新加坡工商联合总会新任主席：尽管市场与货币存在波动，印尼的长期吸引力依旧

新加坡工商联合总会与印尼工商会（Kadin）签署了一项为期两年的协议，旨在帮助企业更便捷地进行跨境贸易。

【雅加达】新加坡工商联合总会（SBF）新任主席 Mark Lee 表示，随着该最高商业总会深化与印尼对等机构的联系，新加坡企业不应因印尼短期的市场波动而忽视这个东南亚最大经济体所蕴含的长期机遇。

现年53岁的 Mark Lee 在其六月接任SBF主席后的首次海外访问中接受《商业时报》采访时表示，企业应对印尼持长远眼光。他指出，该国的规模、城市化进程、出口潜力以及不断壮大的中产阶级是其保持吸引力的原因。

Lee 同时也是 Sing Lun Industrial 的首席执行官和官委议员，他当选为SBF主席，任期两年，此前他曾担任副主席一职。

他说：“波动不仅限于印尼；我认为在过去18个月里，我们整个商界都在经历波动。作为一名商人——不仅仅是以SBF主席的身份——我认为任何波动中都蕴藏着机遇。”

他发表此番言论之际，正值印尼在总统 Prabowo Subianto 的领导下面临投资者对其货币、股市和政策方向的担忧。Prabowo Subianto 于2024年10月上任，任期五年。

中产阶级的扩张

但 Lee 表示，这个东南亚最大经济体的长期基本面不容小觑。

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他说：“机遇背后的基本面和宏观趋势不容忽视。印尼拥有超过2.8亿人口，并且正在经历快速的城市化进程。”

他补充说，Prabowo 在发展全国各地的城市中心方面“雄心勃勃”，这为新加坡企业在建筑、基础设施和住房等领域创造了机遇。

Lee 表示，随着印尼中产阶级的扩张，对教育、医疗保健、生活服务产业群和消费品牌的需求也将持续上升，为新加坡企业带来更多机遇。

他说：“这些都是令人振奋的事情，无论经济好坏，这些趋势都不会消失。人们会购物，会买房——我认为关键在于你如何界定和发现机遇。”

他指出，对新加坡企业而言，印尼也是距离最近的大型市场之一。

Lee 表示，对于制造商而言，印尼向产业上游发展的雄心也带来了机遇，尤其是在新加坡资源有限的情况下。相比之下，印尼拥有土地、资源、电力、太阳能潜力和工业园区。

他补充说，出口导向型企业也能从当前的货币环境中受益。疲软的印尼盾可能会降低在印尼生产的企业的本币运营成本，而出口收入通常以美元结算。

他说：“如果你采取长远策略，我会建议你坚持到底，因为你永远无法精准地把握市场时机。”

当被问及尽管存在当前的不确定性，新加坡企业是否仍热衷于在印尼扩张时，SBF总裁 Kok Ping Soon 表示，本地企业对印尼及更广泛的亚细安地区仍然充满兴趣，即使市场波动可能会减缓一些计划。

Kok 援引SBF于4月发布的最新国际化调查指出，在计划扩张的新加坡企业中，65%打算在亚细安地区扩张，其中印尼、马来西亚和泰国是主要的目的地。

《商业时报》今年早些时候发布的首个区域调查，《商业时报洞察：2026年亚细安情报》（The Business Times Insights: Asean Intelligence 2026）的调查结果也反映了这一点。该调查访问了包括印尼在内的六个东南亚市场的超过500名C级高管和商界领袖。

调查发现，东南亚商界领袖将亚细安和他们自己的国内市场视为最大的机遇，分别有63%和62%的受访者如此认为。

Kok 表示，可负担的数字基础设施、强大的增长潜力以及与新加坡相比更易于管理的运营成本，仍然是企业被印尼吸引的原因之一。

他强调，尽管如此，企业在进入市场前需要找到合适的合作伙伴，并对当地情况有深刻的理解。这一点尤为重要，因为印尼不应被视为一个单一、同质化的市场。

Kok 说：“实际上，它不是——它非常多元化，是一个巨大的群岛国家。它有着不同的中心和不同的文化亲和力，这取决于你所提供的商品。”

他补充说，因此，新加坡企业应该做好功课，了解法规，并利用SBF、新加坡企业发展局、各商会和银行提供的支持。

促进跨境贸易

为此，SBF与印度尼西亚工商会（Kadin）于周一签署了一份为期两年的谅解备忘录，旨在帮助印尼的中小型企业更便捷地进行跨境贸易。

这份由 Lee 和 Kadin 主席 Anindya Novyan Bakrie 签署的协议，是新加坡总理 Lawrence Wong 与印尼总统 Prabowo 在雅加达举行的新加坡-印度尼西亚领导人非正式峰会的成果之一。

根据该协议，SBF和Kadin将在三个领域展开合作：数字赋能、政策参与和能力建设。

这包括使用数字工具帮助小企业了解跨境贸易要求，组织关于贸易便利化问题的圆桌会议和讨论，以及举办研讨会和咨询会，以提高他们进行跨境贸易的准备程度。

这项合伙业务下的一个关键举措是由SBF开发的“贸易人工智能顾问”（TAIA），一个由生成式人工智能驱动的平台。

该工具目前正在试用阶段，为新加坡公司提供有关跨境贸易要求、市场准入考量和监管程序的指导。

SBF和Kadin均计划将TAIA的覆盖范围扩大至印尼的自由贸易协定网络，并提供印尼语版本。

对于印尼公司，该平台将提供关于关税资格、原产地规则、出口程序和市场准入机会的分步指导。

此项举措是与淡马锡基金会以合伙业务的形式合作开展的，后者为TAIA的本地化和部署，以及协议下的政策参与和能力建设工作提供支持。

新加坡版本的TAIA预计将于9月正式推出。印尼语版本目前尚无明确的时间表。

Lee表示，该协议反映了SBF更广泛的目标，即帮助企业在整个亚细安地区加强彼此间的业务往来。

他说：“归根结底，这是为了确保我们都能共同开展更多业务：不仅是新加坡走向亚细安，也是亚细安走向新加坡。”