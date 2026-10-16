2027年马来西亚预算案：工资上涨背景下的主要受益与受挫领域

消费、房地产和能源行业带来机遇，而工资上涨则给劳动密集型行业带来压力。

因最低工资提高导致劳动力成本上涨，种植业是受冲击最严重的领域之一。 图片来源：路透社

[吉隆坡] 2027年预算案承诺为马来西亚民众的口袋增加更多资金，但正在评估该国股市的投资者面临一个更棘手的问题：在工资成本上升的情况下，这些支出中有多少能转化为企业利润？

分析师指出，消费、房地产和能源基础设施类股存在选择性投资机会，而种植业、劳动密集型制造业产业群和科技公司则因薪资支出增加而面临利润空间受挤压的压力。

对于区域投资者而言，这意味着应采取精选个股的策略投资马来西亚股市。该预算案强化了国内需求和投资主题，但分析师认为，市场全面重估的理由有限。