斯堪的纳维亚设计的持久魅力

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哥本哈根 2026 年 3daysofdesign 设计节的参观者们印证了这种极简主义美学永不过时

在 3daysofdesign 设计节上，丹麦设计品牌 Fritz Hansen 举办了一场名为 Fritz Hansen Sound Club 的街头派对。 图片来源：FRITZ HANSEN

65年来，米兰家具展一直是室内设计界最具影响力的年度盛会。

但近年来，哥本哈根的 3daysofdesign 设计节声名鹊起，将这座丹麦首都变成了一个嘉年华般的城市。各种展览、活动和晚宴在展厅、工作室和其他非传统场所举行。

该活动始于2013年，旨在设计界建立社群和联系。其轻松愉悦的氛围每年都吸引着越来越多的参观者。

哥本哈根的室内设计活动 3daysofdesign 旨在建立社群和联系。 图片来源：3DAYSOFDESIGN

在6月10日至12日举行的 2026 年活动吸引了多达12.5万名参与者，其主题为“让此刻意义非凡”（Make this Moment Matter）。

此次活动共有572场展览和894场活动，为探索全球设计提供了机会。同时，3daysofdesign 也巩固了哥本哈根作为斯堪的纳维亚设计大本营的地位，并展示了这种美学多年来如何保持其现实意义。

设计三日

新加坡家具店 Xtra 的副总监 Nikki Lim 表示：“在 3daysofdesign 设计节中，我个人最享受的是丹麦人的热情好客。就好像我被欢迎到别人家里，喝杯茶，听他们讲故事一样。”

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Xtra 代理多个斯堪的纳维亚品牌，如 Muuto、Carl Hansen & Son、Norr11 和 Audo。

活动期间，丹麦设计品牌 Fritz Hansen 举办了一场名为 Fritz Hansen Sound Club 的街头派对，由 DJ 现场打碟。此举是为了庆祝其由 Christian Dell 设计的 Kaiser Idell 台灯问世90周年。

参观者受邀坐在该品牌标志性的 Series 7 椅子上，用 Technics 黑胶唱片机欣赏黑胶音乐。活动还推出了一款限量版勃艮第红色的 Kaiser Idell 台灯。

斯堪的纳维亚风格的魅力

Fritz Hansen 亚洲区首席执行官 Dario Reicherl 在谈到 Kaiser Idell 台灯和由 Arne Jacobsen 于1955年设计的 Series 7 椅子等经典之作时表示：“它们如今看起来和几十年前一样具有时代感。” 他补充说，这些设计之所以经久不衰，是因为它们摒弃了潮流。

Xtra 的 Lim 对此观点表示赞同。“重点不在于追逐潮流和鼓励大规模消费主义，而在于优质的工艺、使用纯粹的材料，并激发人们在为家添置一件‘永恒家具’时做出审慎的决定。”

Fritz Hansen 的 Kaiser Idell 台灯将在2026年迎来90周年纪念。 图片来源：FRITZ HANSEN

Carl Hansen & Son 的 Scimitar 椅子是 3daysofdesign 的一大亮点。该作品由 Preben Fabricius 和 Jorgen Kastholm 在 1960 年代设计。其座椅设计让使用者可以舒适地翘起二郎腿，类似于盘腿坐在地板上。

民主化设计

曼谷斯堪的纳维亚家具店 Norse Republics 的创始人 Veekrit Palarit 认为，斯堪的纳维亚设计的吸引力是普遍的，因为它关注的是不随潮流而改变的要素，如舒适性、功能性和简约性。

他说：“一把椅子应该是舒适的，一盏灯应该能提供良好的光线，一个家应该让人感觉平静和温馨。”

他于2012年访问哥本哈根时首次接触到斯堪的纳维亚设计。

Scimitar 椅子由 Preben Fabricius 和 Jorgen Kastholm 在 1960 年代设计。 图片来源：CARL HANSEN

他说：“吸引我的不是家具本身，而是其背后的理念。令我印象深刻的是，斯堪的纳维亚的设计和建筑在很大程度上是为民众和公众而创造的。”

“其目的不是为了创造经典或成名，而是为了改善日常生活，让好的设计惠及每一个人。”

Palarit 是 3daysofdesign 的常客。他觉得与其他欧洲国家相比，哥本哈根给人的感觉更简约、谦逊和真诚。

“我与这种文化产生了真正的共鸣，”他说。“随着时间的推移，我看到这些相同的价值观反映在设计本身。最好的斯堪的纳维亚设计不会刻意脱颖而出，它们只是默默地发挥作用，让生活变得更美好。”

工艺与材质

新加坡 Grafunkt 的联合创始人 Jefery Knurniadidjaja 指出，优良的材质和工艺技术是设计经久不衰的根本。

“斯堪的纳维亚设计非但不会隐藏材料，反而会颂扬它们。木材、皮革和其他天然材料会随着时间的推移形成丰富的光泽，使作品愈发美丽。”

另一家设计公司 House of Finn Juhl（简称HFJ）在 3daysofdesign 上展示了其 Silverware Cabinet（银器柜）。

House of Finn Juhl 的 Silverware Cabinet（银器柜）于1949年推出。 图片来源：GRAFUNKT

这件由细木工大师 Niels Vodder 打造的作品于1949年在哥本哈根木工匠师协会展览会上首次亮相。它将深色的美国胡桃木与浅色的俄勒冈松木进行对比，营造出一种经典轮廓，至今看来仍不失现代感。

斯堪的纳维亚设计的简洁线条可以轻松融入各种室内环境。

Philippe Malouin 为 HAY 设计的 Mimi 沙发结合了刚与柔的元素。 图片来源：HAY

例如，Philippe Malouin 为 HAY 设计的新款 Mimi 沙发，将精准的结构与柔软的边缘和舒适的靠垫相结合。Knurniadidjaja 表示，HAY 是 Grafunkt 最受欢迎的品牌之一，因为其设计能吸引广泛的客户群体。

丹麦生活方式

材质和工艺是 Christian+Jade 工作室的核心。该工作室由丹麦-新加坡夫妇 Christian Hammer Juhl 和 Jade Chan 创立，两人在荷兰埃因霍芬设计学院学习时相识，目前定居哥本哈根。

Chan 说：“在丹麦生活确实改变了我对材料、工艺和永恒性的理解。”

“这座城市有着非常深厚的设计历史，至今仍是日常生活的一部分。椅子、灯具和物品不仅仅是与你共处并需要你爱护的东西，它们也可能是从祖父母那里继承来的。”

由丹麦-新加坡夫妇 Christian Hammer Juhl 和 Jade Chan 的工作室 Christian+Jade 设计的沙发。 图片来源：CHRISTIAN +JADE

这对夫妇为墙面和地面材料品牌 Tarkett 设计了一套桌椅和一张沙发。这些作品由亚麻籽油、树脂和橡木等可再生天然材料制成，在一个名为“始与终”（Beginnings & Endings）的展览中展出。

Chan 说：“我们创作作品时，希望它们能随着时间的推移持续保有意义和价值，因此我们选用那些能优雅变老的材料。”

“对我们而言，可持续性不仅关乎一个物品生命周期的终结，更在于创造出人们愿意长期与之共处并珍视的作品。”