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这场沉浸式展览旨在庆祝该全球主权财富基金成立45周年

「秘密金库」展览将于10月10日至11月1日在New Bahru举行。 图片来源：GIC

【新加坡】您是否曾好奇，作为全球首个非商品类主权财富基金，GIC是如何成立的？在过去几十年的风云变幻中，它又是如何帮助新加坡增强其金融实力的？

现在，您可以通过GIC为庆祝其成立45周年而举办的首次公开展览「秘密金库」，对此一探究竟。

这项免费活动将于10月10日至11月1日在New Bahru举行，设有六个互动展厅，参观者可以在其中体验GIC所遵循的长期投资、通胀保护和严谨风险管理等指导原则。

从「档案馆」开始您的参观之旅。 图片来源：GIC

展览始于「档案馆」，这里通过历史新闻文章和文物追溯了GIC的创建历史。在这里，您将了解到一张撕破的一美元纸币，如何在一次秘密交易中为确保新加坡早期的金融独立发挥了关键作用。

接着，您可以拿起一部老式电话，聆听GIC创始成员——Goh Keng Swee博士、Lee Kuan Yew和Yong Pung How的亲口叙述。成立这家基金管理公司的想法最初由Goh博士提出，当时他担任副总理兼新加坡金融管理局主席。

被任命领导这项任务并担任GIC首任总裁的，是新加坡前任大法官Yong。他上任之初只有一张办公桌——没有员工，没有可用的电话，甚至没有椅子。参观者可以通过对早期场景的沉浸式再现来亲眼目睹这段历史。

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1981年5月22日，凭借新加坡强大的信用评级和卓著声誉，GIC正式注册成立，公司名为“Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd”。

2013年7月23日，其法定名称正式更改为新加坡政府投资有限公司，此举旨在将其在全球投资界及运营市场中广泛使用的品牌名称“GIC”正式确立下来。

「全球通胀超市」。 图片来源：GIC

历史回顾之后，参观者将进入「全球通胀超市」，参与一场与时间赛跑的购物挑战。

物价不断上涨，而您的预算却保持不变（听起来是不是很熟悉？），这反映了现实生活中通过精心规划和长期投资来保护购买力的重要性。

「气象室」。 图片来源：GIC

在「气象室」里，金融头条新闻反映了数十年来震动全球经济的重大事件，至今仍令人不寒而栗。这也提醒着我们，为何GIC始终坚持为经济风暴做足准备，而非试图预测，以确保自身保持韧性。

「管家花园」。 图片来源：GIC

接下来，在「管家花园」中，您需要穿过一个充满隐藏风险的迷宫，尝试培育一个数字花园。这传达的信息是：即使威胁潜伏，长期投资也需要耐心，才能最终收获复利的硕果。

「环球馆」。 图片来源：GIC

继续前行，「环球馆」是一个互动探索空间，展示了GIC如何跨市场、跨行业、跨地域进行投资。您可能会对其多元化投资组合中所包含的品牌和公司感到惊讶。

「明日国库」。 图片来源：GIC

最后，「明日国库」展厅提醒着人们GIC为子孙后代保障新加坡金融未来的重要角色，同时也鼓励参观者思考自己对未来的期望。

这次展览并不会揭开一个长期保守的秘密——即GIC在全球40多个国家管理着多少新加坡的国库。

但是，任何能一窥这家基金管理公司内部运作的机会都引人入胜，特别是对于希望了解GIC使命和管理理念背后思路的年轻专业人士而言。GIC的核心原则，对他们长期的个人理财规划也同样具有借鉴意义。

「秘密金库」展览将于2026年10月10日至11月1日在New Bahru School Hall举行。开放时间为周一中午12点至下午6点，周二至周日上午11点至晚上7点。展览免费入场，门票可于 thesecretvault.gic.com.sg/event/2026/register 获取。