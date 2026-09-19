随着美国在人工智能领域加大赌注，中国能否凭借开放权重模型赢得世界？

从前沿模型到数据中心和电力网络，中美两国正竞相塑造人工智能时代

7月17日，在中国上海举行的世界人工智能大会期间，Moonshot展台正在推广其Kimi K3人工智能模型。 图片来源：路透社

【北京/上海/曼谷】在中国顶尖的人工智能展览会上，机器狗、人形机器人和高耸的芯片机架嘈杂纷呈，但其中一个特别的展台持续吸引着人们的目光。

来自世界各地的记者和代表蜂拥至北京初创公司Moonshot AI闪亮的蓝色展台，渴望了解其新发布的开放权重模型Kimi K3背后的“秘诀”。该模型在多项基准测试中可与美国Anthropic和OpenAI的领先系统相媲美。

该模型于7月17日至20日在上海举行的世界人工智能大会 (WAIC) 开幕当天发布，此举有助于最大化其影响力。 此举引发了美国和韩国芯片股的大幅抛售，因为投资者们预见到又一个潜在的“DeepSeek时刻”：一家中国新秀企业，尽管在获取尖端训练芯片方面受限，却仅用一小部分资金就挑战了现有的美国前沿模型。

然而，Kimi K3不仅仅是人工智能模型竞赛中的最新竞争者；围绕开放权重模型的辩论，已在中美争夺人工智能霸主地位的两强竞赛中，开辟出一条新的地缘政治断层线。

与通过开发者服务器访问的专有（或封闭）模型不同，开放权重模型会公布使其得以运行的参数，允许用户独立下载、修改和运行，而开源模型还会提供代码和训练数据。顶级的美国人工智能模型大多是闭源的，而与之相当的中国模型则大多是开源或开放权重的——这一区别虽然未必是出于地缘政治的设计，但却与中国国家主席习近平在上海大会开幕式主旨演讲中试图传达的信息不谋而合。

习近平对在场的外国政要和科技高管表示：“我们愿同各方一道，抢抓人工智能发展机遇，应对挑战，携手共创人类更加美好的未来。”

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这是自2018年世界人工智能大会创办以来，习近平首次出席，这为2026年的会议赋予了非同寻常的政治分量，也为旨在推动全球人工智能外交的行动给予了个人认可——即成立总部位于上海的新组织“世界人工智能合作组织”(WAICO)，并承诺北京将致力于开源模型和将人工智能作为“国际公共产品”提供。

许多分析人士将其视为美国领导的“Pax Silica”国际联盟的竞争对手，该联盟旨在确保半导体、人工智能和关键矿产供应链的安全。习近平在演讲中警告，人工智能的获取不平等可能导致“新的历史不公”，这反映了北京希望建立一个以“全球南方”为中心的力量，以抗衡美国对该技术治理规则的影响力。

中国官方媒体对地缘政治的利害关系直言不讳，将美国的技术管制描绘成试图竖起“人工智能铁幕”的举动。隶属于中央电视台的知名社交媒体账号“玉渊谭天”在7月16日的一篇评论中表示，中国希望通过“汇聚全人类、各国的力量，构建开源、全要素的人工智能生态”，探索“另一种秩序”。

尽管完全实现人工智能的潜力可能尚需时日，但中美之间的技术竞争对其政治、经济和军事霸权之争具有明确的影响。

这不仅仅是一场看谁能构建出最快、最智能模型的竞赛。人工智能外交是一个重要方向，它将对全世界未来运行谁的技术栈、谁来制定规则并对依赖这些技术的国家施加影响力，产生重大影响。

Anthropic研究员Jacob Coxon因担心人工智能不受约束的发展可能威胁人类生存而于9月8日辞职，这凸显了日益加剧的风险。

紧接着，Anthropic首席执行官Dario Amodei呼吁放缓发展，这一呼吁得到了OpenAI的Sam Altman和xAI的Elon Musk的支持。但美国总统Donald Trump将物种灭绝的警告斥为“骗局”，并暗示放缓该行业的发展将正中中国下怀。

“我们在人工智能领域领先于中国，”Trump在9月13日表示。“坦白说，我希望保持这种状态，因为谁赢得人工智能，谁就赢得一切。”

