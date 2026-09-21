特朗普-习近平峰会：一次现状维护，而非寻求突破

两国领导人或将力求维持现状，而非重置双边关系

本周的访问将是 Donald Trump 总统与习近平主席今年的第二次会晤，此前 Trump 曾于五月对北京进行国事访问。 照片来源：路透社

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美国总统 Donald Trump 将于周四（9月24日）在华盛顿迎接中国国家主席习近平，这将是两国领导人今年的第二次会晤。对于一个时常被紧张而非对话所定义的关系而言，如此密集的峰会节奏实属罕见。

此次访问前，Trump 曾于今年五月对北京进行国事访问；而距离他们2025年10月在韩国釜山的对话，也过去了大约一年时间。

两国似乎在试探，高层间的频繁接触是否能替代十年来一直未能实现的深层结构性修复。