Musim Mas 集团继承人 Chayadi Karim 押注经济型酒店品牌 Kinn

NEW-GEN ENTREPRENEURS

这位家族企业继承人将严谨的实用主义理念带入经济型酒店业

Chayadi Karim 正通过 Kinn 品牌验证，经济实惠的住宿是否也能兼具舒适与特色。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

胶囊床采用淡金色调，造型圆润，灯光柔和。墙壁是低饱和度的柔和色调，家具低矮而舒适。这种效果毫无疑问是 Z 世代的风格：上镜、紧凑，而且很可爱。

Chayadi Karim 置身于这个精心营造的环境中，但他的举止却与 Z 世代格格不入，甚至显得有些反差。

34岁的他说话温和，言辞谨慎，相比于“低调 (low-key)”、“有氛围感 (vibey)”或“适合发 Instagram (IG-ready)”等 Z 世代的流行语，他更习惯使用“价值主张”、“运营成本”和“严谨的实用主义”等商业术语。

但在这里——Kinn Habitat，一家将胶囊床、私人客房和公共空间以俏皮风格巧妙结合的六层酒店——他既是这种氛围的创造者，又似乎是全场最不受其影响的人。

“在商业方面，我视自己为一名严谨的实用主义者，”他说道。

“我相信这可能是一种新一代、新概念的酒店业态，目前尚未被大众市场推广、接受，甚至未被纳入考虑。而我们正处于这一领域的前沿。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Kinn 为经济型酒店业带来了一种更精致、更具设计感的方式。 摄影：KINN

文中的“我们”指的是 Invictus Developments，这是印尼最富有的商业家族之一 Karim 家族旗下的房地产投资部门。Chayadi 在该公司担任主要负责人。

他的父亲 Bachtiar Karim 是综合性棕榈油企业集团 Musim Mas 的首席执行官，该集团2024财年营收达82亿美元。

在2025年《福布斯》发布的年度印尼富豪榜中，Bachtiar Karim 及其家族的净资产估计为42亿美元。

对 Chayadi 而言，如此丰厚的家业带来了一个显而易见却又复杂的问题：一个出生于大型家族企业的人，如何才能打造出一番具有个人色彩和独特性，并且更重要的是，感觉是靠自己努力赢得的事业？

他的答案是 Kinn——他在 Invictus 内部打造的，由三家经济型酒店组成的本土品牌。

与家族更庞大的资产相比，这只是一个规模不大的项目，但它建立在 Chayadi 独特的理念之上：经济型酒店业不必让人感到乏味或廉价。

Chayadi Karim 身着 Zegna 的套头衫、牛仔裤和乐福鞋。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

“当人们想到经济型酒店时，他们可能会认为这些地方阴暗、肮脏，或者仅仅是个过夜的地方，”他说道。“我们觉得我们可以提供一种全面、舒适、洁净的体验，而且无需花费高昂。”

价格亲民，品质不妥协

该品牌始于南桥路的 Kinn Capsule，随后是在恭锡路开设的紧凑型店屋酒店 Kinn Studios。

其迄今最具雄心的项目是位于香港街的 Kinn Habitat，这是一家混合模式酒店，拥有120个胶囊床位、8间私人客房和宽敞的公共空间。其室内设计由 Farm 工作室操刀，该工作室曾为 New Bahru、淡马锡店屋 (Temasek Shophouse) 及其他时尚生活服务产业群聚集地进行设计。

这三家酒店的定位始终如一：Kinn 以亲民的价格提供设计高效的小型客房，同时赋予其通常只有精品酒店才具备的精致视觉呈现、贴心细节设计和用心服务。

Kinn Habitat 采用低饱和度色彩、圆润的造型和温暖的灯光，营造出宁静而现代的氛围。 摄影：KINN

对于像 Karim 这样的富裕家族而言，顺理成章的举动或许是走高端路线：购买奢侈品资产，吸引富裕旅客，让资本流向高端市场。

在某种程度上，该家族已经这样做了。Invictus 拥有豪华生活服务产业群酒店 The Standard, Singapore，并在日本和澳大利亚拥有酒店业投资，包括历史悠久的 Harbour Rocks Hotel 和 The Old Clare Hotel。

此外，Karim 家族基金会还拥有陈旭年宅第 (House of Tan Yeok Nee)，这是 Chayadi 协助收购的一座拥有141年历史、受保留的国家古迹。

然而，Chayadi 并不同意声望与房价成正比的看法。他表示，Invictus 对市场细分不持特定偏好：“我们可以投资五星级酒店，也可以投资三星级酒店。”

“这很大程度上取决于机遇：在这个特定的市场和地点，这是否是最好的产品？”

Chayadi Karim 身着 Zegna 的罩衫和长裤。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

Kinn 的名字结合了“kin”（亲人）和“inn”（旅店），它稳定地吸引了 Z 世代和千禧一代的旅客，其中75%的客人年龄在40岁以下。Chayadi 说，该品牌也“非常偏向女性”，深受女性和独行旅客的欢迎。

当他的团队调查原因时，发现答案更多地在于运营而非美学：“首先，女性客人很欣赏酒店的洁净度。其次，她们被酒店的活动安排所吸引，例如音乐分享会、‘健康星期三’和插花活动。第三，是她们入住时所感受到的安全感。我们极其重视夜间的安全程序。”

证明自身实力

Kinn 的构想最初并非源于宏大的家族使命。Chayadi 毕业于新加坡管理大学金融专业，和许多年轻的商科毕业生一样，他最初也倾向于与数字打交道。

但他表示，创业精神一直是他潜在的追求，这在观察父母建立和经营企业的过程中逐渐形成。

“我的父母从未强迫我们做任何事，”他说道。“但我们家的原则是，你必须先证明自己的实力，然后才能接触核心业务。”

