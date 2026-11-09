商联学习院正式启动，助残障人士培养就业技能

TAKING HEART

课程包括独立生活、就业准备和职业培训

参与者在商联中心位于裕廊的商务支持中心参加数码技能培训课程。 照片：BIZLINK CENTRE

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 非营利组织商联中心 (Bizlink Centre) 于周五（11月6日）成立了商联学习院 (BLA)，旨在帮助残障人士 (PWDs) 培养他们的就业技能。

BLA提供一系列精心策划的培训项目和课程，旨在为残障人士提供实用技能，例如人工智能和沟通技巧，以增强他们的就业能力。

商联中心总裁Ang Li May表示，该学习院为学习提供了“更系统化的方法”。该中心为残障人士开办了庇护工场、“培训与就业”项目、工作疗法项目以及一个日间活动中心。

BLA的项目为期几天到几个月不等，在商联中心位于菜市、裕廊和麦波申的场所进行。

虽然BLA于周五恰逢商联中心成立40周年之际正式启动，但该学习院旗下的项目自10月起就已推出，至今已有30名参与者。

Ang表示，BLA的目标是在一年内惠及200至300名受益人。

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培养就业能力

BLA的项目分为以下几类：独立生活技能、就业准备、面向未来的技能以及职业技能。

独立生活技能包括学习如何乘坐公共交通，而就业准备项目则包括有效沟通和自我主张、团队合作、职场情绪管理，以及简历撰写和面试准备。

Ang说：“我们认为这些项目对于他们为工作做好准备并保住工作至关重要。”她补充说，其中一些项目包含所有受益人都必须掌握的核心技能，例如简历撰写。

她指出，融入职场对残障人士来说是一项挑战。许多受益人在开始工作时会感到“震惊”，因为他们对公开就业的职场环境没有做好准备。结果，他们可能很快就会离职。

与此同时，面向未来的技能包括金融知识、网络安全意识以及支持书面沟通的人工智能提示词工程。Ang表示，人工智能是一个“赋能工具”，可以帮助残障人士更有效地沟通。

她补充说：“挑战在于让他们理解人工智能能为他们做些什么。例如，我们可以指导他们如何使用人工智能来改善他们的写作。”

由于BLA的部分资金来自新加坡协助残障人自立局的拨款，受益人将能以补贴价格参加这些项目。

职业项目与社会企业

过去40年来，商联中心一直为残障人士提供职业培训和就业支持，重点关注身体机能维持、日常生活技能和公开就业准备。在上一个财年，该中心为约700名受益人提供了支持。

除了用于培训实用技能的日间活动中心和庇护工场（受益人在工场里完成公司外包的项目）外，商联中心还开设了一个工作疗法项目，旨在培训残障人士的职业技能和软技能。

该项目为期六个月到一年，是一个“衔接项目”，旨在帮助残障人士在年满18岁后，从特殊教育学校过渡到社会企业。

Ang说：“该项目通过让他们了解工作职能和礼仪，并使用模拟材料进行培训来为他们提供支持。”

商联中心在不同工作领域经营着六家社会企业：数据管理中心、物流与订单履行服务、清洁服务、礼品与设计、礼篮与保健包，以及餐饮服务。

在礼品与设计业务下，商联中心受益人创作的艺术品被制成商品，包括手提袋。 照片：BIZLINK CENTRE

在每个领域，该非营利组织都与行业伙伴合作，为残障人士提供就业机会。

例如，它与医院合作销售礼篮，并与审计公司合作处理文件工作。

从庇护工场到公开就业

29岁的Timothy Mok就是一位从庇护工场成功过渡到公开就业的受益人。他自3月起在Loft Logistics担任仓库助理。他此前曾在商联中心接受电子商务订单履行培训，并在其他公司的仓库工作过。

他表示很喜欢现在的工作，他在仓库里负责包装、贴标签和扫描订单。

Loft Logistics的联合创始人Daryl Chan表示，患有自闭症谱系障碍的Mok主要通过在职培训来学习。

Chan的包容性招聘方法是先让Mok尝试不同的任务，然后找出他的优势，并让他专注于他表现最好的领域。这个过程可能需要长达一年的时间。

一位来自商联中心的就业辅导员每周都会到Loft Logistics的工作场所，为Mok提供支持，帮助他适应工作环境。

Chan表示，包容性招聘带来了“意想不到的积极成果”，因为他看到其他员工变得更有同理心、更懂得理解他人。Loft Logistics目前雇佣了两名残障人士，Chan表示未来愿意雇佣更多。