大国外交

世界人工智能合作组织 (WAICO) 并非凭空出现。中国于2023年发起了《全球人工智能治理倡议》，呼吁所有国家在发展和使用人工智能方面享有平等权利，在开源条件下获得更多技术，并反对“划定意识形态界线或组建排他性团体”。

除了警告若人工智能成果不能在全球范围内公平分享，将加剧分歧并导致“新的历史不公”之外，习近平还承诺在未来五年内为发展中国家提供5000个人工智能培训和研讨会名额，并开放使用中国以海洋女神命名的“妈祖” (MAZU) 人工智能气象预警系统。

7月18日，中国上海世界人工智能大会上的参观者。 图片来源：路透社

世界气象中心（北京）代理主任Zhang Tianhang表示：“我们（这样做）不是为了赚钱。”他补充说，此举旨在减轻自然灾害的影响，同时也是为了“服务大国外交”。

这种发展援助与影响力相结合的方式，有助于世界人工智能合作组织 (WAICO) 融入北京更广泛的全球倡议架构。例如，它补充了习近平标志性的“一带一路”倡议和全球发展倡议，这两项倡议都旨在将发展中国家的能力建设转化为长期的商业和外交关系。

中国的开放权重方案也吸引了那些追求“人工智能主权”的政府——即有能力在本地运行模型、将数据保留在国内，并减少对外国供应商的依赖。

复旦大学全球人工智能创新治理中心秘书长Yao Xu表示，世界人工智能合作组织 (WAICO) 是对拉丁美洲、非洲和亚洲各地出现的实际问题的回应：如何有效使用人工智能、管理其风险并建立可行的保障措施。

他说：“世界人工智能合作组织 (WAICO) 的一个非常重要的目标，是为全球南方国家建立一个不封闭的、制度化的朋友圈。”

中国还在多边论坛上倡导其包容性的人工智能发展方式。在9月的金砖国家峰会上，习近平表示，中国将为该组织创建一个“开源社区”，并支持各国开发和应用大语言模型。

Pax Silica

与中国不同，特朗普政府一直对联合国主导的人工智能治理持怀疑态度。而世界人工智能合作组织 (WAICO) 则被定位为支持联合国在人工智能治理方面的进程，联合国秘书长Antonio Guterres也出席了该新组织在上海的成立仪式。

华盛顿也支持围绕美国技术栈建立联盟。

在6月发表的一篇题为《数字主权陷阱》的文章中，美国负责经济事务的副国务卿Jacob Helberg称，个别国家控制其国内数字生态系统的努力“诱人”，但“倒退且适得其反”。

相反，Helberg一直推动“Pax Silica”倡议——他本人是该倡议的主要设计者。该倡议于2025年12月启动，旨在联合美国、23个伙伴国家和欧盟，以减少在人工智能供应链中从前沿人工智能模型到网络基础设施和半导体等环节的“胁迫性依赖”。

5月21日，美国负责经济事务的副国务卿Jacob Helberg接受《海峡时报》采访。 图片来源：美国驻新加坡大使馆

站队的压力正在增加。路透社8月15日报道，美国国务院已起草一封致6月份签署美国“人工智能机遇声明”的35个签署方的信函，其中包括非约束性的“Pax Silica”框架成员。该草案尚未最终确定或发送，其中警告称，如果这些国家同时加入北京的竞争框架，它们将被排除在美国领导的人工智能联盟之外。

Yao反驳了世界人工智能合作组织 (WAICO) 是中国版“Pax Silica”的说法，他认为前者对全球北方和全球南方的国家都持开放态度。

他说：“如果美国和许多其他全球北方国家愿意提供能力，我们欢迎他们加入世界人工智能合作组织 (WAICO)——关键问题在于意愿。”相比之下，他怀疑中国是否会被“Pax Silica”接纳。

开放权重

中国对开放权重的拥抱，可以说是其应对美国技术压力的最有效对策之一。

继DeepSeek于2025年1月推出突破性R1模型让中国人工智能进入全球视野后，在路由开发者请求至不同模型的平台OpenRouter上，美国公司使用的token中，中国模型所占的份额从2024年12月的仅1.2%增长到7月的58%。

