微软寻求通过美国债券销售筹集至少250亿美元
Wells Fargo、JPMorgan Chase和UBS负责此次发行
Sudeshna Dhar
- 据知情人士透露，微软将这批债券分为多达10个批次发售，期限从两年到40年不等。 照片：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
微软正寻求通过其九年多来首次在美国发行的投资级债券筹集至少250亿美元，加入竞争对手的借贷热潮，为人工智能投资热潮提供资金。
据知情人士称，此次发行的规模尚未最终确定，可能会根据需求发生变化。
这些因未获公开发言授权而要求匿名的知情人士称，这家全球最大的软件公司将这批债券分为多达10个批次发售，期限从两年到40年不等。
该人士补充说，期限最长的2066年到期债券的初步定价指引是，其保费较美国国债高出多达1.35个百分点。
该人士表示，Wells Fargo、JPMorgan Chase和UBS负责此次债券发行。此次发售所得资金将用于包括资本支出在内的一般公司用途。
此次交易结束了微软长期的发债空窗期。
根据彭博社汇编的数据，微软上一次发行高评级债券是在2017年，当时筹集了170亿美元。该公司与Johnson & Johnson是仅有的两家获得Moody’s Ratings和S&P Global Ratings最高AAA评级的美国上市公司。
此次发行是自Alphabet于8月6日为250亿美元债券定价以来，首次有蓝筹“超大规模企业”(hyperscaler)发债。随着业界对支出狂潮可持续性的担忧日益加剧，这次发行将是对投资者为人工智能投资融资意愿的一次关键考验。
微软及相关银行拒绝置评，或未立即回应置评请求。彭博社
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Singapore government slaps loan curbs on individual private-hire car buyers
If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia
The grid is the transition: Why Asean’s next energy challenge is coordination
Indonesia stocks suffer worst plunge in nearly 30 years as MSCI proposes standalone status