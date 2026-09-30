既无席位，也无筹码：欧洲担心在中美交易中沦为输家
如今令欧洲各国政府不安的是，中美可能达成和解，而条款将由华盛顿和北京决定。
- 9月24日，中国国家主席习近平与美国总统Donald Trump在华盛顿白宫出席国宴。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【布鲁塞尔】多年来，欧洲各国政府担心的噩梦是中美之间爆发重大对抗：贸易关税不断升级，供应链断裂，以及因台湾问题引发的冲突，这些都可能将美国的注意力从欧洲最大威胁——俄罗斯身上移开。
中国国家主席习近平本周对华盛顿的国事访问突然扭转了这种担忧。如今令欧洲各国政府不安的是，中美可能达成和解，而条款将由华盛顿和北京决定，但成本却会转嫁给其他各方。
官方层面上，欧洲保持着外交沉默。没有一位欧洲领导人为Donald Trump总统走下红毯在飞机舷梯旁迎接习近平的场面喝彩，这种非同寻常的礼遇上一次给予欧洲人——一位英国首相——已是六十多年前的事了。
欧盟的执行机构——欧盟委员会也对此保持缄默。但这种沉默，更像是一位对一场大戏的结果感到焦虑的旁观者。
欧洲的政策专家指出，最近的华盛顿峰会几乎没有产生任何实质性成果，这一事实本身就对“旧大陆”构成了危险。
欧洲决策者担心，一场没有解决任何具体问题，但却确认了华盛顿和北京打算继续讨价还价的峰会——无论是在11月的深圳亚太经合组织会议上，还是在12月的迈阿密二十国集团峰会上——都会固化一种模式：世界两大经济体之间互相交易让步，然后将由此产生的账单推给第三方。
著名布鲁塞尔智库Bruegel的知名经济学家Alicia García-Herrero在她的Substack帖子中很好地总结了欧洲的困境。她写道，欧盟获取关键投入的市场准入，“正在一个欧洲没有席位的双边渠道中进行谈判，而谈判的筹码（对台军售、关税、中东合作）都不在欧洲手中”。
Garcia-Herrero补充说，在关于人工智能的辩论中，欧洲作为一个对话伙伴是“不存在的”。
然而，从布鲁塞尔的角度看，美国对中国征收的每一项贸易关税，都构成了中国将出口转向欧洲的动力。
排在队尾
欧盟对中国的贸易逆差目前约为每天10亿欧元（约合14.6亿新元），欧盟委员会主席Ursula von der Leyen在9月18日警告称，这一水平已达到“临界点”。布鲁塞尔于6月与北京展开谈判，并设定了10月的最后期限，要求取得实质性进展。
欧洲曾希望与华盛顿步调一致地迎接这个最后期限。但本周在华盛顿，这一希望似乎已经破灭。更糟糕的是，中美之间的外交休战降低了北京向布鲁塞尔提供任何让步的动力。
中美之间关于稀土材料和磁铁准入的讨论，进一步暴露了欧洲的弱点。无论华盛顿从北京获得何种准入，都将服务于美国公司。而欧洲工业，包括如今被期望为欧洲大陆军队重新武装的欧洲国防部门，在获取关键材料方面仍然排在队尾。
但对欧洲人来说，最大的担忧是最近中美峰会的安全影响。《制裁俄罗斯和伊朗法案》由Trump于9月18日签署，该法案授权对俄罗斯石油和天然气的主要购买者征收高达100%的关税，而中国是俄罗斯原油的最大单一客户。
然而，尽管据报道习近平与Trump在白宫的会晤中讨论了乌克兰问题，但没有迹象表明美国会向中国施压，以减少北京对俄罗斯战争机器的支持。
归根结底，欧洲人被边缘化只能怪自己。布鲁塞尔的欧盟官员希望华盛顿对中国的贸易行为采取强硬态度，但又不希望美国征收关税导致中国商品转向欧洲。
欧洲还希望北京约束莫斯科，但欧盟自身却没有采取任何行动让中国明白，在期望美国采取行动的同时，暗中支持俄罗斯对乌克兰的战争将会使其付出惩罚性的经济代价。
欧盟希望在多极化的全球秩序中被视为关键参与者，但自身在增强政治杠杆方面却做得很少。
中国领导层对此心知肚明。习近平最近在华盛顿的大部分言论都包含这样的断言：美国和中国共同承担着管理世界的“历史性责任”，而在这个世界里，欧洲的影响力已基本被排除在外。
多年来，欧洲领导人一直担心有一天他们会被迫在华盛顿和北京之间选边站。而最近的中美峰会指向了一个更不光彩的命运——一个中国和美国都不太在乎欧洲想法的命运。海峡时报
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