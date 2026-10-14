壳牌：液化天然气和更强大的区域电网是亚细安能源韧性的关键

POWERING PROGRESS TOGETHER

壳牌高管Andrew Smith表示，新加坡的长期规划和交易生态系统为能源韧性提供支持。

壳牌贸易与供应部总裁Andrew Smith（左）和《商业时报》总编辑Chen Huifen。 照片：TAY CHU YI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

一名壳牌高管表示，随着电力需求的增长以及地缘政治紧张局势对全球能源体系构成压力，东南亚将需要多元化的能源供应和更强大的跨境电力连接，以建立能源韧性。

壳牌贸易与供应部总裁Andrew Smith表示，各国政府日益需要在三个考量因素之间取得平衡：保持能源价格可负担、使能源供应更具可持续性，以及确保在需要时有足够的能源。

他说：“许多国家越来越关注能源安全——当然，安全是有代价的。但能源短缺的代价也极其高昂。”

Smith是在周五（10月9日）于滨海湾金沙会展中心举行的壳牌“共创未来能源”论坛（Powering Progress Together Forum）的一场炉边谈话上发表上述言论的。该活动是壳牌成立135周年纪念活动的一部分。

该环节由《商业时报》（ The Business Times）总编辑Chen Huifen主持，讨论范围涵盖能源成本上涨、新加坡的供应韧性、液化天然气（LNG）、脱碳以及亚细安电网计划。

能源成本攀升

随着能源账单的上涨，这些问题对企业来说变得越来越紧迫。

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《商业时报》（BT）为《商业时报洞察：驱动亚细安的未来2026》进行的一项针对企业高管的调查发现，自2026年初以来，79%的亚细安企业面临更高的能源成本，最常见的涨幅在10%至29%之间。

约44%的受访者表示，能源成本上涨对盈利能力造成了中度至显著的负面影响。

当Chen问及企业除了削减成本外还能做些什么时，Smith首先指出了能源效率，他表示这对于保持盈利能力仍然至关重要。

但他表示，公司还应考虑今天做出的决策在长期来看将如何持续有效。

他说：“在能源系统中，你所做的决策，其后果会伴随你很多年。”他指出，工厂里安装的一个熔炉可能会使用20年、30年甚至40年。

Smith补充说，在此期间能源价格会涨跌起伏，因此投资决策需要能够应对各种可能的未来情景。

对新加坡而言，部分韧性来自于其作为能源交易中心的长期角色。

当Chen问及地缘政治的动荡如何重塑流经新加坡的能源流向时，Smith指出了这里能源和大宗商品交易商的集中，以及该国的能源基础设施。

他说，由于许多能源流是由总部设在新加坡的公司管理的，这个交易系统提供了“天然的韧性”。

壳牌自身在新加坡的业务也反映了新加坡作为能源中心的角色。该公司自1891年起就在此运营，如今新加坡是其全球三大液化天然气（LNG）交易中心之一，其全球船队的一半在新加坡管理。鉴于新加坡缺乏国内能源资源且依赖进口，此类基础设施尤为重要。

进口天然气约占新加坡发电量的95%，这使得电力成本受国际天然气市场波动的影响。

Smith表示，从世界不同地区采购不同形式的能源，包括石油、天然气、液化天然气和进口电力，可以增强新加坡的韧性。

同时，他指出，作为全球经济的一部分，意味着新加坡将继续受到大宗商品价格波动的影响。

液化天然气需求预计增长

壳牌贸易与供应部总裁Andrew Smith表示，公司应考虑今天做出的决策在长期来看将如何持续有效。 照片：TAY CHU YI，BT

对新加坡而言，液化天然气提供了一个替代方案，使其不必完全依赖管道输送的天然气。

液化天然气是冷却成液态的天然气，可以通过船只进行长途运输。这使得进口国能够接触到更广泛的供应商。

壳牌预计，随着未来几十年电力需求的增长，到2050年全球液化天然气需求将增长约65%。

Smith说：“我们预见未来20到30年，电力需求将有非常显著的增长，而液化天然气将在满足这一需求方面发挥重要作用。”

他认为，液化天然气能够在不同市场间输送天然气，这使各国在应对供需变化时具有更大的灵活性。

Chen接着提到了《商业时报》关于能源韧性的调查结果，指出该地区85%的企业认为自己对于停电或供应短缺等中断事件的准备“非常充分”或“比较充分”。

其中，泰国的准备程度最高，为94%，印尼为90%。新加坡的数据为81%，马来西亚则为75%。

建设区域电网

但韧性不一定完全来自进口更多燃料。另一个选择是加强亚细安经济体之间的电力交易，让一个市场产生的电力可以跨境流向另一个市场。

亚细安电网计划是一项长期的努力，旨在连接成员国的电力系统并增加跨境电力交易。

在实践中，更深层次的互联互通可以使拥有丰富电力资源（包括可再生能源）的国家向需求更高的市场出口电力。

Chen问Smith，要在商业和政治上实现更大规模的此类交易需要什么条件。

Smith表示，更高程度的电气化将使电网的扩张变得日益重要。

他说：“无论你认为脱碳将如何发展，提高能源系统的电气化程度都是其中非常重要的一环。”

因此，他认为电网的增长是“绝对必要的”，尽管随着更多可再生能源并入电力系统，保持可靠性将变得至关重要。

建立区域电网也需要各国政府密切合作。

Smith指出，有一些政治问题需要解决，包括当各国依赖跨境发电时产生的更强的相互依赖性。但他乐观地认为这些障碍是可以克服的。

他说：“我不认为这是一个无法实现的挑战。这需要政府和像我们这样的公司的参与和承诺才能实现。”

Smith补充说，私营部门的参与可以延伸到为这些项目提供融资，尤其是当政府的资产负债表面临各种竞争性需求时。企业还可以带来世界其他地区能源项目的经验。

就企业而言，它们已经在密切关注区域电网的发展。

《商业时报》的调查发现，87%的受访者正在积极关注亚细安电网计划，其中49%的受访者非常密切地关注其发展。

印尼和泰国的总体关注度尤其高，均为92%，其次是越南的90%。新加坡为86%。

平衡能源转型

尽管企业专注于确保可靠的供应，但高昂的成本也使得向更清洁能源形式转型的努力变得复杂。

《商业时报》的调查发现，53%的企业已经推迟或降低了其脱碳计划的优先级，而有26%的企业则加快了计划。

新加坡自身已承诺到2050年实现净零排放。

不同行业可能需要不同的燃料和技术，其中一些仍处于商业化发展的早期阶段。因此，新加坡正在探索一系列方案，以求在不损害能源供应的可负担性和可靠性的前提下减少排放。

Chen询问哪些技术或商业方法可以帮助企业继续取得进展。

Smith表示，选择何种方案取决于公司希望多快采取行动。一些方案可以在短期内采用，而另一些则需要数十年才能完全实现其效益的投资。

他列举了生物燃料和可持续航空燃料，以及碳捕获与封存技术，和太阳能、风能等可再生能源。

当Chen在谈话结束时问及新加坡未来五年在能源方面最需要做对什么时，这种长远的投资眼光也影响了Smith的回答。

他的答案是长期规划，并辅以稳定的监管环境。

他说：“能源投资是长期投资，其后果会伴随你很多年。”