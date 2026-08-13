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艺术审视我们留下的狼藉

二十位艺术家探讨了清洁、整理和建立秩序的欲望，以及那些必然游离于秩序之外的事物

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Helmi Yusof

Helmi Yusof

Published Thu, Aug 13, 2026 · 12:30 PM
    • Wang Ruobing的墙面装置作品由海洋垃圾制成。
    • Wang Ruobing的墙面装置作品由海洋垃圾制成。 图片来源：WANG RUOBING

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 从远处看，Wang Ruobing的作品《海洋雨林：姐妹岛》（Rainforests of the Sea: Sisters’ Island）几乎就像一处水下世外桃源。

    蓝色和绿色构成了茂盛的珊瑚礁般的景象，仿佛新加坡南部水域的一角被搬到了画廊的墙上。

    然而，作品的材料却揭示了真相：这片“珊瑚礁”是由沿岛海岸线收集的垃圾组装而成——这些日常废弃物，被转化为它所污染的生态系统的景象。

    Ezekiel Wong的作品《Flap Flap Flap Flap》描绘了一只精疲力竭的鱼尾狮。 图片来源：EZEKIEL WONG

    在展览的另一处，Ezekiel Wong的作品《Flap Flap Flap Flap》展示了鱼尾狮不知何故从基座上跌落，摔在厨房地板上，旁边还有一块脏抹布和拖鞋。

    这个新加坡的国家吉祥物看起来因终日为游客表演而筋疲力尽；现在，它只是另一个需要照料和维护的躯体。

    还有Yang Jie有趣的动态雕塑，作品中一个电动洗涤器、一块肥皂和一个鸡毛掸子在永无休止地清洁和擦亮一个特定的空间，即便那里已一尘不染。

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    Yang Jie的电动装置在不停地清洁同一个地方。 图片来源：YANG JIE

    这些作品都出自Prestige Gallery举办的新展览“洁净：亚太地区现状”（Cleanse: Asia Pacific Now）。这个展览诙谐又引人深思，汇集了来自新加坡、澳大利亚、中国、印度尼西亚和泰国的20位艺术家，展期为8月15日至9月25日。

    该展览在新加坡画廊月（Singapore Gallery Month）期间开幕，探讨了清洁、整理和组织等行为如何塑造亚太地区的生活。

    通过关于卫生、护理、城市更新、公共空间和历史记忆的作品，展览提出了一个问题：社会选择保存、移除或忽视了什么？

    Sutee Kunavichayanont在进行重复的绘画和擦除行为，但每一次擦除都会留下残余的图像。 图片来源：SUTEE KUNAVICHAYANONT

    例如，泰国艺术家Sutee Kunavichayanont用教室的黑板来比喻历史——它被反复书写、擦拭和重写，却永远无法完全清除之前的印记。

    中国摄影师Wang Guofeng将秩序推向奇观的极致，他拍摄了朝鲜的“阿里郎”大型团体操，从远处看，约10万名参与者融合成一个完美无瑕的单一图像。

    印度尼西亚艺术家Maharani Mancanagara通过一件木炭木板装置作品，思考了当复杂的历史被整理得条理分明时，我们失去了什么。

    Milenko Prvacki创作于2023年的这幅抽象画是本次展览的亮点之一。 图片来源：MILENKO PRVACKI

    其他参展艺术家还包括Milenko Prvacki、Delia Prvacki、Debbie Ding、Alecia Neo、Colin Villapa和Gardika Gigih。

    本次展览是艺术家兼策展人Desmond Mah的“亚太地区现状2026”（Asia Pacific Now 2026）系列的一部分。展览由Adrian Tan策划，融入了他以研究为导向的策展方法，并与画廊合作呈现。

    Tan说：“‘洁净’是一个富有成效的视角，因为亚太地区的许多地方都以惊人的速度经历了现代化、城市化和社会变革，而许多清理行为仍存在于人们的鲜活记忆中。”

    “例如，在新加坡、泰国和印度尼西亚，都曾有过重新安置、城市更新、贫民窟清理和公共空间秩序化的历史。”

    他补充道：“但与此同时，没有什么能被完全抹去。它会以这样或那样的形式存留下来，而正是这些残留物吸引了我——无论它们存在于我们的记忆、精神世界，还是被丢弃的物品中。”

    “这些作品提供了一些锚点，让我们去思考当历史、空间或身份被整理和洁净后会发生什么——以及之后又有哪些东西顽固地存留下来。”

    “洁净：亚太地区现状”（Cleanse: Asia Pacific Now）展览于8月15日至9月25日在吉宝路39号的Prestige Gallery举行。

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