《李小龙》芭蕾舞剧？香港彰显其全球艺术雄心

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这座城市寄望于本土原创剧目惊艳世界

已故的李小龙（图为他在1973年电影《龙争虎斗》中的画面）将成为一部在香港首演的新芭蕾舞剧的主题。 图片：THE PROJECTOR

【香港】想象一个舞台。帷幕拉开，一个身穿黑条纹黄底连体服的男子出现在眼前。他摆出格斗姿势，闪电般踢出一脚，接着一连串快拳。

是的，这是李小龙。但这并非功夫，而是现代芭蕾舞。

随着管弦乐的奏鸣，武术与古典舞蹈在爆发性的踢腿、高飞的跳跃和优雅的旋转中融为一体。这位已故的银幕传奇人物，曾将格斗提升为一种艺术形式，如今正成为一部芭蕾舞剧的主题。

李小龙在1978年的电影《死亡游戏》中让这件黄色连体服成为经典。 图片：嘉禾电影

虽然以上场景纯属想象，但这部作品却是真实存在的：《李小龙：香港传奇》（Bruce Lee: A Hong Kong Legend）将于2027年9月在香港宏伟的西九文化区演艺中心首演，随后展开全球巡演。

该剧的创作团队堪称顶级：奥斯卡获奖电影《卧虎藏龙》的设计师 Tim Yip 将负责布景和服装设计；托尼奖得主、《蝴蝶君》（M Butterfly）的编剧 David Henry Hwang 将撰写剧本；香港芭蕾舞团艺术总监 Septime Webre 将担任编舞。

配乐将融合完整的管弦乐队、中国乐器和一支摇滚乐队——这既可能碰撞出创意的火花，也可能是一场混乱。

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功夫英雄黄飞鸿的生平将被改编成一部舞剧。李连杰曾在《黄飞鸿》系列电影中饰演该角色。 图片：嘉禾电影

但李小龙只是西九文化区开幕季的重头戏之一。另一位功夫英雄黄飞鸿——曾由成龙和李连杰在银幕上塑造了不朽的形象——将由一个横跨香港、上海和广东的创作团队改编成一部舞剧。

未来甚至可能还会有一部以麻将为灵感的粤语音乐剧。

西九文化区管理局表演艺术行政总监 Paul Tam 表示：“我们的节目就是一封写给香港这座城市的情书。”

“我们搬上舞台的一切都与香港息息相关。而没有什么比武术和麻将更能代表香港的精髓了。”

香港演艺博览会期间，海滨举办了免费的公众表演。 图片：HKPAX

多年来，香港一直是视觉艺术领域一个强大的交易市场：这里是该地区最大艺术展会——香港巴塞尔艺术展（Art Basel Hong Kong）的举办地，也汇集了各大拍卖行和博物馆，包括宏伟的M+博物馆和香港故宫文化博物馆。

但现在，香港还希望成为现场表演的创作、委约、买卖和出口的全球中心。

它不再满足于仅仅引进百老汇或伦敦西区的音乐剧，或是莫斯科大剧院芭蕾舞团的作品——任何有抱负的城市都应如此——它希望创作出能被其他城市引进的原创音乐剧。

Paul Tam 说：“香港的表演艺术与这座城市的历史一样悠久。”

“早在我们今天所说的视觉艺术出现之前，中国戏曲就已经在这里了……所以从基础设施的角度来看，我们想做的是将表演艺术领域推向城市文化雄心的最前沿。”

演艺事业的商业经

然而，创作世界级的作品只是成功的一半。香港还希望确保买家会来到这座城市观看这些作品。

这正是香港演艺博览会（Hong Kong Performing Arts Expo, HKPAX）的用武之地。如果说西九文化区提供了上演新作品的舞台，那么香港演艺博览会则提供了将这些作品销售给国际买家的市场。

香港演艺博览会的参与者欣赏了各种各样的表演。 图片：HKPAX

最近闭幕的第二届博览会将这座城市变成了一个为艺术节总监、剧院经理、制作人、经纪人和艺术家们而设的广阔交流平台。

它吸引了来自60个国家和地区的2000多名参与者，其中包括新加坡艺术界的领军人物，如滨海艺术中心（Esplanade）总裁 Yvonne Tham 和“新加坡国际艺术节”（Singapore International Festival of Arts）艺术总监 Chong Tze Chien。

本届博览会由香港艺术发展局（Hong Kong Arts Development Council, HKADC）主办，并由政府赞助。其售票节目包括14场引人注目的国际展演，以及18个面向节目策划人和资助方的项目推介。

