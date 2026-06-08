贷方重新评估信用风险，Masan 集团斩获创纪录的 7.5 亿美元境外银团贷款
该集团称，这是越南私营企业有史以来规模最大的六年期国际企业贷款。
- 与 Masan 在 2023 年获得的 6.5 亿美元有抵押境外贷款不同，此次新融资标志着其向高级无抵押融资的过渡。 图片来源：JAMILLE TRAN, BT
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【胡志明市】越南 Masan 集团从 15 家国际银行获得了一笔 7.5 亿美元的高级无抵押银团贷款，该贷款工具期限为六年，利率较其基准利率高出 1.8 个百分点。
这家消费零售企业集团于周一（6月8日）表示，对于同等期限的贷款而言，该笔融资在规模和定价方面对越南私营企业来说都是前所未有的。
一份证券交易所文件显示，汇丰银行（HSBC）新加坡分行及其他未披露的金融机构，向该集团承诺了 2.116 亿美元的贷款额度。
剩余部分由其他国际贷方（其身份同样未予披露）另行提供给 Masan 的私募股权和投资子公司 The Sherpa。
此次融资正值 Masan 集团持续降低杠杆率之际。
该集团的净债务与息税折旧摊销前利润（EBITDA）之比，已从 2023 年底 3.9 倍的峰值，改善至 2026 年第一季度的 2.84 倍。
所得款项中约有 4.9 亿美元将用于现有债务的再融资，其余 2.6 亿美元将为公司提供额外的财务灵活性。
Masan 表示，与现有贷款的定价相比，此次再融资预计每年可节省约 440 万美元的利息成本。
信用风险获重新评估
Masan 在 2023 年获得的 6.5 亿美元境外贷款为有抵押贷款，利差为 3.5 个百分点。与此不同的是，此次新融资标志着其向高级无抵押融资的过渡。
Masan 集团首席执行官 Danny Le 表示：“我们的信用评级已获重估，股权价值也将随之提升。”他指的是，此次借款的利润率较集团上一次的银团融资降低了 170 个基点。
Le 表示，此次改善的贷款条款反映了贷方对 Masan 消费零售生态系统所产生现金流的信心，该生态系统包括杂货零售商WinCommerce、餐饮产品生产商Masan Consumer以及 Masan MeatLife。
他还指出，从事钨矿开采和加工的子公司Masan High-Tech Materials也带来了额外的增长潜力，该公司正寻求于明年在胡志明市证券交易所上市。
Masan 集团和 Masan Consumer 均已在该交易所上市，截至 6 月 5 日收盘，其市值分别约为 104 万亿越南盾（约合 51 亿新元）和 167 万亿越南盾。
其合并财务报表显示，该集团第一季度净营收超过 24 万亿越南盾，同比增长 27%；而净利润增长超过一倍，达到 1.97 万亿越南盾以上。
对于 2026 年，该集团设定的全年营收目标高达 98 万亿越南盾，净利润目标高达 7.9 万亿越南盾，预计将分别同比增长 20% 和 17%。
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