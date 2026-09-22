新加坡银行推出慈善平台，提供定制化授权人建议基金

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该私人银行与新加坡社区基金会及 TT Foundation Advisors 合作推出此项计划

左起：新加坡社区基金会总裁 Dr Paul Tan、新加坡银行全球首席投资官兼投资与财富解决方案全球主管 Jean Chia、新加坡银行总裁 Jason Moo，以及 TTFA 负责人 Dickson Lim。 照片来源：新加坡银行

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡银行 (BOS) 于周一（9月21日）宣布推出一个慈善平台，为其客户提供定制化的授权人建议基金 (DAF)。

DAF 是一种结构化的捐赠工具，允许授权人将资金投向慈善事业，并就其捐款的规模和时机提出建议。

该平台名为“新加坡银行世代传承之馈赠”(Bank of Singapore Legacy of Giving)，提供一种定制化的 DAF 安排。它为拥有慈善资本池的客户在基金的投资方式上提供了更大的灵活性，并为慈善捐赠提供了资产增值的潜力。

华侨银行 (OCBC) 的私人银行部门——新加坡银行 (BOS) 表示，这与大多数 DAF 安排有所不同，在后者的安排中，高净值和超高净值人士只能从预设的投资方案列表中进行选择。

在这个新平台上，新加坡银行与新加坡社区基金会 (CFS) 及淡马锡信托基金会顾问 (TTFA) 合作——这两家机构都将 DAF 作为其核心服务。

该平台将新加坡社区基金会和 TTFA 的慈善专业知识、治理框架和慈善机构网络，与新加坡银行的财富规划和投资能力相结合。

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新加坡社区基金会总裁 Dr Paul Tan 表示：“通过这次合作，新加坡银行的客户可以做出明智的捐赠决策，并长期坚持他们的慈善事业。同时，他们也能成为授权人社群的一员，相互交流见解，并加深对慈善事业如何为建设更强大的新加坡做出贡献的理解。”

在这种定制化的 DAF 安排下，新加坡银行鼓励客户更积极地参与制定其投资方针，以促进长期捐赠。

亦提供现成方案

该私人银行表示，平台也能够满足寻求更直接结构的客户需求。他们可以从一系列由新加坡银行管理、并经新加坡社区基金会和 TTFA 预先批准的投资组合和基金中进行选择，也可以选择不含投资成分、仅用于拨款的 DAF。

新加坡银行指出：“后者可能尤其适用于信托客户，因为他们的资产已在现有的信托安排中进行管理。”

该银行补充说，这是新加坡首个由私人银行与独立慈善组织达成的此类合作安排。

TTFA 负责人 Dickson Lim 表示：“如今的授权人日益希望他们的资本能够释放出更大、更持久的影响力，而要支持这一宏愿，就需要一个专业的咨询框架。”

此项公告发布之际，正值 DAF 在新加坡日益受到关注。财富管理学院 (Wealth Management Institute) 2024年的一份报告估计，从2025年到2030年，DAF 账户数量预计将增长五倍。

新加坡银行指出，由于 DAF 由专业人士管理，授权人将受益于强大的治理、尽职调查和拨款管理，同时避免了设立和运营私人基金会所带来的成本和复杂性。

新加坡银行总裁 Jason Moo 表示：“无论客户是刚刚开启他们的捐赠之旅，还是希望创造一份传承，我们相信，随着越来越多富裕家庭投身慈善事业，对此类解决方案的需求将持续增长。”