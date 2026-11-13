亚细安数码经济框架协定（Defa）是什么？它对新加坡企业有何助益？

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该区域协定旨在削减数码贸易壁垒，但其效益可能需要时间才能显现

《亚细安数码经济框架协定》的谈判于2023年启动，并于2026年5月结束。 照片：EPA

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】一项旨在减少文书工作、简化数码交易并使跨境数据传输更加便利的区域协定，有望让新加坡公司在东南亚的业务运营更为顺畅。

《亚细安数码经济框架协定》（Defa）预计将在马尼拉举行的第49届亚细安峰会上签署。该峰会于星期天（11月15日）至星期二举行。

这项协定是亚细安加强经济一体化的举措之一。届时，这个由11个成员国组成的组织的领导人将齐聚菲律宾首都，讨论区域合作及其他挑战。

但Defa究竟是什么？它将如何惠及新加坡企业？

什么是Defa？

简而言之，该协定旨在让企业更方便地在亚细安区域内开展数码业务。

目前，各国在客户信息传输、电子文件受理和在线支付等方面都有各自的规定。

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这意味着，一家在多个亚细安市场运营的新加坡公司，必须遵守这些市场的不同要求。Defa旨在协调统一这些规则，降低跨境经商的复杂性。

相关谈判于2023年启动，并于2026年5月结束。

2023年，一份由亚细安成员国委托并经其经济部长认可的研究报告估计，按照现有增长轨迹，该区域的数码经济规模到2030年可能达到近1万亿美元。

该研究指出，Defa的成功实施可能使这一数字翻倍，达到2万亿美元之多。

经济学人智库（Economist Intelligence Unit）高级分析师Syetarn Hansakul告诉《商业时报》（The Business Times），更一致的数码规则可以促进服务贸易，并使亚细安对海外投资者更具吸引力。

企业将如何受益？

其中一个潜在的好处是，企业将能更轻松地进行跨境信息传输。

例如，一家在印度尼西亚和马来西亚拥有客户的新加坡企业，可能需要在不同办公室或计算机系统之间传输客户信息。然而，各国关于数据存储和传输的不同规定会使这一过程变得复杂且成本高昂。

Ashurst Perkins Coie律师事务所的科技法律师Ying Wang表示，Defa可以使这些要求更具可预测性，但各国仍将保留各自的数据保护法。

她表示：“真正的考验在于Defa是否会加大引入新本地化规则的难度。”她指的是要求某些数据必须在一国境内存储或处理的规定。

另一项好处是跨境贸易中的文书工作将得以减少。

新加坡已经承认某些电子货运文件，但其他国家可能有不同要求，迫使企业继续使用纸质文件。

例如，一家新加坡出口商可能会签发电子提单（一种用于记录货物运输的文件），但如果接收国不予承认，企业可能仍需准备实体文件。

Wang说：“一份数码贸易文件的价值，取决于它在最薄弱的边境环节能否通行。”

Defa旨在推动亚细安各国更广泛地承认电子文件和电子签名，尽管技术标准和海关程序方面的差异可能依然存在。

该协定还力求改善在数码支付方面的合作，有望使跨境交易更加便捷。

新加坡企业为何应关注？

新加坡已是本区域数码化程度较高的经济体之一，但企业在向海外扩张时，仍需面对各个市场的不同规则。

通过减少部分差异，Defa可以使区域扩张变得更加容易。

这对于小型企业可能尤其有用，因为它们在进入新市场时，可能缺乏资源来应对不同的监管条例。

Hansakul表示，鉴于新加坡土地和劳动力资源有限，数码服务为其提供了一个重要的增长机遇。

她指出，可能受益的行业包括电子商务、金融、游戏、娱乐和在线旅游。制造业产业群、医疗保健、教育和专业服务等领域也能从更高程度的数码化中获益。

企业何时能看到效益？

不会立竿见影。

亚细安各国的数码基础设施和监管发展水平不一，这可能会影响该协定的实施速度。

Hansakul预计，在亚细安六大经济体——印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南——的实施过程会更顺利，而较小的经济体可能面临更大挑战。

各国可能还需要修改其国内法律和监管实践，以履行Defa的承诺。

即使各国就共同规则达成一致，企业也可能需要等待各国立法、技术系统和政府程序的相应调整，才能充分利用这些规则。

Wang表示，这些变化将是渐进的，而非一蹴而就。

她补充说：“在短期内，Defa的价值更像一个指南针，而不是一个开关。”