抛售潮出现逆转，该国正考虑取消长期资本收入税以吸引投资者回归

出于对地缘政治紧张局势的担忧，全球基金正在重新评估印度的估值保费。 图片：REUTERS

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【班加罗尔】经过长时间的抛售，外国投资者于11月初重返印度股市，为这个一直难以跟上全球同行步伐的市场带来了一丝喘息之机。

根据国家证券存管处的数据，外国证券投资者在11月的前12天内净买入价值80亿美元的印度股票。这股资金流入标志着9月和10月净卖出状况的急剧逆转。

重新出现的买盘，加上原油价格走低以及全球对人工智能股票情绪的转变，推动基准Nifty 50指数在11月迄今上涨了近10%，达到近九个月来的最高水平。

但基金经理表示，尽管印度正考虑取消长期资本收入（LTCG）税，但要维持这股新燃起的兴趣，将取决于能否解决围绕估值、盈利增长和投资便利性的更深层次担忧。

Tikona Capital创始人兼首席投资官Sumit Poddar表示，虽然近期的逆转令人欣慰，但现在就断言其可持续性还为时过早。

Alpha AMC首席执行官兼基金经理Rajesh Singla认为，取消长期资本收入税“将是一个非常好的开始——坦率地说，也是必要的一步”。他形容这项提议是恢复外国投资者信心的首要步骤之一。

据路透社11月援引两位知情人士报道，印度证券交易委员会（Sebi）已建议政府取消对外国股票投资者所获长期资本收入（LTCG）的征税。

这些税收提案是Sebi在政府2月年度预算案出台前提交的机密预算前陈述的一部分。提案不具约束力，最终决定权在于政府。

无论是Sebi还是财政部，都未曾公开证实任何具体建议。

然而，在11月初于孟买举行的《金融快报》领袖奖颁奖典礼上，联邦财政部长Nirmala Sitharaman承认投资者对印度税收制度的担忧与日俱增，并强调需要股权资本来维持增长。

税收负担之外的挑战

“税收无疑是一个因素，但我不会将外国投资者的全部抛售归咎于此，”Singla说。

这次资金外流的背后，是印度相对昂贵的估值、盈利增长的放缓以及卢比贬值等因素。

在地缘政治紧张局势、原油价格高企以及人工智能对全球市场影响的担忧下，全球基金正在重新评估市场的估值保费。

Singla补充说，税收增加了另一层阻力，使得其他竞争市场在边际上更具吸引力。

在此背景下，Poddar将近期的买入行为描述为很大程度上是战术性的，主要由全球投资组合的转移、地缘政治动态以及投资偏好的改变所驱动。

他警告说，只有当企业盈利能跟上估值水平时，这类资金流入才可能转化为长期投资承诺。“仅靠税务扣除无法解决根本的估值错配问题，”他说。

在印度投资的成本

印度的多层次税收制度是外国证券投资者的一个主要障碍，尤其是在与新加坡和香港等区域金融中心对标时。

除了对长期资本收入征收12.5%的 headline 税率外，持有12个月或以下的上市股票还需缴纳20%的短期资本收入税。

投资者还需为股票交易支付证券交易税。对于交割交易，证券交易税按交易额的0.1%征收，买方在购买时支付，卖方在出售时支付。

Singla表示，为使市场对外国投资者更具吸引力，印度可以考虑为长期外国证券投资者提供有针对性的税务豁免、简化预扣税程序以及提高税收协定的清晰度，同时保留防止滥用的保障措施。

他补充说，政策的可预测性与税率本身同样重要。

Poddar也赞成进行有针对性的改革，而非完全废除该税种。他建议，可以允许投资者根据卢比贬值来调整收购成本，或者只对外国证券投资者以美元计算的收益征税。

他说，这些变化将有助于解决汇率波动对外国投资者回报的影响。

财政成本与投资机遇

然而，这项拟议的税务豁免也带来了重大的财政权衡。

根据财政部披露的数据，政府在2025财年通过股票交易征收了1.29万亿卢比（约合137亿美元）的长期资本收入税。

SBI Research在11月发布的一份报告中预测，若对所有类别的投资者废除该税项，可能导致2028财年出现4000亿至5000亿卢比的税收缺口，相当于国内生产总值（GDP）的0.1%至0.2%。

他说，提高证券交易税可以帮助抵消部分收入损失，但更高的交易税可能会抑制更广泛的市场参与。

眼前的税收损失需要与潜在的长期经济利益进行权衡。Singla认为，该提议应被视为一项中期投资，而不仅仅是税收上的短期牺牲。

他指出，更广泛的外国参与可以改善市场流动性、深化资本市场、增强投资者信心，并降低印度企业的借贷成本。

他补充说，关键问题在于，由此产生的经济活动和更广泛的税收收入最终是否能弥补最初的税收损失。

印度股权资本收入税制度的近期变化 2004年： 税收废除 – 印度取消了对符合条件的上市股权交易的长期资本收入税，并引入了证券交易税。

税收废除 – 印度取消了对符合条件的上市股权交易的长期资本收入税，并引入了证券交易税。 2018年： 税收恢复 – 长期资本收入税恢复征收，对超过10万卢比的年度收益征收10%的税。

税收恢复 – 长期资本收入税恢复征收，对超过10万卢比的年度收益征收10%的税。 2024年：税率提高 – 长期资本收入税率升至12.5%，年度免税门槛提高到12.5万卢比。短期资本收入税也从之前的15%提高到20%。

让印度投资更便利

CNK & Associates合伙人Gautam Nayak表示，虽然取消长期资本收入税可能只是帮助维持资金流入的众多因素之一，但印度还需要更广泛的改革，包括税务当局对大型投资采取更具包容性和更细致入微的处理方式。

Singla表示，投资者还希望资本汇回能更便捷，并对本国货币有更强的信心。

他建议印度可以借鉴英国等市场的税收激励框架，鼓励对初创企业和小型企业的投资，以支持创新和创造就业。

税务与投资专家Balwant Jain表示，政策的清晰度和一致性对于给予投资者信心至关重要。

他主张，任何豁免外国投资者长期资本收入税的举措都应延伸至国内投资者，而非对这两个群体实行差别税收待遇。