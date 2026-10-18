为何用于解决欧中贸易问题的“紧急切断机制”可能并非易事

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欧盟集团在2026年将面临与北京超过3600亿欧元的贸易逆差

在最近的一项贸易协议中，中国已主动提出将其对欧洲的电动汽车出口削减近一半。 图片来源：路透社

【布鲁塞尔】欧盟领导人于10月16日深夜结束峰会，虽未就欧盟未来预算达成协议，但在采取新防御工具以应对与中国日益膨胀的贸易逆差问题上，展现了出人意料的坚定决心。

欧盟27个成员国的国家元首和政府首脑批准了10月早些时候在北京达成的一项贸易协议，根据该协议，中国自愿同意将其对欧洲的电动汽车出口削减近一半。

但成员国仍认为中方的这一让步不足以解决更宏大的贸易问题，因此他们授权欧盟的执行机构——欧盟委员会，“毫不延迟地”创建一套新的贸易防御工具箱。其中包括一项所谓的“紧急切断机制”条款，该条款将使欧盟委员会能够随时对产品征收配额和关税。

预计欧盟委员会将在2026年底前提出此类提案。然而，至今尚无相关的法律文本、明确的触发条件、商定的范围，对于贸易“切断”在实践中意味着什么也没有答案。

尽管如此，一旦欧盟委员会获得这种“紧急切断机制”的权力，欧洲与世界贸易的整个结构可能将发生革命性变化，而与中国的贸易战几乎将不可避免。

在欧盟领导人峰会上，中国问题成为重要议题。预计到2026年，欧盟集团与北京的贸易逆差将超过3600亿欧元（约合4051亿美元），相当于每天约10亿欧元。欧盟委员会主席 Ursula von der Leyen 长期以来一直警告中国当局，此类逆差是“不可持续的”。

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然而，欧盟最新统计数据显示，在2026年的前八个月，中国对欧盟的出口又增长了25%。欧洲的汽车行业已不再是主要担忧；欧洲大陆的化工和工业机械行业，现在成为最新一批在所谓的中国出口冲击下极其脆弱的领域。

十年前，欧盟在与中国的工业机械贸易中录得710亿欧元的年度逆差，但在化工贸易中享有60亿欧元的顺差。如今，机械行业的逆差已增至2060亿欧元，而化工行业也出现了巨大的贸易逆差，每年达到240亿欧元。

在欧盟委员会所在地布鲁塞尔举行的最近一次峰会上，比利时、丹麦、法国和德国支持欧盟委员会迅速采取行动保护这些行业的决心。预计欧盟将在数周内对化工、制药和机械行业展开反倾销调查，对中国制造的风力涡轮机的调查也为期不远。

在10月5日发布的一封联合信函中，法国总统 Emmanuel Macron 和德国总理 Friedrich Merz 认为，如果另一个贸易国蓄意无视恢复公平贸易条件的呼吁，那么欧盟委员会应被授予权力，用作者的话说，即“在必要时切断其进入欧洲单一市场的渠道”。

这项提议的武器不仅可以在某种特定商品的贸易突然激增且未采取任何行动时被动用，也可以在另一国为避免就贸易失衡问题进行严肃讨论而使用其他胁迫性工具（例如切断关键原材料供应）时启用。

一位德国政府官员在该法德提案发布后不久解释说，如果发生这种情况，“欧盟必须有能力对对方造成与我们所受损失相当的损害”。

“切断机制”的挑战

欧盟官员拒绝指明该条款可能适用于哪些国家。

但这其实是一种披着外交礼节外衣的法律必要性：一项专门针对中国的法规在世界贸易组织是站不住脚的，并且也会让许多仍希望与北京保持友好关系的欧洲国家感到尴尬。

然而，没有人会被愚弄。关于这项“紧急切断机制”条款的全部讨论——从津贴、非关税壁垒到产能过剩和倾销——都归结为欧盟对北京的长期不满。

目前，欧盟处理贸易问题的权力机制十分繁琐。

欧盟委员会必须首先对所谓的公平贸易扭曲行为展开调查，调查结果必须有事实依据，并且任何针对向欧盟出口国家的措施都必须得到欧盟成员国的多数批准。

到目前为止，中国在使这类欧洲措施失效方面几乎没有遇到什么困难，他们要么对进入中国市场的欧洲产品发起自己的贸易扭曲调查，要么向一些欧洲国家抛出经济利益，以换取他们承诺否决欧盟委员会针对中国的贸易措施。

但如果“紧急切断机制”提案获得通过，整个贸易辩论的格局将被改变。

欧盟委员会将能够省去大部分复杂的调查程序。特定行业的进口商品可能会被立即征收关税或被完全阻止，而无需事先征求欧盟成员国的批准。

无论从哪个角度看，这都是欧洲商业运作方式的一场革命。

北京似乎已经理解了这项提案的重要性；这被认为是中国为何在未来电动汽车出口问题上做出极不寻常的自愿让步的主要原因。然而，欧洲的贸易辩论从来主要不是关于汽车；它只是一个范本，用于就中国的贸易总量展开更广泛的讨论。

因此，尽管北京认为其在汽车问题上的让步是一个旨在平息争论的一次性姿态，但限制中国电动汽车在欧销量的协议，却让欧盟成员国相信，正是关于“紧急切断机制”的讨论迫使中国做出了让步。

现在的问题是，对于采取这样一项措施是否真的存在共识，以及它能多快得到实施。

尽管欧盟最大的几个经济体支持“紧急切断机制”的建议，但许多政府可能仍会对授予欧盟委员会广泛权力的想法犹豫不决；让欧盟委员会在未经成员国事先授权的情况下做出如此关键的决定，是备受争议的。因此，现阶段达成的唯一共识是，欧盟委员会将再次带着其提案回归。

此外，还有一个问题是这些措施能多快变得具有法律强制力。布鲁塞尔方面的猜测是，即使新的权力被采纳，欧盟委员会也要到2027年下半年才能使用它们，因为必要的立法需要时间来颁布。

尽管如此，布鲁塞尔的反华情绪正在增长。欧洲议会于10月7日以454票赞成、86票反对、110票弃权的结果通过了一项决议，称中国的产业政策“对欧盟构成生存威胁”。《海峡时报》