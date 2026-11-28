企业已在安塔利亚支持一项重大的电气化行动，但修复联合国气候外交仍至关重要

尽管缔约方大会（COP）仍是重要活动，但需要通过改革来最大化其带来的发展势头。 图片来源：美联社

在土耳其安塔利亚举行的第31届联合国气候变化大会（COP31）宣告失败，给全球大部分地区带来了冲击，这也是17年来联合国气候大会首次未能达成共识协议。

这甚至可能被视为一个警钟，提醒全世界更严肃地应对全球变暖问题。

然而，这次大会并非完全失败。

取得进展的一个标志是《全球气候行动议程》下的“电气化交付方案”。根据联合国的数据，超过260家年总收入合计逾4万亿美元的企业，在COP31上宣布或展示了与此倡议相关的行动。

这也突显出，近年来缔约方大会（COP）的重心，已经从政府官员的谈判区（尽管他们依然重要），转移到了一个由投资者、技术专家、商界领袖、科学家和公民社会团体组成的更广泛生态系统。

缔约方大会（COP）已从中等规模的政策制定会议，演变为涵盖广泛企业贸易展览和路演的大型活动，吸引了越来越多来自亚太地区等地的行业参与。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

2015年在巴黎举行的COP21达成了里程碑式的全球气候协议，吸引了约2.5万名与会者。相比之下，安塔利亚大会的总参与人数几乎是其四倍，成为有史以来规模最大的气候峰会。

“电气化交付方案”本身就涉及多家大型跨国公司，包括 Mahindra、Octopus Energy、Unilever、Siemens、Iberdrola、Schneider Electric、Volvo Cars、Fortescue、Nestle、Orsted 和 SSE。

支持这项电气化行动的不仅是私营部门。约150个国家及欧盟也已签约加入，它们的国内生产总值（GDP）合计占全球的三分之二以上。

在C40城市集团（一个旨在减少温室气体排放和实现更广泛环境目标的全球城市联盟）中，有37个成员城市同意在2026年报告电气化进展，或在2027年宣布相关行动。

除了这个将带来数十亿美元清洁能源投资的具体方案外，还有一个更广泛的“35x35电气化承诺”。这项自愿性承诺旨在到2035年，将电力在全球能源消费中的份额从目前略高于20%的水平提升至35%。

根据联合国的数据，这项承诺得到了占全球经济总量约一半的国家的​​支持，同时也得到了国际能源署（International Energy Agency）的倡导。该机构宣称，“世界已进入电力时代”。

尽管拟议的《安塔利亚公约》未能在COP31上达成一致，但这些电气化协议就全球能源系统的发展方向发出了市场信号，正如过去早期的可再生能源投资一样。

随着一批先锋企业已在向前推进，一个未来电气化经济的全球基准已经建立，私人资本可以围绕这一基准进行调动。

缔约方大会（COP）仍需改革

尽管缔约方大会（COP）仍然是私营部门可以发挥建设性作用的重要活动，但仍需进行改革，以最大限度地利用其产生的势头。

否则，未来峰会的合法性将受到威胁，包括将于2027年在非洲举行的COP32，而该峰会的成功举办将需要高超的政治技巧。

改革的核心在于调整“共识”规则。该规则目前允许极少数国家及其盟友行使事实上的否决权，从而削弱全球气候雄心。

联合国秘书长 Antonio Guterres 和欧盟等主要力量对COP31提出的最尖锐批评之一，就是石油国家所扮演的阻挠角色。这凸显了从乌克兰战争到伊朗危机的各种地缘政治分歧，正使得缔约方大会的外交斡旋变得愈发艰难。

这种外交僵局为调动私人资本带来了不确定性。诚然，私营部门能够看到大方向上的变化，但政策信号的清晰度和强度仍然决定着企业反应的速度和程度。

这一点尤为重要，因为未来几年的全球气候外交将在很大程度上决定2015年《巴黎协定》的成败。

各主要经济体仍在努力实现其最新的“国家自主贡献”（Nationally Determined Contributions）——即《巴黎协定》下的国家级减排目标——而在这一过程中，私营部门可发挥巨大作用。

如果世界想要接近《巴黎协定》的目标，各国不仅必须提出更大的雄心，还必须贯彻执行。

在这种不确定性中，未来缔约方大会面临的危险是，即使避免了彻底失败，峰会也可能满足于一个“最小公分母”式的成果。而世界所需要的远不止于此。

这就是为什么改革全球气候外交运作方式的紧迫性日益增加。正如电气化倡议所显示的，COP31并非彻底的失败，但如果不修复谈判进程，决策者将可能延缓那些本已准备为转型提供资金的资本的投入速度。

作者是伦敦政治经济学院LSE IDEAS的助理研究员