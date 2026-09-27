西方在评判中国对人工智能的执着追求时，忽略了什么

Vivian Balakrishnan 表示，中美之间的激烈竞争与“史普尼克”时代的美国和苏联竞赛截然不同

9月26日，外交部长 Vivian Balakrishnan 在结束其赴纽约出席联合国大会的行程之际，接受了新加坡媒体的采访。 图片来源：新加坡外交部

【费城】新加坡外交部长 Balakrishnan 在一场关于中美竞争的讨论中表示，中国的人工智能成功故事（在西方常被批评为受到中国政府的不公平资助），反映了该国决心不再重蹈150年前犯下的战略错误。

Balakrishnan 在9月25日与澳大利亚前总理、现任纽约亚洲协会全球总裁兼首席执行官 Kevin Rudd 的对话中说，中国错过了工业革命，但它不会再犯同样的错误。

Balakrishnan 在长达一小时的交流中说道：“因为中国错过了那次机遇，所以经历了一个多世纪的屈辱和不平等条约。这一次，中国绝对无意再次错过。” 在此期间，他也对美国看待与中国竞争的方式提出了质疑。

他说：“你需要理解，这不仅仅是与美国竞争、争当第一或第二的问题。我这是在解读中国的动机，但中国的想法是：‘这是我的回合，是我大放异彩的时刻。尤其是在我拥有人才和智力的情况下，为什么会有人要来阻碍我？’”

他表示：“所以从中国的角度来看，‘我不会再犯一个半世纪前犯下的战略错误。这是一个战略机遇，我不希望任何人阻碍我。我所要求的只是一个公平的竞争环境，获得技术的机会，并尽快取得领先。’”

他表示，中美之间的激烈竞争与“史普尼克”时代的美国和苏联竞赛截然不同，因为当今的超级大国依赖的是共享的全球技术栈和智力资源，而非孤立的生态系统。

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Balakrishnan 说：“有趣的是，人工智能的数学和计算基础，即美国、中国以及我们其他国家所依赖的基础，本质上是同一个技术栈。数学家、技术和机器都是相同的。”

他说：“正因为这是一个共同的技术栈，并且它一直是开放和竞争的，所以发展的速度非常惊人。”

Rudd 指出，中国的成功是建立在“不公平的竞争环境”之上的。

他指出，中国国内消费疲软，并且依赖涌入其他经济体的出口来实现增长。他说：“在中国行之有效的是……国家驱动对其技术产业战略的投资，再加上净出口，而这正变得不可持续。”

Balakrishnan 表示，使用津贴并不能完全解释中国的人工智能实力，激励中国人工智能公司的还有残酷的国内竞争，这种竞争催生了廉价而高效的中国人工智能模型。

“让我们假设所有直接或间接的津贴都被取消。你认为这会自动消除中国的学术、科学和技术优势吗？我不这么认为。

“你认为国内极度激烈的竞争会消失吗？并不会。

他说：“简单的答案就是将其归咎于津贴，但我想说的是，这背后还有更深层的原因，我们最好去了解其竞争优势的来源，而且这种优势是真实存在的。”

Rudd 接受了这一反驳，但他表示两种力量都在起作用——中国的科学才华以及其津贴，后者导致了全球产能过剩，并在美国和欧洲引发了政治反弹。

Rudd 说：“他们通过有意识的产业战略来应用津贴，这支撑着他们的模式，从而在这里产生了政治反弹，因此引发了美国的关税战和美国贸易顺差的减少，并且即将在欧洲引发类似的反应。”

在两人讨论两国经济如何演变时，Balakrishnan 也指出，在人工智能出现之前，全球经济就存在着根本性的不平衡。中国成为了世界的制造业产业群中心，而美国则受益于廉价的消费品和低利率，这些都是由投资于美国国债的中国贸易顺差所资助的。

在西方，历史上更高的生产率带来了更高的工资，从而创造了一个庞大的中产阶级，他们消费产品并推动了更多的经济增长。

但即将到来的人工智能经济可能不会遵循同样的轨迹，因为一家公司可以在不雇佣成千上万名工人或提高工资的情况下，获得巨大的生产率提升。

对中国而言，其处境更为艰难。人口老龄化和萎缩的压力促使北京迅速部署人工智能以保持竞争力。然而，发展过快可能会加剧青年失业问题，从而导致社会动荡。

他表示，美国也有自己的问题，包括因其产业政策和贸易顺差而导致的数万亿美元的赤字。但当美国发挥其长期以来的优势时，它总能出人意料：即比任何人都更快地将新科学转化为盈利产品。

他说：“这就是为什么，至少从新加坡的角度来看，我们不会看衰美国。它仍然有能力创造奇迹。”

9月26日，在结束纽约联合国大会之行后接受新加坡媒体采访时，Balakrishnan 表示，与 Rudd 的交流旨在更好地理解这个正在被中美关系及两国在人工智能领域的竞争所重塑的世界。

Balakrishnan 说：“他提出观点，我则反驳……目的是让我们各自的观点更加清晰锐利。”

他说：“观看这场对话的人不必同意 Kevin 或我的观点，但如果我们成功地引发了你的思考，那我们就成功了。” 海峡时报