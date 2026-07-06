新印寻求加强能源与可持续发展合作，推动绿色关系发展

新加坡希望与印尼合作，释放可再生能源的“巨大潜力”。

新加坡总理Lawrence Wong（左）与印度尼西亚总统Prabowo Subianto在雅加达总统府。 图片：海峡时报

[雅加达] 新加坡和印度尼西亚将在能源与可持续发展领域展开更多合作，其中碳信用、可再生能源和跨境电力项目被列为未来合作的重点领域。

新加坡总理Lawrence Wong周一（7月6日）在雅加达举行的年度新印领导人非正式峰会后表示，通过合作，两国可以创造新机遇并加强区域韧性。

PM Wong在雅加达总统府与印度尼西亚总统Prabowo Subianto举行的联合记者会上表示，能源与可持续发展将是未来的一个合作领域。

另外，两国在周一的峰会期间，还根据《巴黎协定》第六条签署了一份关于碳信用合作的新的谅解备忘录。

根据该协议，新加坡和印度尼西亚将就碳市场交换信息和技术专长，并致力于达成一项符合第六条的执行协议。

第六条允许各国自愿合作，通过转让减排项目产生的碳信用等方式，来实现各自的气候目标。

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可再生能源领域的“巨大潜力”

PM Wong说，近期中东局势的发展也凸显了能源安全和多元化的重要性。

他说：“印度尼西亚在可再生能源方面拥有巨大潜力，新加坡希望与印尼合作，共同释放这一潜力。”

他指出，为此，两国正在摩洛哇丽（Morowali）共同建设印尼最大的太阳能项目之一。摩洛哇丽位于中苏拉威西省，是印度尼西亚摩洛哇丽工业园（Indonesia Morowali Industrial Park）的所在地，该工业园是以镍相关产业和其他能源密集型活动而闻名的主要工业中心。

周一，印度尼西亚主权投资机构Danantara也与Keppel Electric、Sembcorp Industries和Singapore Energy Interconnections签署了协议。

PM Wong说：“这将为当地工业提供清洁的电力供应。我们相信这样的项目对两国是双赢的，也将是更广泛的亚细安电网计划的重要组成部分，有助于加强整个区域的能源安全。”

亚细安电网计划是一项旨在连接东南亚各国电力系统、促进多边电力贸易的区域性倡议。

对印尼的未来充满信心

领导人非正式峰会是新加坡和印度尼西亚检讨双边关系和规划合作方向的最高级别平台。周一的会议是PM Wong和Prabowo之间的第二次峰会，此前这位印尼领导人曾于2025年6月对新加坡进行国事访问。

前往雅加达的新加坡代表团成员包括副总理Gan Kim Yong、国防部长Chan Chun Sing、外交部长Vivian Balakrishnan、社会及家庭发展部长Masagos Zulkifli以及人力部长Tan See Leng。

出席周一峰会的印尼部长包括经济事务统筹部长Airlangga Hartarto、外交部长Sugiono、国防部长Sjafrie Sjamsoeddin以及能源与矿产资源部长Bahlil Lahadalia。

PM Wong表示，这次峰会是新印关系的“一个独特的特点”，反映了两国之间的“特殊关系”和“密切联系”。

这位总理也表达了新加坡对印尼长期未来的信心。

他说：“新加坡对印尼的未来充满信心。我们希望印尼成功，因为我们的未来紧密相连。”

商业联系

PM Wong表示，这份信心体现在新加坡的行动上，因为新加坡“多年来持续在印尼投资”。

PM Wong说：“这些投资不仅仅是资本流动。它们为印尼人创造了企业、下游产业、数字基础设施机遇和优质的就业机会。”

他以一项旗舰合作项目为例，说明了投资者持续的兴趣——肯德尔工业园（KIP），该工业园将于11月庆祝其成立10周年。

肯德尔工业园于2016年启动，是Sembcorp与印尼开发商Jababeka的合资企业。在其经济特区地位的推动下，截至3月，该园区已吸引了139家租户，获得了约110亿美元的投资，并创造了近77,000个就业岗位。与此同时，其出口额已达到8.2亿美元。

PM Wong表示，该园区已达到满负荷运营，现在将再扩建1000公顷。

在总结发言时，这位总理表示，新加坡和印度尼西亚是值得信赖的伙伴，在彼此的成功中拥有“共同利益”。

他说：“我们的合伙业务是深入、具前瞻性且充满潜力的。我们携手合作，可以创造比各自单打独斗时更多的机会。”

明年，新加坡和印度尼西亚将庆祝建交60周年。

PM Wong说：“我们也希望做好准备，与您和您的团队密切合作，纪念这一里程碑，并将新印关系推向新的高峰。”