Cliff Tan 坐拥700万粉丝，预约需等四个月。他为何不扩张自己的业务？

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在人工智能时代，这位网红押注于技术难以轻易复制的特质

【新加坡】Cliff Tan 在全球拥有700万社交媒体粉丝和数千名客户。他的第一本家居设计著作已售出10万册；第二本也即将于10月面市。

他的一对一咨询服务需要提前数月预订。Ikea、Samsung 和 LG 等品牌会为他频道上的一个赞助视频支付五位数的费用。

对大多数企业家而言，这正是招聘更多人手、将服务标准化并尽可能多地接收客户的绝佳时机。

但对于这位常驻伦敦的新加坡建筑师来说，这并不在他的计划之中。

“我不想扩大规模，”他说。

“我的频道、我的服务，这一切都应该是真实且充满个性的。扩大规模会产生盈利目标……而这从来都不是我的初衷。我真心希望能尽我所能地帮助人们。

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“如今，一切都是公司化运作，一切的存在都有其目的。我希望自己能像一个你可以随时求助的朋友，你知道我不会为了盈利而说某些话。”

Cliff Tan 解释家居设计的方法使其著作销量火爆。 照片：CLIFF TAN

当然，当业务已经蓬勃发展时，拒绝增长会更容易一些。

Tan 于2016年创办的设计事务所 Dear Modern，一小时的房间咨询收费360英镑（约合478美元），公寓咨询收费480英镑，房屋咨询收费660英镑，而紧急或超大户型预约则收费900英镑。

截至10月，最近的可预约常规时段已排到2027年2月。

价格已经上涨了不少。2021年，在他的 TikTok 账户走红后不久，Tan 的一小时房间咨询收费为50英镑，90分钟的住宅咨询收费为200英镑。

“我本不想提价，但等候名单已经排到了六个月后，实在太疯狂了，”他说。“人们说：‘你必须提高价格，否则你永远无法控制局面。’于是我提了价——但现在仍然需要等四个月。”

Cliff Tan 的新书《Feng Shui Fix It!》已在新加坡和马来西亚上市。 照片：BATSFORD

偶然成名，享誉全球

Tan 刚起步时有一个优势：有时间进行试验。

在伦敦建筑联盟学院学习并在 Heatherwick Studio 工作后，他辞职承接一些小型建筑和住宅扩建项目。他坦言，父母在伦敦为他买了一套公寓，这给了他经济上的缓冲。

如果不是2019冠状病毒疾病（Covid-19）大流行，Dear Modern 可能仍是一家普通的小型建筑事务所。

2021年在新加坡进行为期两周的隔离期间，Tan 开始拍摄短视频。在视频中，他一边在手绘的平面图上移动微型家具，一边解释床、书桌或沙发应该放在哪里。

他早期的一个视频吸引了数百万次观看；到那年年底，他已经积累了数十万粉丝。

Cliff Tan 在他的社交平台上免费提供设计建议，使用微型家具在平面图上进行演示。 照片：CLIFF TAN

如今，Tan 结合了建筑专业知识、空间心理学和风水学，来改善住宅的布局和动线，从床的摆放位置到房间之间的关联性，无不涵盖。

他说：“虽然我使用风水，但我有很多穆斯林、印度教和基督教的粉丝。我认为这是因为我所呈现的风水并非迷信或宗教，而是一套实用的指南。”

“人们对特定空间的感觉是真实的，这背后的心理学也是真实的。你把床或书桌放在某个位置，人们会说这运气不好——但它确实也让人感觉很糟糕。大家都能感同身受。”

这种方法非常受欢迎。Tan 的社交媒体受众中约有30%来自美国，其次是英国、澳大利亚、新加坡和菲律宾等市场。

他曾为遍布欧洲、东南亚、中东、非洲和美洲的客户提供咨询。

为何离开《哈利·波特》的出版商

Tan 的许多理念都体现在他的第一本书《Feng Shui Modern》中。该书于2022年由 Bloomsbury 出版，这家出版商因出版《哈利·波特》系列而闻名。

Cliff Tan 的第一本书《Feng Shui Modern》为他带来了约10万英镑的收入。 照片：CLIFF TAN

他说：“我卖了10万本书，每本大约12英镑，我能拿到大约10%的版税。所以五年里我大约赚了10万英镑——也就是每年2万英镑。而我已经算是一个成功的作家了。”

他补充道：“卖书并不是致富之道。作家们生活不易，不是每个人都是 JK Rowling。”

他的第二本书《Feng Shui Fix It! 100 Solutions for a Happier Home》解决了100个常见的家居烦恼——从床和门到书桌、浴室和杂物——解释了这些观念背后的信仰、实用原理以及解决方法。

