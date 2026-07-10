FACE TIME

Longines与Bell & Ross将视觉焦点汇于表盘中央

Bell & Ross

Bell & Ross一直以来都从驾驶舱仪表中汲取灵感，并将其转化为腕表。这一设计已成为该品牌基因中不可或缺的一部分，而新款BR-03 Helipad腕表或许是其迄今为止最具玩味的航空灵感创作。

这款41毫米的黑色陶瓷腕表限量500枚，其表盘化身为一个微型直升机停机坪，上面悬停着一架直升机，同时兼作时间显示。

该腕表没有采用传统指针，而是以直升机的机头指示分钟，其旋转的旋翼充当秒针。小时则通过下方的停机坪式旋转盘来显示。

尽管布局非同寻常，但时间显示却出人意料地直观易读。Super-LumiNova夜光涂料的使用更增强了其清晰度。

为腕表提供动力的是Bell & Ross的BR-CAL.327自动上链机芯，具备54小时动力储存，并置于品牌标志性的方形表壳内，防水深度达100米。

BR-03 Helipad腕表的黑色合成织物表带强化了该时计的航空与救援直升机灵感。 图片：BELL & ROSS

该腕表配备可替换的黄色橡胶表带和黑色魔术贴织物表带——前者散发着运动气息，后者则强化了该时计的航空与救援直升机灵感。

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除了BR-03 Helipad，该品牌其他充满趣味的计时仪器还包括Radar和Red Radar腕表，它们通过旋转盘重塑了时间显示方式，令人联想到空中交通管制雷达屏幕的扫描效果；以及Altimeter腕表，它融合了气压高度计（一种通过气压变化测量海拔的仪器）的刻度。

此外还有灵感源自现代战斗机平视显示器技术的BR 03-92 HUD腕表；以及近期推出的BR-03 GMT Compass和BR-03 Gyrocompass腕表，它们将导航仪器转变为时尚而实用的设计品。

Longines康卡斯典藏系列新增一款清新悦目的浅蓝色乳光表盘腕表。 图片：LONGINES

Longines

2024年，为庆祝康卡斯系列诞生70周年，Longines复刻了康卡斯典藏系列中央动力储存腕表，重新带回了品牌一项极具魅力但已基本被遗忘的复杂功能。

该表款向1959年一款罕见的康卡斯腕表致敬，后者通过表盘中央的两个旋转盘来显示剩余动力储存。这一由Longines开发的非传统系统，与其他品牌青睐的典型小表盘布局截然不同。

两年后，Longines为该系列增添了全新的浅蓝色乳光表盘款式。新款38毫米版本保留了标志性的中央动力储存显示，其中一个棒状指针在外圈刻度上从64扫向0小时。

它以一种动态且直观的方式显示机芯的剩余动力，同时也赋予了表盘和腕表独特的个性。

为该腕表提供动力的是Longines专属的L896.5自动上链机芯，配备硅游丝，可提供72小时动力储存，并具有更强的抗磁性能。

最新款康卡斯典藏系列中央动力储存腕表提供精钢表链或灰色皮革表带两种选择。