之后。

OpenAI

ChatGPT的创造者OpenAI在3月份表示，其月度收入已达到20亿美元。 图片来源：路透社

ChatGPT的创造者OpenAI在Anthropic之后不久也提交了其初步注册文件。OpenAI同样没有披露发行规模或条款，并表示时间表尚未确定。

路透社的一篇报道指出，OpenAI的目标是在最早可能于9月进行的公开首秀中，获得高达1万亿美元的估值。

OpenAI在3月表示，其月度收入已达到20亿美元，增长速度大约是定义了互联网和移动时代的公司（包括Alphabet和Meta）的四倍。

市场是否过于拥挤？

对于美国的软件巨头，分析师普遍担忧资本市场会变得拥挤。现有科技巨头也在市场上融资，这加剧了供应压力。

与Unitree等中国硬件公司所利用的受到严格监管的国内资金池不同，这些美国公司的IPO必须与超大规模云服务商的资本消耗争夺流动性。

贝莱德投资研究所（BlackRock Investment Institute）在6月15日的一份报告中表示：“来自Meta和谷歌母公司Alphabet等大型科技超大规模云服务商的股权融资（而非债务融资）发行浪潮日益高涨，这引发了资本将从何而来的疑问。”

Lombard Odier指出，当前的企业回购活动处于2021年以来的最低水平。

报告称：“大量新股发行，而从市场回购的股票很少，如果投资者需求跟不上，这种组合可能导致暂时的股权供过于求。”

贝莱德的分析师表示，尽管市场对这种超大规模股权发行的吸收能力是一个值得关注的实际风险，但这本身并不构成质疑人工智能行业基本面的理由。

William Blair Investment Management的投资组合专家Aaron Socker指出，虽然指数机制可能影响短期交易动态，但长期回报最终是由企业基本面驱动的。

同时，Morningstar的英国基金经理研究总监Monika Calay提醒投资者，随着这些大型IPO进入市场，被动型ETF将成为主要的投资渠道。

关于市场能否吸收额外股票供应的担忧，Julius Baer的分析师在6月5日的一份报告中表示，这种担忧被夸大了。

他们写道：“在我们看来，当前的复苏不应被视为一个警告示牌，而应被看作是资本市场信心改善的证据。选择性投资仍至关重要，但下一代上市公司可能会为主动型和被动型投资者创造有吸引力的机会。”