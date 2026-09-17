从达士岭到烟霾口罩：回顾新加坡20年最佳设计

DESIGN

总统设计奖迎来二十周年，展出新加坡最具特色的地方与物品

达士岭（左）与AIR+智能口罩，是展览中展出的数百件获奖设计作品之一。 图片来源：《商业时报》资料照片、AIR+

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】您或许曾仰望过达士岭，或在滨海湾花园的擎天树下漫步，又或许曾惊叹于滨海湾金沙酒店如何将一艘巨轮般的建筑平衡于三座摩天大楼之巅。

这三座建筑不仅成为了新加坡天际线的知名地标，它们都曾荣获总统设计奖 (P*DA) 的年度设计奖。总统设计奖是新加坡设计的最高致敬。

如今，一场名为“P*DA20：新加坡设计的力量”的展览将二十年来的获奖作品汇聚一堂。该展览于周五（9月18日）在新加坡国家博物馆开幕。

滨海湾花园在2013年荣获年度设计奖，并迅速成为城市的一大标志。 图片来源：《商业时报》资料照片

为纪念该奖项自2006年设立以来的20年历程，此次展览汇集了130项年度设计奖作品和47位年度设计师的杰作，堪称一张展示过去二十年新加坡风貌的“精选集”。

总统设计奖由新加坡总统Tharman Shanmugaratnam颁发，并由新加坡设计理事会和市区重建局联合主办。

总统于周四晚为这场周年纪念展览主持了开幕仪式。

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另一项总统设计奖获奖项目杜生庄 (SkyTerrace @ Dawson)，是新加坡备受赞誉的建屋局项目之一。 图片来源：SCDA ARCHITECTS

对于新加坡设计理事会执行理事Dawn Lim而言，这场回顾展记录了一个国家如何围绕其设计师而变迁。

她表示：“在过去20年里，新加坡的设计随着国家的发展而演变”，其创作帮助“改变和改善了日常生活”。

如果说这个故事中有一个反复出现的主角，那可能就是最具新加坡特色的事物：建屋发展局 (建屋局) 的组屋。

作为一个建屋局发展项目，达士岭在2010年荣获年度设计奖。 图片来源：《商业时报》资料照片

达士岭在七座塔楼中容纳了1848个住宅单位。项目通过高架公园和空中连廊将塔楼相连，在空中创造了公共空间，并重新定义了人们对高密度公共住房的期望。

六年后，由SCDA Architects设计的杜生庄 (SkyTerrace @ Dawson) 问世。其五座40至43层高的塔楼融合了景观露台、屋顶花园，并为多代同堂家庭设计了大型公寓与乐龄公寓的组合。

展览中其他著名的名字还包括Angelene Chan，她所在的DP Architects作品集涵盖了威士马广场 (Wisma Atria) 和淡马锡俱乐部 (Temasek Club)；以及本土设计事务所Woha，其代表作包括新加坡艺术学院 (School of the Arts) 和一系列在国际上具有影响力的热带高层建筑。

名为“P*DA20：新加坡设计的力量”的展览于9月18日至11月1日在新加坡国家博物馆举行。 图片来源：PENORAMIC PUBLISHING

但“P*DA20”展览也证明，新加坡的设计远不止于宏伟的建筑，它也体现在更贴近生活的细微之处。

例如Supermama的“新加坡标志”陶瓷系列，这个迷人的瓷器系列将建屋局组屋、建筑起重机、胡姬花等常见景象，转变为现代风格的纪念品。

该系列帮助扩展了新加坡的视觉语汇，使其不再局限于对鱼尾狮形象的不断重复。

常见的建屋局走廊和厨房窗户，在Supermama的“新加坡标志”陶瓷系列中得到了艺术性的呈现。 图片来源：SUPERAMA

此外，还有一件与一段不那么愉快的新加坡记忆相关的物品：烟霾——如今它又卷土重来，困扰着我们。

2015年的获奖作品AIR+智能口罩，其尺寸设计更贴合亚洲人脸型，并配有一个微型通风器，以减轻佩戴防护口罩时的闷热和不适感。

就连医院也进入了设计的殿堂。邱德拔医院 (Khoo Teck Puat Hospital) 打破了医院冰冷刻板的传统印象，通过利用绿植、自然采光和以患者为中心的空间设计，将自然融入康复体验之中。

邱德拔医院利用绿植、自然采光和以患者为中心的空间设计，将自然融入康复体验之中。 图片来源：《商业时报》资料照片

本次展览由Black策展公司策划，其负责人为Phunk工作室的设计师Jackson Tan——他本人也曾是总统设计奖的得主。展览的核心是一个27.5平方米的交互式LED地图集，其中收录了迄今为止每一位获奖者的故事。

地图集周围陈列着草图、原型和工作材料，其中一些是首次公开展出，揭示了这些设计背后最初的构想过程。

二十年过去了，其中一些设计理念已经变得如此深入人心，以至于我们几乎不再注意到它们的存在——而这或许正是对其设计的最佳肯定。

“P*DA20：新加坡设计的力量”展览于9月18日至11月1日在新加坡国家博物馆举行。免费入场。