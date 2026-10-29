微软寻求通过美国债券销售筹集至少250亿美元

Wells Fargo、JPMorgan Chase和UBS负责此次发行

据知情人士透露，微软将这批债券分为多达10个批次发售，期限从两年到40年不等。 照片：路透社

微软正寻求通过其九年多来首次在美国发行的投资级债券筹集至少250亿美元，加入竞争对手的借贷热潮，为人工智能投资热潮提供资金。

据知情人士称，此次发行的规模尚未最终确定，可能会根据需求发生变化。

这些因未获公开发言授权而要求匿名的知情人士称，这家全球最大的软件公司将这批债券分为多达10个批次发售，期限从两年到40年不等。

该人士补充说，期限最长的2066年到期债券的初步定价指引是，其保费较美国国债高出多达1.35个百分点。

该人士表示，Wells Fargo、JPMorgan Chase和UBS负责此次债券发行。此次发售所得资金将用于包括资本支出在内的一般公司用途。

此次交易结束了微软长期的发债空窗期。

根据彭博社汇编的数据，微软上一次发行高评级债券是在2017年，当时筹集了170亿美元。该公司与Johnson & Johnson是仅有的两家获得Moody’s Ratings和S&P Global Ratings最高AAA评级的美国上市公司。

此次发行是自Alphabet于8月6日为250亿美元债券定价以来，首次有蓝筹“超大规模企业”(hyperscaler)发债。随着业界对支出狂潮可持续性的担忧日益加剧，这次发行将是对投资者为人工智能投资融资意愿的一次关键考验。

微软及相关银行拒绝置评，或未立即回应置评请求。彭博社