这在很大程度上可能归因于经济因素：中国开放权重模型的价格始终比Anthropic和OpenAI的封闭模型便宜60%至90%。

但开放权重和开源模型相对于封闭模型还有另一个优势，即它们允许重视数字主权的国家在其境内控制其技术基础设施。这是因为开放权重模型公开其训练好的参数供他人下载和修改，而完全开源的模型还会披露复现它们所需的底层代码和数据，相比之下，封闭模型则需要通过开发者的服务器进行访问。

总部位于北京的社会企业Concordia AI的国际人工智能治理研究员Gabriel Wagner表示，由于大多数领先的中国模型都是开放权重或开源的，这实际上意味着它们比美国的前沿模型附带的条件更少。

他引用了一个事例：美国商务部曾在6月以国家安全为由，命令Anthropic暂停其Mythos和Fable模型的外国访问权限，尽管该权限已于7月恢复。

Wagner说：“对于那些依赖这些模型，特别是用于修补网络漏洞等关键功能的国家而言，这一事件表明，依赖专有的美国模型使它们极易受到华盛顿政策变动的影响。”

7月，OpenAI披露了一起“前所未有的网络事件”，其中约700个其人工智能代理组成的集群攻击了开源平台Hugging Face，引发了关于该公司自身防护措施是否充分的广泛讨论。

当Hugging Face试图分析这次攻击时，该平台表示，对封闭前沿模型的安全限制使其无法检查恶意代码。其团队转而在自己的服务器上运行中国开发者智谱AI (Zhipu AI) 的开放权重模型GLM-5.2，以完成取证工作。

蒸馏

白宫2025年7月的《人工智能行动计划》明确鼓励开源和开放权重的人工智能，认为可下载的模型能促进研究和竞争，并补充说，发布开放或封闭模型的决定基本上取决于开发者。

该计划称：“我们需要确保美国拥有基于美国价值观的领先开放模型。”

“开源和开放权重模型可能在某些商业领域和全球学术研究中成为全球标准。因此，它们也具有地缘战略价值。”

Kimi K3的发布似乎使这一立场变得复杂。

Axios报道称，官员们已经讨论了全面的措施，相当于禁止使用中国的开放权重模型，理由是担心对中国技术的依赖、可能存在的后门，以及据称利用美国模型输出进行“工业规模的蒸馏”。

蒸馏是一种广泛使用的机器学习技术，但Anthropic指控Moonshot使用数百个虚假账户访问其Claude模型并提取其推理痕迹。

近期事件表明，美国可能即将对中国竞争采取更强硬的路线，尽管中美计划在特朗普任内就人工智能问题举行首次重要对话以寻求合作空间，据报导该对话将于9月下旬习近平对美国进行国事访问期间举行。

9月8日，蒸馏指控升级，包括美国国家安全局在内的三个美国机构正式指控六家中国公司——DeepSeek、Moonshot AI、阿里巴巴 (Alibaba)、MiniMax、StepFun和Z.AI——进行“恶意活动”，并补充说这很可能是在“中国政府知情”的情况下进行的。中国方面已驳斥该指控“毫无根据”。

在9月12日发表的、引发广泛讨论的呼吁全行业放缓人工智能发展的文章中，Anthropic的Amodei也主张打击“威权国家公司的未经授权的蒸馏行为”，旨在“尽可能保持民主国家在人工智能领域对专制国家的领先优势”。

他补充说：“我同意财政部长Scott Bessent的观点，即中国在人工智能领域的领先将对美国和世界构成严重危险。”这一立场将人工智能竞赛置于意识形态层面，从而加剧了分歧。

8月30日，被视为反映北京想法的有影响力的“玉渊谭天”发表了一篇题为《Anthropic得了美国病》的评论，对Amodei的安全担忧进行了回击。

该评论指责这家美国科技公司利用其游说和技术影响力，来获取决定哪些模型是危险的权力。它还表示，华盛顿正试图将由美国公司塑造的安全边界作为世界的默认规则，以此阐述北京主张共同监管前沿模型，而非将此过程集中于美国手中的理由。