一个新增设的“香港篇章”为10位本地艺术家和小型公司提供了在来访的节目策划人面前展示其作品片段的机会。

香港艺术发展局主席 Kenneth Fok 希望为所有亚洲城市做大“蛋糕”。 图片：HKPAX

香港艺术发展局主席 Kenneth Fok 表示，国际展演的申请数量已从2024年的约400份增加到今年的800多份，翻了一番。

他补充道：“香港演艺博览会不仅仅是一个交易市场，它已成为一个交流思想、建立合伙业务和实现具体成果的平台，其中包括香港艺术团体与国际同行之间新签的谅解备忘录（MOUs）……”

“我们今年所见证的强有力的国际参与和投入，反映了香港演艺博览会在全球表演艺术领域中日益增长的重要性。”

当被问及对来自东京、首尔和新加坡等区域艺术中心的竞争有何看法时，Fok 否定了零和博弈的前提。“我认为，虽然我们存在良性竞争，但我们也希望有更多的合作。我认为我们亚洲可以共同努力，把蛋糕做得更大。我们如何让……一加一大于二？”

对于新加坡戏剧工作者 Danny Yeo 来说，这种算法很有吸引力。

新加坡艺术家 Phang Kok Jun（左）和 Danny Yeo 正在向国际艺术买家推介他们的作品。 图片：HELMI YUSOF, 《商业时报》

他与 Phang Kok Jun 合作开发的项目提案《易经中的时间：提问》（TIME in I Ching: The Question），是入选本届香港演艺博览会国际推介会的18个项目之一。

这部沉浸式音乐剧场作品通过传统乐器、投影映射和观众参与，重新构想了这部中国古代占卜经典——这是古老智慧与新科技的一次奇妙结合。

Yeo 说：“我们有传统音乐，但我们也有现代科技——所有这些结合在一起，创造出一部能够娱乐几乎所有人的视觉和听觉作品。”

“我们遇到了一些来自中国大陆的感兴趣的经纪人……很多人告诉我们，我们的作品具有很强的普适性。”

对他而言，香港不负其“跳板”的盛名。“香港有更多进入中国大陆的渠道。而且，许多来到这里的欧洲参与者确实希望进入亚洲，并将香港视为一个门户。”

一部热门剧的经济学

然而，一个成功的艺术市场不能仅靠牵线搭桥生存。它需要的是能让观众愿意花钱观看的作品——最好是能吸引他们反复观看。

香港已经证明了这一点。由西九文化区委约、与香港话剧团联合制作的原创粤语音乐剧《大状王》（The Impossible Trial），于2022年首演，至今已上演110场。

西九文化区的《大状王》已在中国成为一部名副其实的热门剧目。 图片：WESTK

仅在2025年，该剧在上海、北京和香港的53场演出就吸引了近6.5万名观众；今年8月在上海加演的20场也已售罄。

一部粤语音乐剧能在粤语区香港以外找到热情的观众，这并非易事。

这表明，文化独特性不一定是出口的障碍。而且，一部作品的生命周期越长，收回开发成本、聘用艺术家和在海外建立声誉的机会就越多。

对 Paul Tam 来说，这正是创造知识产权的意义所在，而不仅仅是把舞台租给来访的明星。他说：“最重要的是在香港建立起粉丝基础和支持——在香港的支持——然后我们才能走向世界。”他补充说，西九文化区已经在为《大状王》探索进入西方市场的可能性。

香港正准备成为一个主要的表演艺术中心。 图片：HKPAX

这其中的利害关系重大。香港政府已推出“标志性演艺节目计划”，为入选的大型制作提供最高1000万港元（约合130万美元）的直接补贴，以及另外500万港元的配对资助。

但经济现实依然严峻：西九文化区在其2026财年报告了9.98亿港元的运营亏损，而根据艺术发展局一项涵盖28个主要设施的调查，2025年香港28个主要场馆的表演艺术票房收入下降了5.4%，至5.2亿港元。

即使是今年在香港演艺博览会上宣布的协议——涉及香港公司与新加坡和美国的合作伙伴——也只是谅解备忘录，还不能证明已产生门票销售或国际巡演收入。

目前来看，武术巨星李小龙或许很容易推向市场：全世界早已熟悉他的面孔、招式和传奇故事。但香港面临的最大挑战，是让世界渴望看到那些他们尚未认识的表演者和故事。