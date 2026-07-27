加息，还是不加息？美联储主席Warsh本周或意外宣布加息

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若他选择按兵不动，很可能会在九月的下一次会议上向市场发出加息警告。

Warsh可能将利率从目前3.5%至3.75%的水平，上调至3.75%至4%的区间。 图片来源：NYTIMES

尽管许多分析师和经济学家预计本周不会加息，但有迹象表明，美国联邦储备局（简称美联储）可能会在周三（7月29日）结束为期两天的政策会议时，做出近年来最出人意料的决定之一——上调利率。

这是美联储主席 Kevin Warsh 自五月上任以来的第二次会议。他可能会将利率从目前的3.5%至3.75%的水平，上调至3.75%至4%的区间。

分析师称，这主要是因为随着美伊战争升级，石油期货价格已飙升至逼近每桶100美元大关。

伊朗正在阻挠美国重开霍尔木兹海峡的努力，而胡塞武装的盟友则试图切断另一条通过红海的替代航线。

当然，由于与货运和原材料成本相关，油价的上涨很快会传导至大多数消费品的价格。

在联邦基金期货市场上，7月份加息的概率目前约为30%，而在最近局势升级之前，这一概率曾接近于零。

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然而，美国银行（BOA）全球研究部的经济学家认为，美国央行“将按兵不动”，但他们补充说，油价的飙升“使这一决策变得悬念丛生”。

他们指出，Warsh做出任何一种决定都有可能。本周不加息可能会导致债券市场质疑美联储的信誉。

而加息则可能令市场感到困惑，因为Warsh此前曾主张，央行必须“看穿”石油危机等供应冲击的影响。

美国银行的经济学家表示：“我们认为7月的决定将取决于Warsh，因为无论他作何选择，都能获得足够的支持票。”他们预计首次加息将在今年9月发生。

随着美国总统 Donald Trump 对该国许多主要贸易伙伴重新征收关税，白宫的这一举措也可能影响美联储成员的决策，并给Warsh带来更大的加息压力。

尽管自Warsh接替Jerome Powell以来的两个月里，股市大致平稳，但在平静的表面下却隐藏着剧烈波动，而这在很大程度上与不断变化的利率预期有关。

近期股市的剧烈波动——尤其是半导体股——引发了人们对股市基础不稳的担忧。

与互联网泡沫时期相似，散户投资者正在对Samsung Electronics和Micron等高科技公司进行杠杆押注，但对这些公司的业务性质却知之甚少。

这可能是Warsh采取更鹰派立场的另一个原因，旨在阻止投资者进一步吹大人工智能泡沫。

作为人工智能投机中心的韩国，其央行已于本月早些时候加息。自6月份创下峰值以来，韩国综合股价指数（Kospi Composite Index）已下跌超过四分之一。

即使Warsh本周不加息，美国国债市场的“债券义警”们也已经先行一步。由于投资者要求更高的收益率以抵消通胀和金融风险，30年期国债收益率已持续保持在5%以上，这是自2007年以来持续时间最长的一次。

然而，如果Warsh推迟加息，他很可能会在美联储9月的下一次会议上向市场发出加息警告。如果他真的暗示近期不会加息，那无疑将是一个重大意外。

对央行而言，唯一比引发熊市（就像韩国那样）更糟糕的事情，就是任由通胀失控，重蹈1970年代滞胀时期的覆辙。

关于Warsh将在周三做出何种决定，以及市场将作何反应，目前还存在很大的不确定性。几乎可以肯定，这将是活跃的一周，美国乃至世界各地的许多人都会密切关注这位美联储主席在会后例行新闻发布会上的讲话。