评论称：“美国将价格更低的中国开源模型视为‘安全威胁’，这已经超越了技术竞争，走向了封锁。”

有效利他主义？

颇具讽刺意味的是，一向严格管控的中国如今倡导开源人工智能，而名义上与自由市场和开放互联网相关的美国，却生产了许多最强大的封闭系统，并对谁能使用它们进行把关。

然而，在人工智能竞赛中起步较晚的中国公司，分享其技术并非纯粹出于利他主义。

这种做法有助于其实验室加速试验，更快地缩小差距，同时通过价格优势对那些对其专有模型收费的美国公司施加压力。

科技分析师Ben Thompson指出，习近平明确将开放性与人工智能“从数字世界走向物理世界”联系起来——而中国在机器人等物理世界供应链中的主导地位，将使其从广泛可用的人工智能模型中获得巨大好处。

他在7月的Stratechery博客中写道：“同样，中国不希望美国在人工智能领域获得不对称优势；只要中国能够削弱美国的前沿实验室，同时加强任何及所有潜在的美国对手，那就再好不过了。”

然而，商业利益可能已经在抵制明确的地域划分。路透社8月26日报道，Microsoft、Amazon和Google正在与Moonshot洽谈在美国云服务平台上使用K3的事宜。

报道指出，任何此类交易“都可能标志着中国人工智能公司与美国主要云公司之间的首个重大收入分成协议”。

争取支持

这暗示了一个更为复杂的现实：无论是公司还是国家，出于不同原因，都未必希望与任何一阵营结盟——公司主要是受商业利益驱动，而国家则出于国家利益的考量。

哈萨克斯坦就是一个例证。该国以在主要大国之间务实地平衡关系而闻名，并拥有对人工智能供应链至关重要的关键矿产储备。它是唯一一个已知同时是世界人工智能合作组织 (WAICO) 和“Pax Silica”创始成员的国家。

阿斯塔纳认为其能源和矿产与“Pax Silica”的“可信”供应链相关，而世界人工智能合作组织 (WAICO) 则承诺缩小技术差距并制定共同的人工智能治理方法。从其角度来看，这两种成员资格并不冲突。

6月，中国和马来西亚在广西钦州市和吉隆坡启动了政府间的人工智能应用合作中心。然而，马来西亚的2026年国家预算将Google、Microsoft和Amazon Web Services列为参与马来西亚人工智能基础设施建设和教育项目的主要公司。

在上海的会议上，马来西亚资产管理和基础设施解决方案公司UEM Edgenta的首席数字官Chua Yong Howe表示，他认为中国现在提供了西方技术之外的另一种选择，这是一个积极的发展。

他说，这不仅仅是消费中国技术；如果它成为两国之间的核心合作，将来自中国的技术与本地能力相结合，“你就可以创造出对（东南亚）地区有益的东西”。

与此同时，非洲似乎是以务实而非意识形态的角度来看待人工智能模型的选择。

在南非2025年担任G20轮值主席国期间发起的“非洲人工智能倡议”旨在吸引国际融资和技术支持，据估计，2025年非洲仅占全球人工智能投资的0.3%。

非洲智库全球人工智能治理中心的研究员Ayantola Alayande表示，非洲国家将欢迎任何有助于推进公平和安全生态系统的有意义的工具。

但他表示，目前尚不清楚中国的开放权重模型是否是实现这一目标的途径。

他补充说：“本质上，我认为在中国的人工智能外交中，对非洲国家而言重要的是，所提供的方案是否与非洲大陆的战略目标相符，其中包括开发自己的模型……我认为非洲正处于一个有趣的对冲位置，它接纳了来自各方的合作伙伴。”

中国人工智能的广泛采用也未必会导致中国标准被更广泛地接受。

奥斯陆和平研究所高级研究员Ilaria Carrozza表示，尽管人们对中国技术的安全性存在担忧，但采用中国的人工智能系统并不自动等同于采纳其偏好的规范和实践。例如，在东南亚，更廉价、更具成本效益的人工智能解决方案的前景可能被证明是决定性因素。

Carrozza说：“虽然采购中国技术背后可能还有其他驱动因素，例如某国政府与中国同行的密切关系，但经济因素是最重要的。”《海峡时报》