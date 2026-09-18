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从石油美元到人工智能美元：美元能否继续主导世界？

在人工智能领域的领先地位为美国带来巨大优势，但人工智能美元不太可能成为石油美元的真正继承者。

    • 通过成为人工智能购买、融资和交易的主要货币，美元可以保持其卓越地位。
    • 通过成为人工智能购买、融资和交易的主要货币，美元可以保持其卓越地位。 图片来源：路透社

    Vikram Khanna

    Published Fri, Sep 18, 2026 · 08:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】美元霸权的根基正在动摇。其中一大支柱便是石油美元。20世纪70年代的石油危机为石油出口国带来了巨大的经常账户盈余，它们积累了大量美元存款和美国证券，而西方银行则将部分石油美元作为贷款，再循环至发展中国家。

    石油美元的鼎盛时期从20世纪70年代持续到21世纪10年代初，尽管在80年代末和90年代的部分时间里，石油收入有所减弱。

    从2014年起，其重要性逐渐减弱。页岩油革命降低了美国对进口石油的依赖，油价不再持续高企，海湾国家分散了投资，而中国、俄罗斯及受西方制裁的国家则尝试采用非美元结算。在上周的金砖国家峰会上，成员国承诺推动使用本币进行贸易结算。

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