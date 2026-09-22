马国媒体：马六甲州议会将于9月23日解散

此举为该州在60天内举行选举铺平了道路

本届拥有28个席位的州议会任期原定于12月27日届满，选举本应在2027年2月25日或之前举行。 照片：EPA

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【新加坡】据马来西亚新闻媒体《新海峡时报》（NST）和马新社报道，马六甲州立法议会定于周三（9月23日）解散，此举为该州在60天内举行选举铺平了道路。

首席部长 Ab Rauf Yusoh 于周二下午2点，在马六甲州政府行政中心 Seri Negeri 大厦举行的新闻发布会上宣布了这一消息。

据《新海峡时报》报道，Ab Rauf 表示，州元首 Mohd Ali Mohd Rustam 在同日早些时候接见他后，已同意解散州议会。

本届拥有28个席位的州议会任期原定于12月27日届满，选举本应在2027年2月25日或之前举行。

马新社报道称，州行政议会会议通常在周三举行，但本次会议提前至周二，并由 Ab Rauf 主持，此后关于解散州议会的猜测愈演愈烈。

《新海峡时报》称，所有国民阵线（BN）的州议员都在周一收到了会议邀请函。

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马六甲上一次州选举是在2021年11月举行的第15届州选举，当时共有49万5195名登记选民。

当时，执政的国阵在竞选的28个席位中赢得21席，希望联盟（PH）赢得五席，而国民联盟（PN）则拿下剩余两席。

在8月的州选举后，国阵已从希盟手中夺回森美兰州，与其盟友国盟在当地的36个席位中总共获得25席。

更早前的7月，由巫统领导的国阵在柔佛州取得压倒性胜利，在56个竞选席位中赢得48席。《海峡时报》