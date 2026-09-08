东京借助人工智能婚配与丰厚津贴成功扭转生育率下降趋势

在接受《海峡时报》独家专访时，东京都知事Yuriko Koike分享了她“儿童优先”政策的成功经验，以及东京在能源安全方面的追求

东京一家托儿所的儿童。在日本全国总人口萎缩之际，东京是少数人口仍在增长的都道府县之一。 照片：《海峡时报》

【东京】执掌日本最大都市十年之久，东京都知事Yuriko Koike将一项期待已久的统计数据回升视为她最引以为豪的成就之一：东京的出生人口终于开始增长。

2025年，东京登记的日本新生儿数量为85064名，同比增长1.02%，即增加了857名婴儿，这是十年来首次出现增长。虽然净增长在纸面上看似不大，但潜在的人口趋势表明，真正的增长势头已经开始形成。

同年，东京共有79481对新人登记结婚，增加了3040对，连续第二年实现年度增长。由于日本婚外生育的情况极少，因此结婚人数的持续上升是未来婴儿出生率的关键先行指标。

这一势头直接延续到了2026年。根据厚生劳动省8月28日发布的初步数据，今年上半年，东京的新生儿数量比2025年同期增加了2278名。

这一局部增长正助力提升全国数据。2026年1月至6月，日本共录得342068名新生儿，同比增长2788名，这是日本11年来首次实现上半年出生人口的全国性增长。

对于一个长期被视为高效但缺乏生气的“压力锅”式大都市而言，这一人口趋势的逆转意义重大，也初步证明了Yuriko Koike标志性的“儿童优先”理念是行之有效的。

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“我之前曾在国家政坛任职，但因毫无建树而感到沮丧。这就是我竞选并担任东京都知事的原因，”这位曾任内阁大臣和电视记者的Yuriko Koike在纪念其上任十周年的近期独家专访中对《海峡时报》表示。

这位74岁的知事有效地将东京变成了一个支持家庭的“活实验室”，她绕过国家官僚体系，在育儿津贴和孕产妇支持等领域引领日本，并常常在国家采纳之前就率先推行相关政策。

“从那时起，国家政府似乎已逐渐开始采取行动，并建立了各种制度，”她说道。“我认为东京的角色是引领这些举措的驱动力。”

在打破职场天花板、成为这个拥有1430万居民的日本最大都道府县的首位女知事十年后，Yuriko Koike留下了不可磨灭的印记，并吸引了国际社会的关注，尤其是同样在努力应对类似人口压力的新加坡决策者们。

东京都知事Yuriko Koike十年前打破职场天花板，成为日本最大都道府县的首位女知事。 照片：《海峡时报》

在东京中心23个区内，近1000万居民生活在627.51平方公里的土地上。这一城市面积略小于新加坡，但人口密度甚至更高。

在日本全国总人口萎缩的背景下，东京是少数人口仍在增长的都道府县之一。长期以来，这种增长几乎完全由为工作而移居首都的日本年轻人推动，这掩盖了该都0.96的低迷生育率——为全日本最低。

但通过积极尝试将这些新来者转变为安家立业的伴侣，东京在生育政策方面正取得初步成功。

Yuriko Koike说：“日本社会往往相当保守，因此我们提供支持，以促进从结婚到生育的进程。”

“当然，是否结婚生子完全是个人选择。我们的作用是在全社会培养一种共情和理解的氛围，让每个人都能有足够的安全感去实现自己的个人愿望。”

今年7月，新加坡社会及家庭发展部长Masagos Zulkifli访问东京期间，与Yuriko Koike就婚姻和育儿等领域进行了讨论。

Masagos在Facebook的一篇帖子中表示：“作为同样面临城市和人口挑战的人口稠密、老龄化社会，新加坡和东京有很多值得相互学习的地方。”

Yuriko Koike告诉《海峡时报》，他们讨论了东京近期出生人口的回升、官方婚配应用程序的表现，以及该市一系列的育儿支持举措。

Yuriko Koike表示，东京都政府（TMG）认识到需要一个全面的生命周期策略，正专注于在“从相识、约会、结婚、生育、育儿到教育的每个阶段提供无缝支持”。

Yuriko Koike说：“当女性在建立事业时，她们往往没有机会认识新朋友，其职业发展与生理时间线之间存在结构性的‘时间差’。”

为降低寻找伴侣的门槛，东京都政府于2024年9月推出了官方的人工智能驱动婚配应用程序“东京缘结”（Tokyo Enmusubi，意为“缔结缘分”）。该应用旨在提供一个比商业交友平台更安全、经过验证的选择，要求用户提交官方单身证明。

迄今为止，该应用已有超过3.8万名注册用户，并促成了至少300桩婚姻。官员们认为这是一个保守估计，因为用户无需向市政府报告成功结婚的情况。除了数字婚配，东京都政府还在这个日益隔离的城市环境中组织线下相亲活动，以促进人际关系的发展。

在8月8日，即现今天皇年号令和第八年的第八个月的第八天这个吉祥的日子，东京都政府举办了一场名为“八结”（hachi-musubi）的婚姻推广和纪念活动，新婚夫妇获得了专属的结婚证书。

结婚后，东京的政策重点转向消除那些常常导致职业女性推迟生育的生理和经济焦虑。

2023年10月，东京成为日本首个为18至39岁女性居民提供选择性冷冻卵子津贴的都道府县。接受者可在手术当年的财年内获得最高20万日元（约合1280美元）的津贴，外加每年2万日元、最长五年的补贴，用于支付后续的储存费用。

为进一步简化分娩过程，东京都政府于2025年10月又推出一项全日本首创的措施：为无痛分娩提供最高10万日元的津贴，旨在为在首都医疗机构分娩的东京居民消除实现无痛分娩的经济障碍。

此外，经济援助远不止于产房，还延伸至产后护理和育儿支持。

东京都政府直接向新手父母邮寄目录，让他们可以用市政府发放的育儿积分兑换必要的婴儿用品。

该都还提供免费托儿服务，为学校午餐提供补贴，并在国家为小学至初中九年义务教育提供支持的基础上，实现了高中学费的实质性免费。

然而，仅靠资金无法扭转人口危机。Yuriko Koike表示，真正的改革需要改变社会的根本基因，包括僵化的文化期望。

历史上，休陪产假的在职父亲会感到“内疚”，并面临严重的职业污名。为了改变这一状况，Yuriko Koike发起了积极的公众意识宣传活动，并为公务员引入了灵活工作安排，以使休假做法正常化。

结果是显著的：2016年，东京只有7.4%的新手父亲休了陪产假，但到2025年，这一数字飙升至61.2%。

此外，2026年7月，东京成为首个颁布旨在促进女性职业发展专项条例的都道府县，该条例旨在确保在职母亲不会面临任何职业上的不利影响。

Yuriko Koike说：“我相信，通过建立一个支持婚姻、生育和育儿的生态系统，让人们能够安心地规划自己的人生，我们成功实现了出生人口的增长。”她补充说，不能让这一势头停滞不前。

“我们已经对这座城市进行了十年的改革。停止这一进程实际上意味着倒退，所以我们必须继续前进，”她说道。“我相信，一个处处都能听到孩子声音的社会才是健康的社会。” 《海峡时报》