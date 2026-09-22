马国媒体：马六甲州议会将于9月23日解散
此举为该州在60天内举行选举铺平了道路
- 本届拥有28个席位的州议会任期原定于12月27日届满，选举本应在2027年2月25日或之前举行。 照片：EPA
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】据马来西亚新闻媒体《新海峡时报》（NST）和马新社报道，马六甲州立法议会定于周三（9月23日）解散，此举为该州在60天内举行选举铺平了道路。
首席部长 Ab Rauf Yusoh 于周二下午2点，在马六甲州政府行政中心 Seri Negeri 大厦举行的新闻发布会上宣布了这一消息。
据《新海峡时报》报道，Ab Rauf 表示，州元首 Mohd Ali Mohd Rustam 在同日早些时候接见他后，已同意解散州议会。
本届拥有28个席位的州议会任期原定于12月27日届满，选举本应在2027年2月25日或之前举行。
马新社报道称，州行政议会会议通常在周三举行，但本次会议提前至周二，并由 Ab Rauf 主持，此后关于解散州议会的猜测愈演愈烈。
《新海峡时报》称，所有国民阵线（BN）的州议员都在周一收到了会议邀请函。
马六甲上一次州选举是在2021年11月举行的第15届州选举，当时共有49万5195名登记选民。
当时，执政的国阵在竞选的28个席位中赢得21席，希望联盟（PH）赢得五席，而国民联盟（PN）则拿下剩余两席。
在8月的州选举后，国阵已从希盟手中夺回森美兰州，与其盟友国盟在当地的36个席位中总共获得25席。
SEE ALSO
更早前的7月，由巫统领导的国阵在柔佛州取得压倒性胜利，在56个竞选席位中赢得48席。《海峡时报》
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Simba admits exceeding spectrum limits amid failed M1 deal; parent company Tuas’ full-year profit surges 277%
He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons
What’s on the agenda when Xi and Trump meet in Washington
Ex-execs of CW Group, Allied Tech charged with offences linked to lawyer’s S$76 million misappropriation