贷方重新评估信用风险，Masan 集团斩获创纪录的 7.5 亿美元境外银团贷款

该集团称，这是越南私营企业有史以来规模最大的六年期国际企业贷款。

与 Masan 在 2023 年获得的 6.5 亿美元有抵押境外贷款不同，此次新融资标志着其向高级无抵押融资的过渡。 图片来源：JAMILLE TRAN, BT

【胡志明市】越南 Masan 集团从 15 家国际银行获得了一笔 7.5 亿美元的高级无抵押银团贷款，该贷款工具期限为六年，利率较其基准利率高出 1.8 个百分点。

这家消费零售企业集团于周一（6月8日）表示，对于同等期限的贷款而言，该笔融资在规模和定价方面对越南私营企业来说都是前所未有的。

一份证券交易所文件显示，汇丰银行（HSBC）新加坡分行及其他未披露的金融机构，向该集团承诺了 2.116 亿美元的贷款额度。

剩余部分由其他国际贷方（其身份同样未予披露）另行提供给 Masan 的私募股权和投资子公司 The Sherpa。

此次融资正值 Masan 集团持续降低杠杆率之际。

该集团的净债务与息税折旧摊销前利润（EBITDA）之比，已从 2023 年底 3.9 倍的峰值，改善至 2026 年第一季度的 2.84 倍。

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所得款项中约有 4.9 亿美元将用于现有债务的再融资，其余 2.6 亿美元将为公司提供额外的财务灵活性。

Masan 表示，与现有贷款的定价相比，此次再融资预计每年可节省约 440 万美元的利息成本。

信用风险获重新评估

Masan 在 2023 年获得的 6.5 亿美元境外贷款为有抵押贷款，利差为 3.5 个百分点。与此不同的是，此次新融资标志着其向高级无抵押融资的过渡。

Masan 集团首席执行官 Danny Le 表示：“我们的信用评级已获重估，股权价值也将随之提升。”他指的是，此次借款的利润率较集团上一次的银团融资降低了 170 个基点。

Le 表示，此次改善的贷款条款反映了贷方对 Masan 消费零售生态系统所产生现金流的信心，该生态系统包括杂货零售商WinCommerce、餐饮产品生产商Masan Consumer以及 Masan MeatLife。

他还指出，从事钨矿开采和加工的子公司Masan High-Tech Materials也带来了额外的增长潜力，该公司正寻求于明年在胡志明市证券交易所上市。

Masan 集团和 Masan Consumer 均已在该交易所上市，截至 6 月 5 日收盘，其市值分别约为 104 万亿越南盾（约合 51 亿新元）和 167 万亿越南盾。

其合并财务报表显示，该集团第一季度净营收超过 24 万亿越南盾，同比增长 27%；而净利润增长超过一倍，达到 1.97 万亿越南盾以上。

对于 2026 年，该集团设定的全年营收目标高达 98 万亿越南盾，净利润目标高达 7.9 万亿越南盾，预计将分别同比增长 20% 和 17%。