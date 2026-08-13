ChildAid以全新节日汇演形式回归，招募各年龄段表演者

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这项年度慈善活动将免费入场，并提供更灵活的体验，向更广泛的社群开放

ChildAid一向致力于支持青年才俊，但其2026年全新的节日汇演形式旨在寻找跨世代、跨流派的表演者。 照片：商业时报资料图

【新加坡】全新升级的ChildAid正在招募音乐家、乐队、街头艺人、舞蹈家、魔术师、杂技演员以及其他各年龄段的表演者。

这项年度慈善活动由《商业时报》（The Business Times）和《海峡时报》（The Straits Times）联合主办，今年将在大华银行大厦 (UOB Plaza) 以节日汇演的形式回归，摒弃了传统的剧场式音乐会，为观众带来更自由、更灵活的体验。

与传统的两小时音乐会不同，“ChildAid 2026节日汇演：开放舞台”（ChildAid 2026 Festival: Open Stage）将持续数小时，观众可以自由穿梭于不同表演之间，随心来去。活动将免费入场。

活动首次开放给成年表演者试镜，条件是其表演中至少有一名19岁或以下的核心成员。这一变化旨在促进跨代合作与指导。

有意者可提交一段表演视频，连同个人资料以及一份简短说明，阐述为何希望为慈善事业表演。报名表格须在9月13日前通过str.sg/CA2026audition网站填写。

往届ChildAid的表演者包括总理Lawrence Wong，他曾在2012年的音乐会上登台表演，当时他担任代理文化、社区及青年部长。 照片：商业时报资料图

SPH Media 英文、马来文及淡米尔文媒体集团总编辑 Wong Wei Kong 表示，虽然活动形式有所改变，但ChildAid的根本宗旨保持不变。

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他说：“ChildAid对SPH Media至关重要，因为它融合了我们深切关注的两件事：帮助有需要的人，以及为年轻人提供实现潜能的机会。”

“多年来，它为儿童和青少年筹集资金，同时也为一代代表演者提供了建立自信和积累经验的平台。随着ChildAid以革新的形式开启新篇章，这份承诺始终如一。”

自2005年以来，ChildAid为许多后来开启职业生涯的表演者提供了一个早期平台。其中包括 Nathan Hartono、Amni Musfirah 和 Nathania Ong。

现年31岁的Amni将回归2026年的ChildAid并担任其创意总监。

这项活动至今已举办至第21届，已为两家慈善机构筹集了超过3200万新元的善款：《商业时报》艺术拓展基金（The Business Times Budding Artists Fund）和《海峡时报》学校零用钱基金（The Straits Times School Pocket Money Fund）。多年来，这两个基金共帮助了超过23万名贫困儿童和青少年。

《商业时报》总编辑 Chen Huifen 表示，全新的节日汇演形式有助于ChildAid跟上观众习惯的变化。

她说：“通过这种免费入场的全新节日汇演形式，我们希望能聚集更多的人，共同为跨世代的表演者以及行善的共同愿望喝彩。”

“ChildAid的核心一直是社群，我们希望这种焕然一新的形式能让社群的凝聚感更加强烈。”

欲参与ChildAid，请访问 str.sg/CA2026audition