这本书由规模小得多的出版商 Batsford 出版——尽管 Bloomsbury 也想与他再合作一本书。这是为什么呢？

他解释道：“发掘我并出版我第一本书的编辑 Lauren Whybrow 从 Bloomsbury 跳槽到了 Batsford。这些年来她一直支持我，所以无论她去哪里，我当然都会跟着她。”

“我知道 Bloomsbury 更负盛名。但这与出版商无关，背后的人对我来说更有意义。”

Cliff Tan 的两本书《Feng Shui Modern》和《Feng Shui Fix It!》浓缩了他为现代住宅提供的实用风水方法。 照片：CLIFF TAN

这又是一个与传统商业逻辑有些相悖的决定。Tan 再一次将人际关系置于其所创造的商业价值最大化之上。

即使是他的专业知识——可以说是 Dear Modern 最宝贵的知识产权——他也没有刻意保护。

“我所知道的一切，都免费发布在网上，”他谈到在社交媒体上分享的建议时说。“只有当你想让我以最深入的方式真正了解你和你的处境时，你才需要为我的建议付费。”

引来模仿者

他似乎也并不为那些借鉴他想法的人感到困扰。“我很高兴我所教的东西能够传播开来。我乐于见到人们模仿我。知识就应该被分享。”

他怎么知道他们是在模仿他，而不是独立地得出了相同的建议呢？因为他们分享的一些看似基于传统的原则，实际上是他自己独创的现代诠释。

“三千年前没有电视。古人是如何得出卧室里不该有电视这个结论的？”

他说，将基于传统的原则应用于当代生活，“需要一定程度的推断”。“其中一些结论是我自己推导出来的。所以当我在网上看到其他人重复我的诠释时，我就知道他们在模仿我。”

尽管如此，他依然非常乐观——这也是他那700万粉丝喜欢他的原因之一。“他们想怎么抄就怎么抄。我无所谓。”

碰巧的是，这种慷慨背后也存在着完全合理的商业逻辑。

Tan 估计，他大约70%的收入来自客户项目，品牌合伙业务贡献了另外20%，其余10%则来自图书销售、社交平台收入和其他来源。

因此，在网上免费分享专业知识算不上是赔本买卖。这些内容为他建立了受众群和权威性；而稀缺的产品，正是与 Tan 本人直接交流的机会。

当被问及付费客户中有多少是通过社交媒体发现他时，他立即回答：“全部。”

“我的大多数客户都来自社交媒体或口碑相传——他们看了视频后，会把我的事告诉家人。”

在咨询过程中，Tan 不仅会问客户房子有什么问题，还会问他们的生活中有什么问题。

“他们肯定遇到了问题，因为如果他们过得开心，就不会来找我……所以我问：‘你对你的房子有什么不满？你对你的生活有什么不满？’因为这两者是相通的。”

有时，他甚至扮演起婚姻顾问和治疗师的角色，有些客户在咨询期间甚至会哭泣。“他们开始发现自己不快乐的原因，有时顿悟就在那一刻……我的工作就是去理解他们的困扰。”

“我不是在卖披萨”

Tan 并不担心人工智能会抢走他的工作——尽管人工智能已经能够提供设计建议并生成平面图。

他说，归根结底，人工智能“就是好奇心不够”。

一个房主可能会问人工智能工具如何拆掉一间卧室来打造一个步入式衣帽间，而 Tan 则会先问这对夫妇是否计划要孩子，他们打算在这里住多久，以及夫妻中是否有人在家工作。

他说：“如果你知道该问聊天机器人什么，它就能给你正确的信息。但很多人甚至都不知道某些事情本身就是一个问题。”

他补充道：“我的服务不是‘告诉我你想要什么，我就给你什么’。而是‘我会先理解你，然后告诉你应该想要什么’……”

“人工智能是个很棒的工具。但它不是人，无法完全理解你的需求。”

他认为，随着信息和基础专业知识越来越容易获得，提问、共情和判断的能力可能会变得更有价值。

这又回到了规模化的问题上。

Tan 可以培训更多的顾问。他已经有一位助理在处理较简单的房间咨询。但一个更大的 Dear Modern 将意味着更多的薪水、更多的目标，以及更大的压力，需要将他的个性和方法论转变为一种可复制的产品。

“我见过太多东西从小做大，然后就变得面目全非。这么说吧：我不是在卖披萨，我不是在重复生产同样的东西。每个客户都是独一无二的。”

对于一个拥有700万社交媒体粉丝的人来说，他的商业哲学带着一种迷人的老派风格：分享知识，为时间收费，并在数字增长的同时，努力保持人情味。