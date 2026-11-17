新加坡总理敦促通过实际项目，加强区域数码与能源互联互通

在第21届东亚峰会上，各国领导人讨论了区域经济互联互通、能源安全、人工智能以及合作打击网络诈骗等课题。 照片：MDDI

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【马尼拉】Lawrence Wong总理于周二（11月17日）表示，将亚细安新签署的数码经济协定转化为实质利益，将是本区域的下一个考验。他同时敦促各国推行实际项目，以加强经济互联互通。

在马尼拉举行的第49届亚细安峰会最后一天，Lawrence Wong总理在第21届东亚峰会（EAS）上发言时指出，亚细安数码经济框架协定（Defa）是迈向区域一体化的重要一步，但执行至关重要。

他表示：“下一个考验在于执行。”他呼吁与外部伙伴更紧密合作，以改善整个区域的数码互联互通和互操作性。

于11月14日签署的Defa旨在通过减少壁垒、统一各国的数码规则和系统，使跨境数码贸易和交易更加便捷。

Lawrence Wong总理说，能源领域也需要类似的推动，特别是通过亚细安电网计划。该项目旨在连接各国的国家电网，实现跨境电力交易，目标是在2045年前全面整合。

他表示，亚细安正在致力于跨境连接、电力贸易和融资的监管安排。东亚峰会伙伴可以贡献技术专长，同时获得新的投资机会。

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他补充道：“因此，我们应责成相关部长，确定东亚峰会成员可以共同推进的实际项目，并发挥我们的互补优势。”

东亚峰会汇集了亚细安及其八个伙伴，包括中国、日本、印度和美国，共同讨论战略和经济课题。

Lawrence Wong总理透露，新加坡下周将与印度尼西亚和澳大利亚联合举办一场关于海底电缆和亚细安电网计划的研讨会。

让能源项目更具商业可行性

在亚洲零排放共同体（AZEC）领导人峰会上，Lawrence Wong总理解释了为何在数码技术和人工智能普及导致电力需求上升的同时，可再生能源项目却迟迟难以启动。

他指出，亚洲仍然严重依赖化石燃料，包括易受供应中断影响的进口石油和天然气。因此，各国在推进脱碳的同时，必须加强能源安全。

许多东南亚国家拥有巨大的可再生能源潜力，但相关项目一直难以吸引到足够的投资。

Lawrence Wong总理说：“这些项目中，有许多尚不具备商业可行性或融资价值。而实现商业可行性的关键，是通过电网汇集整个区域的需求。”

他表示，通过连接市场，区域电网可以为可再生能源生产商提供更多买家，从而使项目对投资者更具吸引力。

Lawrence Wong总理列举了一些新兴的连接项目，包括涉及老挝、泰国、马来西亚和新加坡的项目；越南、马来西亚和新加坡的项目；以及菲律宾南部棉兰老岛和马来西亚沙巴州之间的连接。

但他表示，仍需付出更大努力来扩大执行规模并克服监管障碍。

新加坡也正通过其亚洲转型融资合伙业务计划动员私人投资。该计划利用比商业融资条件更优惠的优惠资本，来降低能源转型项目的融资成本。

Lawrence Wong总理对日本和澳大利亚参与该平台表示欢迎。

与外部伙伴合作

在第29届亚细安-日本峰会上，将计划转化为项目的重点同样突出。Lawrence Wong总理表示，日本的专业知识在执行亚细安电网计划方面将极具价值。

他表示，Defa将为企业进入一个联系更紧密的区域市场创造机会，而亚细安-日本人工智能安全与安保合作框架将有助于支持负责任地使用该技术。

亚细安和日本还通过了一项《关于实现经济韧性的联合声明》，内容涵盖能源、食品和供应链方面的合作。

在涉及中国、日本和韩国的第29届亚细安加三峰会上，Lawrence Wong总理对加强清迈倡议多边化协议的努力表示欢迎。这项区域货币互换安排是成员国在面临流动性压力时的金融安全网。

与会领导人还通过了关于粮食和能源安全，以及海上贸易和物流互联互通的声明。

Lawrence Wong总理表示，亚细安可以借助这三个伙伴在数码基础设施、先进制造业和人工智能方面的优势，来推进Defa和电网计划。

与此同时，在第23届亚细安-印度峰会上，他呼吁及时和实质性地完成对《亚细安-印度货物贸易协定》的审议。该协定于2009年达成，旨在减少贸易壁垒，而此次审议旨在对其进行更新，以反映双方经济的变化，并开启更多的贸易和投资机会。

Lawrence Wong总理还敦促印度企业利用Defa在东南亚投资并扩展其数码服务，并呼吁在海上安全和备灾方面进行更紧密的合作。

除了贸易和能源，他还在东亚峰会上提出了人工智能对就业和生计的影响。他建议与会国制定共同的人工智能素养能力标准，分享将人工智能纳入学校课程的方法，并加强教师培训。

他还对东亚峰会关于打击网络诈骗及相关罪行的声明表示欢迎。

随着新加坡准备在2027年担任东亚峰会主席国，Lawrence Wong总理表示，新加坡将致力于推进务实合作，同时保持该论坛的开放性和包容性。

他说：“通过共同应对共同挑战，我们可以建立互信，明智地管控分歧，并在一个和平、稳定和繁荣的区域中促进我们的共同利益。”