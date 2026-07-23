《商业时报》2026年世界杯总裁挑战赛为新苗艺术家基金筹集1万7000新元，用于资助青年艺术教育

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该基金的各项计划旨在帮助受益人建立自信、拓展技能

【新加坡】《商业时报》2026年世界杯总裁挑战赛已为《商业时报》新苗艺术家基金（BT BAF）筹集1万7000新元，共有16位商界领袖为此项公益事业捐款。

这笔资金将用于为来自弱势或贫困家庭的儿童和青少年提供艺术教育和机会。

16位高管每人被随机分配到一支世界杯球队。他们各自承诺捐赠1000新元，并从16强赛开始支持自己所代表的球队。其中一位参与者从一开始就认捐了2000新元，使得筹款总额达到1万7000新元。

周一（7月20日），西班牙在加时赛中以1比0击败卫冕冠军阿根廷，第二次赢得世界杯冠军。

支持西班牙队的 Rasel Catering Singapore 董事经理 Alan Tan 表示：“这是一种庆祝世界杯的有趣方式，同时也为培养下一代艺术人才的事业做出了贡献。”

音乐场馆 Livehouse Singapore 的老板 Michael Goh 支持的是亚军阿根廷队。他说：“足球有一种凝聚人心的独特力量，而这次挑战赛在支持一项有意义的事业的同时，也做到了这一点。”

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总裁挑战赛的其他参与者还包括来自 Timbre Group、MSW Ventures、Neon Global 和 Lion Piers Fitness 的高管。

16位参与者每人被随机分配到一支世界杯球队，并承诺捐赠1000新元支持该球队。 照片：TRCL

自2004年成立并于2005年由《商业时报》（BT）正式启动以来，由非营利艺术机构 TRCL 管理的《商业时报》新苗艺术家基金（BT-BAF）已通过各项艺术计划帮助了约2万5000名年龄介于6岁至19岁的弱势儿童与青少年。

其各项计划旨在帮助受益人建立自信、拓展技能并塑造品格。

例如，在 TRCL 的“校园艺术乐”项目中，专业的艺术家导师与小学生合作，让他们接触不同的艺术形式。该项目旨在通过提供课后艺术学习和创意发展的机会，让学生们受益。

《商业时报》新苗艺术家基金还支持两个艺术培训中心：The Little Arts Academy 和 10 Square 青年艺术学院。

资深画家 Christine Mak 最近举办了一场展览，展出了40件原创艺术作品，涵盖了中国水墨画、拼贴画和综合媒材创作。艺术品销售所得将用于支持《商业时报》新苗艺术家基金。

快乐蜂（Jollibee）的特许经营商 Beeworks 在5月份向《商业时报》新苗艺术家基金捐赠了2万3000新元，而 高尔夫艺术慈善大师赛 则在4月份为该基金筹集了近20万新元。