当家族决定扩展到房地产和酒店业时，给出的方向是宏观而非具体的：“他们给了我们一个大方向——我们希望投资酒店业和房地产业——但我的父母把如何具体发展的决定权完全交给了我和我的兄弟姐妹。”

作为 Kinn 品牌的旗舰项目，Kinn Habitat 在六个紧凑的楼层中结合了胶囊住宿、私人客房和公共空间。 摄影：KINN

对 Chayadi 而言，Kinn 是他最具个人色彩的项目，其理念源于一个实际问题：在土地和劳动力成本高昂、旅游策略又常偏向于奢侈品旅客和会展（MICE）代表的新加坡，经济型酒店能否在保持价格亲民的同时，又不让品质打折扣？

他的答案落在一个他反复提及的词上：价值。

“就酒店业而言，最重要的是，当你作为顾客为某样东西支付一元钱时，你会觉得这是你花得最值的一元钱，”他说。“它不必是最贵的东西，也不必是最便宜的。但你必须确保它物有所值。”

奢侈品通常承诺过度：更多的空间、更多的服务、更稀有的物品、以及与日常的更大距离。

但 Chayadi 认为，对于穿行在昂贵国际都市中的年轻旅客而言，奢侈的定义可能很简单，即能够享受到设计感、安全性、私密性、社区氛围和宁静——而无需为大理石、水晶吊灯或面向城市天际线的浴缸买单。

在新加坡，许多最佳体验仍然免费或价格相对低廉，从滨海湾花园的户外园林、滨海湾的漫步，到小贩中心的美食、公共建筑以及适合步行的街区探索。

因此，酒店无需与城市争夺游客的注意力。它只需要提供一个体贴、能让人恢复精力的地方，让客人从这里出发去体验城市。

没有水疗中心的康养体验

“我们将康养视为体验式旅行的一部分，”Chayadi 说。“但我们所指的，不一定是水疗、桑拿、健身房或科学疗法。它更多关乎放松减压、恢复活力和建立社交联系，帮助你找到志同道合的人，为你提供一种逃离日常生活的方式。”

Chayadi Karim 身着 Tod’s 的衬衫、罩衫、长裤和运动鞋。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

在实践中，这意味着提供少数经济型酒店才会提供的服务：一系列免费或有折扣的活动，从现场音乐到健康课程。

通过与附近商家的合伙业务，住客可以免费参加动感单车课程和攀岩活动，并在新加坡市中心的健身房、普拉提工作室和其他康养企业享受折扣。

Chayadi 回忆起一次音乐分享会，三位互不相识的女性住客发现她们对纯素主义和动物权利有着共同的兴趣，结果她们在接下来的几天里结伴同游。他补充说，目标是让住客“找到一个能引起他们共鸣的社群”。

当酒店经营者从五星级国际品牌转向价格亲民的本土品牌时，会发生什么变化？对 Chayadi 来说，变化比人们想象的要小。

从表面上看，The Standard 和 Kinn 似乎是两种截然不同的业务：一个是国际生活服务产业群酒店，另一个是价格亲民的本土品牌。但 Chayadi 认为它们是同一原则的不同体现。“目标市场截然不同，”他说，“但归根结底，决定一家好酒店的关键在于其价值主张。”

像 The Standard 这样的全球品牌带来了分销渠道、营销能力和品牌知名度。而像 Kinn 这样的小品牌则带来了灵活性。

The Standard, Singapore 是一家由 Karim 家族拥有、但由 The Standard 国际连锁酒店管理的五星级酒店。 摄影：THE STANDARD

“当你规模小时，你就会很灵活，”他说。“你更接地气，所以你了解客人的需求，并且能更灵活地做出调整。这就是 Kinn 品牌成长至今的方式。”

小规模能否规模化？

然而，Kinn 只是 Invictus 的一部分。Chayadi 将 Invictus 描述为一家主要专注于酒店业和居住型资产的房地产投资公司。

“任何涉及住宿的领域，我们都有涉足，”他说。“目前，我们非常专注于酒店业。希望未来我们能有机会探索共享居住领域，甚至可能是住宿业务的其他分支，例如定制化学生公寓或高级生活设施。”

澳大利亚是未来扩张的重点关注地区：该国的旅客是 Kinn 品牌前十大客源国之一；Invictus 在那里已有投资；而且 Chayadi 说，澳大利亚人对体验式酒店持开放态度。

与此同时，日本因其强大的旅游吸引力而备受青睐。“使其成为一个绝佳目的地的是它的文化，这在世界其他任何地方都可能无法复制，”他说。

尽管如此，他并不急于将 Kinn 品牌推广到各地。“作为一名商人，我确实希望迅速扩大规模，”他说。“但作为一名酒店业者，重要的是在持续扩张的过程中，不能失去品牌的价值主张。”

这就是 Kinn 面临的悖论：一个建立在小众和社群基础上的品牌，现在必须证明这些特质能够在复制扩张中得以保留。

当被问及希望 Invictus 在十年后以什么闻名时，Chayadi 没有提“魅力”，也没有提“奢华”。他希望公司能成为“一个酒店和居住领域的专家，以其严谨务实的投资方式而闻名”。

这不是描述宏伟梦想的辞藻，而是一个决心为梦想赋予可行商业模式的人所使用的语言。

摄影：Darren Gabriel Leow 时尚指导：CK 助理造型师：Haz 妆发：Sophia Soh, The Suburbs Studio, 使用 Chanel Beauty 产品。